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Овечкин прав: это - дерьмо! «Вашингтону» нужен Бобровский, но он очень дорого стоит

В столице США недолго музыка играла. Победитель регулярного чемпионата с минимальными затратами восстановил паритет – 5:1 в матче и 1-1 в серии. «Флориде» для двух голов хватило пяти бросков!
Овечкин прав: это - дерьмо! «Вашингтону» нужен Бобровский, но он очень дорого стоит
06 мая 2022 11:34
автор: Виталий Славин
автор фото: ХК "Флорида Пантерз"

После бездарного поражения в Санрайзе русский капитан не выбирал выражений:

- Дерьмо случается! Но мы идем дальше.

Поостыв, Александр развил мысль:

- В конце первого периода пропустили сразу две шайбы. Однако мы не сдаемся. И это главное! Пытались отыграться со счета 2:1, но допустили ошибку. Всякое бывает. 1-1 в серии после выезда - хороший сценарий для нас.

Еще конкретики добавил тренер «Кэпиталз» Питер Лавиолетт:

- В первом периоде почти все делали по плану. Тем не менее уступили - 0:2. После перерыва продолжили играть правильно, однако снова дважды пропустили. В последние семь минут периода у нас вдруг все рухнуло. В заключительной трети вообще ничего не получилось. Это один из тех случаев, когда четыре пропущенные шайбы не отражают характер матча. Но мне очень не понравилась наша игра, после того как счет стал 1:4. Это реальная проблема!

Еще бы, кто же спорит! На что надеяться, если за все 20 минут заключительной трети Ови и Ко лишь три раза потревожили Бобровского?!

Да, есть надежда, что все могло развернуться иначе, попади Оши в меньшинстве на 12-й минуте при счете 0:0 в угол, а не в штангу. Но не стоит тешить себя иллюзиями. Лавиолетту, конечно, по штату нельзя говорить правду. То есть критиковать менеджмент «Вашингтона», а нам это, наоборот, по профессии положено.

Весь сезон абсолютно всем болельщикам «столичных» было очевидно, что с таким тандемом вратарей в плей-офф рассчитывать не на что. Но боссы палец о палец не ударили. Хотя рядом есть пример «Каролины», которая быстренько подсуетилась, стоило нижегородскому «Торпедо» из-за омикрона досрочно – 7 января! – завершить сезон. Голкипера волжан Петра Кочеткова срочно вызвали в АХЛ. Уже 23 апреля он дебютировал в НХЛ, а вчера впервые сыграл в плей-офф и помог «ураганам» повторно опрокинуть «Бостон» - 5:2.

Что толку с того, что Илья Самсонов сегодня ничего не пропустил! Вышел магнитогорец на третий период, когда все уже было решено. Чех Ванечек умудрился при 19 бросках капитулировать пять раз! Самое печальное – нет никакой гарантии, что магнитогорец не оплошал бы точно таким же образом, если бы ему доверили рамку с первых минут. Скорее всего, так и случится послезавтра в Вашингтоне. Посмотрим, на что способен Илья.

Первой звездой матча признали капитана «пантер» Баркова (гол и передача), второй – защитника Экблада, третьей – Бобровского. Сергей парировал 26 бросков гостей. Вот кто реально мог бы укрепить «Вашингтон». Увы, потолок зарплат категорически против. Двукратный обладатель «Везина Трофи» слишком дорого стоит: на трансферном рынке 2019 года «Флориде» пришлось выложить за сибиряка 70 миллионов долларов! Или 10 млн за сезон. Таких денег в «Вашингтоне» даже Овечкин никогда не имел.

Кстати, о Великой восьмерке. Свой результативный балл Александр заработал, организовав в большинстве гол Бекстрема. Вот только без своего верного телохранителя москвич, как и вся команда, явно заскучал. Громила Уилсон получил травму еще в первом матче. Без напористого канадца зажечь «столичных» оказалось некому…

источник: «Советский спорт»
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