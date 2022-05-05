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Вертикальный взлет Кочеткова: позавчера в Нижнем Новгороде, вчера в запасе, сегодня в героях НХЛ

В третий день плей-офф фавориты в лице «Тампы», «Эдмонтона» и «Миннесоты» добыли свои дежурные победы и сравняли счет в сериях, а заправляли процессом, как всегда, россияне.
Вертикальный взлет Кочеткова: позавчера в Нижнем Новгороде, вчера в запасе, сегодня в героях НХЛ
05 мая 2022 13:29
автор: Виталий Славин
автор фото: НХЛ

Что ни день, то в героях наши парни. Хотя их в этом Кубке Стэнли и отметилось-то всего 26 - 4 вратаря, 5 защитников, 17 нападающих. Но вот сыграли сегодня четыре матча, и везде, где на льду были наши, есть хотя бы одна российская звезда в трио топ-персон вечера.

Разумеется, автор первого кубкового хет-трика в истории «Миннесоты» удостоился первой звезды. Три шайбы Капризова обеспечили «диким» мощный ответный удар по «Сент-Луису» - 6:2 и 1-1 в серии. Оба гола гостей организовал Тарасенко.

Вторую звезду заработал в Торонто Кучеров. Действующие чемпионы все-таки проснулись и порвали в клочья «кленовые листья» - 5:3. Равновесие в серии восстановлено – 1-1. Пусть две шайбы разницы вас не вводят в заблуждение: поведя 5:1, «молнии» по сути бросили играть.

Наш Никита сначала забил сам, а потом помог отличиться Хагелю и Хедману. Шведский защитник набрал 4 (1+3) очка и заслуженно получил первую звезду.

В Роли творил историю 22-летний новичок «Каролины». Еще в январе Кочетков защищал ворота нижегородского «Торпедо». Но тут в Россию нагрянул омикрон. КХЛ встала на паузу. Которая обернулась для волжан завершением сезона. В Кубок Гагарина автозаводцы не отобрались. Все расстроились, кроме лучшего голкипера молодежного ЧМ-2019. Петр махнул за океан, а там, в «Каролине», оба основных вратаря Андерсен и Раанта вдруг синхронно травмировались. Вот он – шанс, держи его! И Кочетков ухватился.

В регулярке дебютант НХЛ провел три матча – и все выиграл! В плей-офф «ураганы» стартовали, понятно, с опытным финном в рамке. Но сегодня уже на 8-й минуте в Раанту въехал чешский форвард «Бостона» Пастрняк.

- Петя, на выход! – крикнул Бриндамор, рулевой «Каролины». И Петр выдал шоу что надо!

Отразил 30 бросков, едва не подрался с главным провокатором лиги Маршаном, за что схватил две минуты штрафа, а в итоге добыл для хозяев вторую в серии викторию – 5:2. Жюри по достоинству оценило энтузиазм новобранца «Харрикейнз»:

- Держи, Петя, третью звезду матча!

- Мы верим в этого парня, - констатировал Род Бриндамор. – Мы уже видели его в деле в регулярке. Так что особо не рисковали, выпуская вместо Раанты. Наши парни расчищали пространство перед ним, а он делал все остальное. Я вижу, что игроки уверены в новичке!

Андрею Свечникову теперь в «Каролине» гораздо веселее. К голу в первой встрече форвард добавил сегодня передачу, а после игры рассказал, как мотивировал соотечественника:

- Я ему сказал: будь уверен в себе и ни о чем не беспокойся. В плей-офф особый хоккей, но я знаю, что ты готов. У тебя все получится. Просто играй как умеешь!

Короче, поздравляем Кочеткова с первой кубковой победой, а Василевского – с 50-й! Андрею для этого понадобилось 83 матча. Это седьмой показатель за всю историю НХЛ. Быстрее этого рубежа достигали только такие легенды вратарского искусства, как Жак Плант (69 игр), Кен Драйден (73), Билли Смит (74), Джерри Чиверс (80), Патрик Руа и Терк Брода (по 82).

В Эдмонтоне, заметим, тоже отличился голкипер. Майк Смит сохранил свои владения в неприкосновенности. Хозяева разгромили «Лос-Анджелес» - 6:0. «Нефтяники» и «короли» переезжают в Калифорнию при паритете – 1-1 в серии.

источник: «Советский спорт»
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Вертикальный взлет Кочеткова: позавчера в Нижнем Новгороде, вчера в запасе, сегодня в героях НХЛ
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