Массовая латышизация хоккея. Как латыши, финны и шведы назло бабушке уши себе отмораживают

Первой в списке отличившихся была Латвия, напоминает наше партнерское издание «Плеймейкер».

Это понятно: чем меньше Моська, тем громче она лает на Слона. Сейм балтийской республики на днях запретил спортсменам участвовать в национальных и кубковых соревнованиях России и Белоруссии. Поправки, внесенные в закон о спорте, не позволяют гражданам Латвии выступать в турнирах, которые проходят на территории этих стран. Нарушителей не будут приглашать в сборные, а также лишат возможности получать средства из госбюджета на тренировки и соревнования.

Честно скажем – невелика потеря. Латыши, играя в КХЛ, еще как-то могли поддерживать свой уровень, который у них падает год от года. С уходом из лиги рижского «Динамо» дела у них пойдут по касательной вниз. Собственно, клуб жил во многом благодаря помощи российских компаний, а теперь будет побираться где-то еще.

Сама Латвия хоккей высокого уровня сделать в одиночку не в состоянии. Будут, наверное, кланяться датчанам или финнам, чтобы приняли в свои ряды. Но никому они не сдались. Скорее ситуация пойдет по иному пути: остатки приличных (по рижским меркам) игроков разберут клубы Европы, но уже за гораздо меньшие деньги, чем платили в России, а местный хоккей прикажет долго жить, свалится на полулюбительский уровень.

Следом о своей войне с хоккейной Россией объявили финны, у которых, похоже, сорвало планку после победы на Олимпиаде. Зря, кстати, у нас так бездарно отнеслись к подготовке олимпийской команды под Пекин, на ровном месте отдав гарантированное золото.

В Финляндии ввели запрет на выступление за сборную хоккеистов из российских клубов. Большинство финнов уехали из КХЛ сразу после начала украинских событий. Среди них были лидеры «Салавата Юлаева» — Метсола, Хартикайнен, Маннинен, Гранлунд, защитники «Авангарда» Покка и Каски, вратарь «Магнитки» Олкинуора и другие. Но ряд легионеров из Суоми остался. Например, доиграли плей-офф в СКА Лехтонен и Комаров, которым сегодня достается порция критики на родине.

Лехтонен в Кубке Гагарина был мало похож на себя образца регулярного чемпионата. В слабой игре легионеров была одна из причин поражения невских армейцев в серии с московскими одноклубниками. И вот теперь, получив свои бабки в России, они решили пооткровенничать.

Микко заявил, что ему было неприятно продолжать свои выступления за СКА, но он терпел. Такую неприязнь, очевидно, испытывал, что не мог кушать. Но зарплату свою получал изрядно, и в ней собственно причина, почему Лехтонен не удрал домой вместе с основной массой игроков. У защитника с питерским клубом долгосрочный контракт. Он договорился с руководством, что покинет КХЛ после окончания плей-офф. Если бы сделал это раньше, то пришлось бы заплатить за расторжение ни много ни мало 160 млн рублей, два с небольшим миллиона евро. За такую сумму Микко мог претворяться и лавировать меж двух огней.

Подтвердил информацию о давлении на финских легионеров главный тренер СКА Роман Ротенберг. Первый вице-президент ФХР сообщил, что игрокам угрожали тем, что больше никогда не позовут их в сборную, и назвал непорядочным поведение финской федерации хоккея.

Удивительно, но речь идет о хоккеистах, которые принесли международные победы финскому хоккею. Как быстро растоптали политики с молчаливого одобрения спортивных чинуш все прежние заслуги людей, перекрасив всех в разные цвета. Пишут, что жена Комарова, выходца из России, даже собирается переписать детей на свою фамилию, а самого Лео критикуют за то, что продолжал играть в СКА до конца сезона.

Что это, если не ущемление прав человека по национальному признаку? Еще один армейский финн Йонас Кемппайнен в плей-офф провел в Кубке только первый раунд. Потом писали, что у него травма, но нынче он уверяет, что дело в другом – в том, что он сразу хотел уехать.

Но не уехал же. Естественно, из-за денег. Все принципы этих граждан очень быстро меняют свою направленность, когда речь заходит о собственном благополучии. Потому не стоит слишком много внимания уделять тому, что они говорят. СКА же расстается со всем своим легионом, в котором также были шведский голкипер Ларс Юханссон и канадский защитник Мэт Робинсон, долгие годы игравший в России.

Комарова в сборную Финляндии больше, видимо, не позовут. А вот Лехтонена на ЧМ вызвали. За что генменеджер сборной Йере Лехтинен получил шишек от местной прессы. Ему пришлось оправдываться, почему такой неблагонадежный персонаж оказался в сборной Суоми. Но что тому было делать с контрактом?

Финская федерация хоккея намеревалась решить вопрос возвращения своих игроков через ИИХФ. По сути речь шла о воровстве, но к этому нам надо уже привыкнуть. Воруют сегодня у России не только валютные резервы, но и живой товар. Международная федерация хоккея, однако, на поводу у финнов не пошла и не разрешила разрывать контракты в одностороннем порядке.

У шведов такой агрессивной риторики в отношении КХЛ и своих легионеров из этой лиги нет. Но это тоже понятно понятно: эта Моська уже покрупнее финской, она тише гавкает. Большого давления на скандинавов во время сезона не было. Неслучайно большинство из них продолжало играть в плей-офф КХЛ. Уже после этого шведская федерация заразилась примером финской и также пригрозила забанить на выступления за сборную тех своих спортсменов, кто продолжит играть в КХЛ. «Ни один из хоккеистов, участвовавших в плей-офф КХЛ, не имеет права выступать на чемпионате мира в Финляндии», — говорится в заявлении.

Если финны, шведы и латыши думают, что нанесли удар по нашей лиге, то, значит, у этих ребят не все в порядке с головой. Одно решение Владислава Третьяка по ограничению числа иностранных вратарей в нашем чемпионате, принятое главой ФХР в свое время, привело к появлению россыпи талантливых российских голкиперов. В НХЛ их счет в клубах лиги пошел на второй десяток. Теперь ситуация приведет, наконец-то, к тому, что у России появятся в скором времени классные центры и атакующие защитники.

А то наши клубы просто не парились в вопросах воспитания своих кадров, предпочитали привозить в страну весь этот европейский хлам. Жизнь сама вытолкнула его на обочину. И лишила всех этих легионеров не только выступлений во второй по силе лиге мира, но и приличных денег.

Можно не сомневаться, что с канадцами и американцами такие фокусы не пройдут. Они как играли в КХЛ, так и продолжат это делать. Северная Америка в вопросе легионеров получит, очевидно, монополию. Но если что, обойдемся и без них. КХЛ после таких шагов недружественных стран, стоило бы рассмотреть вопрос о многолетнем бане на участие финнов и шведов в нашей лиге. Латышей же можно отстранить пожизненно. Будет другим наукой.