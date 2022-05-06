ФутболХоккейВладиславу Третьяку - 70!Бокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

На Бродвее снова русское шоу! В главных ролях – Шести, Хлебушек и… канадец Сид

79, 39, 118. Что за странные числа явно не из спортлото? Это сейвы Шестеркина в первой и второй в карьере кубковых играх, а потом сумма. Рекордная в НХЛ для новичков, а для «Рейнджерс» первая победа над «Питтсбургом» - 5:2.
На Бродвее снова русское шоу! В главных ролях – Шести, Хлебушек и… канадец Сид
06 мая 2022 10:22
автор: Виталий Славин
автор фото: НХЛ

Да, теперь для всех стало окончательно ясно, что появление Шести на Бродвее пишет новую историю «рейнджеров». Хотя и Хлебушек, конечно, к этому тоже руку прикладывает. Недаром за гол и две передачи именно Панарина назвали первой звездой матча в «Медисон Сквер Гарден», а голкипера хозяев – второй.

Хотя где бы были «синие рубашки», если бы Игорь хотя бы один раз дрогнул в дебюте третьего периода, когда при счете 3:2 «пингвины» за пять минут 13 секунд нанесли по его воротам девять безответных бросков?! Самыми опасными были выстрелы почти в упор Малкина и Кросби. Но Шестеркин тащил все, нейтрализовал даже добивания!

Никогда с момента подсчета в НХЛ бросков, а это случилось в 1956 году, никто в плей-офф не дебютировал более чем со ста сейвами в двух матчах. Высшее достижение принадлежало Жану-Себастьяну Жигеру («Анахайм») и Роберто Луонго («Ванкувер») – по 97 отраженных бросков. Москвич поднял планку до невероятных 118!

Игорь дал ньюйоркцам шанс, а они его не упустили. Особенно усердствовал Панарин, который стартовую встречу, проигранную в третьем овертайме – 3:4, откатал вхолостую. Его звено с Коппом и Стромом регулярно выходило против ударной тройки «Питтсбурга» во главе с Кросби. Надо признать, соперничество протекало с переменным успехом.

Артемий помог на 7-й минуте открыть счет Коппу, которого на среднем пятаке упустил как раз Кросби. Да еще шайба по пути в рамку задела его клюшку и изменила направление.

Спустя пару минут Сид полностью реабилитировался. Перехватил на своей синей линии наивную передачу Панарина, убежал в контратаку, где угодил под мощный хит Трубы. Однако Гюнцель довершил дело капитана – 1:1.

Вскоре наш Артемий снова дал дрозда. Теперь выложил в чужой зоне шайбу на клюшку Малкину. Капанен расстреливал Шестеркина метров с пяти без какого-либо сопротивления. Олимпийский чемпион выручил свою десятку. На что Хлебушек уже во второй трети ответил в большинстве результативной передачей на гол Строма.

Крайдер довел отрыв до 3:1, но Кросби и Ко не думали сдаваться. Тройка Панарина увлеклась атакой, застряла у владений Доминга… Артемию элементарно не хватило сил, чтобы вернуться, догнать и накрыть Кросби. 3:2.

Последнее слово осталось все-таки за нашим форвардом. После того сумасшедшего отрезка в пять с лишним минут в начале третьего периода Хлебушку удалось перевести игру к воротам гостей. Да так их напрячь, что Кросби пришлось сделать проброс. Тщетно! Панаринцы так и не позволили «пингвинам» даже дотронуться до шайбы – не то что смениться! В итоге обессиленный Кросби только взглядом сопровождал Артемия, который из-за ворот отпасовал на пятак - рикошетом от потерявшего от усталости ориентацию защитника Мэтисона снаряд запорхнул в сетку. 4:2!

Такая вот любопытная перестрелка, в которой, увы, никак не проявил себя наш Джино, забивший победный гол в первом поединке. Зато 2 (1+1) очка помогли Кросби по передачам обойти Сергея Федорова – 125 и подняться по этому показателю на восьмое место в истории НХЛ.

