В Нью-Йорке пять минут до полуночи. На пятак пришел Малкин и выключил в «Медисон Сквер Гарден» свет

Как и в паре «Флорида» - «Вашингтон», хозяев надломило неоднозначное судейское решение.

Шла 57-я минута. На табло – 3:3. Какко на своей синей линии отбирает шайбу у Дюмулена и по правому флангу устремляется к воротам «пингвинов». Летанг берет под контроль Лафреньера, и финн сбоку один выкатывает на Десмита. Следует жесткий стык. Голкипер, Какко и Дюмулен улетают в сторону. Хытил поражает пустую рамку – 4:3!

Весь «Медисон» на ушах, а капитан «Питтсбурга» Кросби что-то говорит тренеру Салливану. И не зря! По совету Сида гости берут тренерский запрос на атаку вратаря. Все впиваются в монитор с повтором. Общее мнение публики и телеэкспертов – все абсолютно чисто! Если у Какко и был контакт с Десмитом, то вынужденный. Нападающего толкнул на голкипера собственный защитник Дюмулен.

Однако арбитры рассудили иначе.

- Гола нет! - развел руки в сторону импозантный рефери под номером 28. С трибун на лед тут же посыпались, как у нас принято говорить, посторонние предметы. Но с судьей не спорят. Кто тогда мог представить, что бодрая игра, в которой только за вторую двадцатиминутку накидали пять шайб, затянется до полуночи!

Десмит продержался до середины второго овертайма. На 90-й минуте поначалу никто не понял, почему арбитры без какого-либо повода дали свисток. Оказалось, вратарь «Питтсбурга» после 48 сейвов просто физически не может продолжать игру. Не заходя на скамейку, хромающий американец сразу двинулся в раздевалку. В рамку встал 30-летний Доминг, в активе которого целых два матча в минувшей регулярке! Как известно, основный голкипер «пингвинов» Джарри давно на больничном.

Резервист не оплошал! Отразил все 17 бросков ньюйоркцев. А на другой стороне творил историю наш Шести. Во втором овертайме 26-летний москвич обновил рекорд «Рейнджерс» по сейвам: впервые в истории клуба закрыл седьмой десяток. Олимпийский чемпион устремился было к высшему достижению НХЛ всех времен – позади Гашек, Шталенков, Тагнатт (по 70 отбитых бросков), Луонго и Белфор (по 72), Хруди (73)…

Но покорить вратарский Эверест с первой попытки Игорю не удалось. До финна Корписало, в памятной встрече с «Тампой» парировавшего 85 выстрелов будущих обладателей Кубка Стэнли-2020, Шестеркину не хватило шести шагов. Впрочем, второе место тоже более чем почетно.

Решающего гола Малкина на 106-й минуте в обычном календарном матче чемпионата могло и не состояться. Не потому, что там лимит в 65 минут, а затем буллиты.

Больно долго Женя крутился на пятачке Шестеркина, причем одна нога форварда постоянно находилась во вратарской площади. Как я понимаю, судьи имели основания зафиксировать невынужденное пребывание нападающего в площади ворот, остановить игру и назначить вбрасывание в средней зоне. Но кто обращает внимание на такие мелочи, когда хоккеисты валятся с ног, а зрителям, особенно детям, давно порой домой, чтоб завтра не проспать школу или работу!

Следует навес от синей линии – и Малкин с лета переправляет шайбу в сетку! Чем делает заявку на новый девятимиллионный контракт. Чем Джино в конце концов хуже Ови?!

А в этой игре все в принципе по делу. В третьем овертайме гости попросту задавили «рейнджеров» - за шесть минут десять бросков против трех. Гол назревал. К слову, во втором овертайме Шестеркина спасла штанга.

Малкин, отметившийся еще и передачей, заслуженно получил первую звезду матча, а Шестеркин – вторую. Наш самый высокооплачиваемый энхаэловец, увы, остался в тени и без очков. За 32 минуты ледового времени Панарин ограничился двумя бросками.

- Пока я не думаю о новом контракте, - уверяет полуночный герой, чей восьмилетний договор с «Питтсбургом» на 76 миллионов долларов истекает этим летом. - Настало время получать удовольствие, биться за Кубок. Я пропустил полсезона, долго восстанавливался после тяжелой травмы. Сейчас сосредоточен на том, чтобы выдать свой максимум. Я чувствую, что по-прежнему способен на многое. Помочь команде победить – моя главная цель.

В других матчах дня верх взяли фавориты. «Колорадо» уничтожил «Нэшвилл» - 7:2, у Ничушкина – передача. «Калгари» минимально одолел «Даллас» - 1:0.