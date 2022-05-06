На Бродвее снова русское шоу! В главных ролях – Шести, Хлебушек и… канадец Сид

Да, теперь для всех стало окончательно ясно, что появление Шести на Бродвее пишет новую историю «рейнджеров». Хотя и Хлебушек, конечно, к этому тоже руку прикладывает. Недаром за гол и две передачи именно Панарина назвали первой звездой матча в «Медисон Сквер Гарден», а голкипера хозяев – второй.

Хотя где бы были «синие рубашки», если бы Игорь хотя бы один раз дрогнул в дебюте третьего периода, когда при счете 3:2 «пингвины» за пять минут 13 секунд нанесли по его воротам девять безответных бросков?! Самыми опасными были выстрелы почти в упор Малкина и Кросби. Но Шестеркин тащил все, нейтрализовал даже добивания!

Никогда с момента подсчета в НХЛ бросков, а это случилось в 1956 году, никто в плей-офф не дебютировал более чем со ста сейвами в двух матчах. Высшее достижение принадлежало Жану-Себастьяну Жигеру («Анахайм») и Роберто Луонго («Ванкувер») – по 97 отраженных бросков. Москвич поднял планку до невероятных 118!

Игорь дал ньюйоркцам шанс, а они его не упустили. Особенно усердствовал Панарин, который стартовую встречу, проигранную в третьем овертайме – 3:4, откатал вхолостую. Его звено с Коппом и Стромом регулярно выходило против ударной тройки «Питтсбурга» во главе с Кросби. Надо признать, соперничество протекало с переменным успехом.

Артемий помог на 7-й минуте открыть счет Коппу, которого на среднем пятаке упустил как раз Кросби. Да еще шайба по пути в рамку задела его клюшку и изменила направление.

Спустя пару минут Сид полностью реабилитировался. Перехватил на своей синей линии наивную передачу Панарина, убежал в контратаку, где угодил под мощный хит Трубы. Однако Гюнцель довершил дело капитана – 1:1.

Вскоре наш Артемий снова дал дрозда. Теперь выложил в чужой зоне шайбу на клюшку Малкину. Капанен расстреливал Шестеркина метров с пяти без какого-либо сопротивления. Олимпийский чемпион выручил свою десятку. На что Хлебушек уже во второй трети ответил в большинстве результативной передачей на гол Строма.

Крайдер довел отрыв до 3:1, но Кросби и Ко не думали сдаваться. Тройка Панарина увлеклась атакой, застряла у владений Доминга… Артемию элементарно не хватило сил, чтобы вернуться, догнать и накрыть Кросби. 3:2.

Последнее слово осталось все-таки за нашим форвардом. После того сумасшедшего отрезка в пять с лишним минут в начале третьего периода Хлебушку удалось перевести игру к воротам гостей. Да так их напрячь, что Кросби пришлось сделать проброс. Тщетно! Панаринцы так и не позволили «пингвинам» даже дотронуться до шайбы – не то что смениться! В итоге обессиленный Кросби только взглядом сопровождал Артемия, который из-за ворот отпасовал на пятак - рикошетом от потерявшего от усталости ориентацию защитника Мэтисона снаряд запорхнул в сетку. 4:2!

Такая вот любопытная перестрелка, в которой, увы, никак не проявил себя наш Джино, забивший победный гол в первом поединке. Зато 2 (1+1) очка помогли Кросби по передачам обойти Сергея Федорова – 125 и подняться по этому показателю на восьмое место в истории НХЛ.

Для сравнения: у Малкина – 111 ассистентских баллов в Кубке Стэнли, у Кучерова – 85, у Овечкина – 66, у Кузнецова – 35, а у Панарина – 20. Есть куда расти!