Для сравнения: у Малкина – 111 ассистентских баллов в Кубке Стэнли, у Кучерова – 85, у Овечкина – 66, у Кузнецова – 35, а у Панарина – 20. Есть куда расти!

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
На Бродвее снова русское шоу! В главных ролях – Шести, Хлебушек и… канадец Сид
На Бродвее снова русское шоу! В главных ролях – Шести, Хлебушек и… канадец Сид
79, 39, 118. Что за странные числа явно не из спортлото? Это сейвы Шестеркина в первой и второй в карьере кубковых играх, а потом сумма. Рекордная в НХЛ для новичков, а для «Рейнджерс» первая победа над «Питтсбургом» - 5:2.
06.05.2022 10:22
Хоккей
автор: Виталий Славин
Веское слово капитана Хуснутдинова. Сборная России начала турнир в Санкт-Петербурге с волевой победы
Веское слово капитана Хуснутдинова. Сборная России начала турнир в Санкт-Петербурге с волевой победы
В стартовом матче Турнира трех в городе на Неве первая сборная России одолела молодежку 4:2, уступая после второго перерыва 1:2.
05.05.2022 19:29
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
Массовая латышизация хоккея. Как латыши, финны и шведы назло бабушке уши себе отмораживают
Массовая латышизация хоккея. Как латыши, финны и шведы назло бабушке уши себе отмораживают
Спорта без политики не бывает. Если вас убеждают в обратном – обманывают. Посмотрите на то, что происходит сегодня в Европе. Руководствуясь исключительно политическими мотивами, европейские страны одна за другой лупят по карьерам своих же хоккеистов, шантажируя их санкциями за игру в российских клубах.
05.05.2022 16:13
Хоккей
Вертикальный взлет Кочеткова: позавчера в Нижнем Новгороде, вчера в запасе, сегодня в героях НХЛ
Вертикальный взлет Кочеткова: позавчера в Нижнем Новгороде, вчера в запасе, сегодня в героях НХЛ
В третий день плей-офф фавориты в лице «Тампы», «Эдмонтона» и «Миннесоты» добыли свои дежурные победы и сравняли счет в сериях, а заправляли процессом, как всегда, россияне.
05.05.2022 13:29
Хоккей
автор: Виталий Славин
В Нью-Йорке пять минут до полуночи. На пятак пришел Малкин и выключил в «Медисон Сквер Гарден» свет
В Нью-Йорке пять минут до полуночи. На пятак пришел Малкин и выключил в «Медисон Сквер Гарден» свет
Так можно коротко описать стартовый матч серии «Рейнджерс» - «Питтсбург», в котором Шестеркин едва не побил рекорд НХЛ по сейвам. Но 83-й бросок в третьем овертайме Игорь отразить не смог – 3:4.
04.05.2022 11:07
Хоккей
автор: Виталий Славин
Овечкин вернулся – и театр одного актера сенсационно обыграл чемпиона регулярного сезона
Овечкин вернулся – и театр одного актера сенсационно обыграл чемпиона регулярного сезона
Русский капитан «Вашингтона» из-за травмы пропустил финиш «столичных» в чемпионате. В итоге три поражения с четырьмя голами. А теперь четыре забиты за игру – и вот вам первая сенсация: «Флорида» капитулировала – 2:4.
04.05.2022 09:24
Хоккей
автор: Виталий Славин
Малкин идет за четвертым Кубком Стэнли, Овечкин – за вторым, а Панарин с Шестеркиным – за первым
Малкин идет за четвертым Кубком Стэнли, Овечкин – за вторым, а Панарин с Шестеркиным – за первым
Сегодня ночью по московскому времени в борьбу за главный трофей НХЛ вступят остальные восемь команд-участниц плей-офф. Представляем четыре пары второго кубкового дня.
03.05.2022 13:59
Хоккей
автор: Виталий Славин
Две суперсенсации на старте Кубка Стэнли-2022! Увы, нашим главным звездам в минус
Две суперсенсации на старте Кубка Стэнли-2022! Увы, нашим главным звездам в минус
Из четырех игр первого дня плей-офф сразу три завершились разгромами. Но только фиаско «Бостона» в Роли никого не удивило – 1:5 от «Каролины». А вот «Тампа» и «Миннесота» сильно разочаровали
03.05.2022 10:38
Хоккей
автор: Виталий Славин
Кучеров идет за третьим Кубком Стэнли, Тарасенко – за вторым, а Капризов – за первым
Кучеров идет за третьим Кубком Стэнли, Тарасенко – за вторым, а Капризов – за первым
Сегодня ночью по московскому времени в четырех городах Канады и США стартует розыгрыш Кубка Стэнли. Представляем четыре первые пары.
02.05.2022 11:04
Хоккей
автор: Виталий Славин
Есть первый гол вратаря за сборную России! В Туле отличился ноунейм Николаев
Есть первый гол вратаря за сборную России! В Туле отличился ноунейм Николаев
Первый матч сборной России после Олимпиады в Пекине прошел весело. Наши выиграли у белорусов 5:2. Гол, снявший вопросы о победителе, забил голкипер хозяев Дмитрий Николаев броском по пустым воротам.
01.05.2022 19:05
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
Панарин знатно ответил Малкину, Шестеркин установил рекорд. Русские в Кубке Стэнли (видео)
«Нью-Йорк Рейнджерс» во втором домашнем матче серии стартового раунда плей-офф НХЛ взял реванш у «Питтсбурга» (5:2) благодаря голу и двум результативным передачам Артемия Панарина, а также надежной игре в воротах Игоря Шестеркина.
Ну что, «Спартак» доволен? Как Тедеско проиграл в Глазго путевку в финал Лиги Европы
«Глазго Рейнджерс» выиграл ответный матч полуфинала ЛЕ у «Лейпцига» (3:1) и оставил команду Доменико Тедеско без финала, в котором шотландцам будет противостоять «Айнтрахт».
28-й тур РПЛ с «бронзовым» матчем ЦСКА — «Сочи»: где смотреть бесплатно, кто судит и комментирует
6 - 8 мая пройдут восемь матчей Российской Премьер-Лиги. Представляем всю необходимую информацию о двадцать восьмом туре.
Как дела у сборных России по хоккею? Взрослые победили молодежку в Питере
В матче открытия Liga Stavok St. Petersburg Cup команда Сергея Зубова выиграла у молодежной сборной со счетом 4:2.
Мекрюкова берется за винтовку! Зачем одна из лучших молодых лыжниц России перешла в биатлон
Бронзовый призер молодежного ЧМ-2022 по лыжным гонкам Наталья Мекрюкова решила сменить вид спорта.
От 0 до 1000! Цифры уникального матча «Реал» — «Манчестер Сити»
Придя в себя после ответного полуфинала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ман Сити» (3:1ОТ), мы собрали самую интересную статистику матча, который останется в истории футбола на века.
«Фарт «Реала» — это что-то мистическое». Мостовой — о выходе королевского клуба в финал ЛЧ
Бывший лидер сборной России Александр Мостовой поделился с «Плеймейкером» впечатлениями от полуфинального противостояния Лиги чемпионов «Реал» - «Манчестер Сити» (3:4, 3:1ОТ).
От Ковалева до Малкина: россияне со 100+ очками в Кубке Стэнли
Евгений Малкин повторил рекорд Сергея Федорова по очкам, набранным в матчах плей-офф НХЛ. У обоих — по 176, но форвард «Питтсбурга» потратил на это достижение меньше игр. «Плеймейкер» вспоминает наших главных бомбардиров Кубка Стэнли.
Пока Трусова мечтает о пятерных, Малинин прыгает 4,5! Как сын наших эмигрантов заткнул за пояс самого Ханю
17-летний американец Илья Малинин первым в истории приземлил полностью докрученный аксель в четыре с половиной оборота.
«Ман Сити» — это «Спартак»? «Реал» — это чертова шутка? Бурные комментарии после «чуда в Мадриде»
Невероятная победа «Реала» над «Ман Сити» в полуфинале Лиги чемпионов (3:4 и 3:1ОТ) не дает покоя болельщикам и специалистам.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика