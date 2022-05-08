Долой грабли Санкт-Петербурга-2000! Россия выиграла турнир в городе на Неве

Заполненные под завязку трибуны ДС «Юбилейный», приподнятое праздничное настроение болельщиков, сумасшедшая самоотдача участников, лихо закрученная спираль сюжета с огненной концовкой, наконец, прямая трансляция на «Матч ТВ» – финал турнира в Питере превзошел ожидания самых ярых оптимистов.

Два быстрых гола гостей в первом периоде заставили вспомнить события 22-летней давности. На ЧМ-2000 в Санкт-Петербурге российская дрим тим проигрывала всем подряд. В том числе и белорусам – 7 мая в «Ледовом» Буре и Ко так и не подобрали ключи к воротам Андрея Мезина, а заброшенная на 10-й минуте шайба Владимира Цыплакова осталась единственной в том историческом матче.

Сегодня гости дважды подряд огорчили вратаря россиян Дмитрия Николаева, но еще до первого перерыва Данил Башкиров и Марат Хуснутдинов преуспели в большинстве и восстановили равновесие. Если быть точным, российский капитан забивал, когда удаленный уже покинул штрафной бокс.

Во второй трети матча казанский «барс» Илья Сафонов расчетливым набросом от синей линии в третий раз поразил ворота Константина Шостака. Его наставник в череповецкой «Северстали» Андрей Разин, стоявший на российской скамейке, лишь покачал головой.

В дальнейшем вратари не дали повода для упрека и сохранили владения на замке. Финальный штурм гостей едва не принес успеха. Николаеву было не до голов – напомним, в стартовом матче турнира он забросил шайбу в пустые ворота и вписал свое имя в историю национальной сборной.

К слову, ею на турнире в Питере руководил наставник молодежной сборной Сергей Зубов, помогали ему Андрей Разин и Александр Титов. На белорусской лавке в поте лица работал канадец Крэйг Вудкрофт. Накануне его подопечные обыграли молодежную сборную России 3:1, преподав урок ее рулевому Владимиру Филатову (по его собственным словам).

В составе победителей есть и пекинский олимпиец – защитник Сергей Телегин из «Трактора», а также его одноклубник Никита Тертышный, вышедший в Челябинске на первые роли.

Так и осталось загадкой, кто комплектовал первую сборную к турниру в Питере. Зубов заявил, что знает, но не скажет.

Впрочем, теперь это и не так важно. Главное – наши не ударили в лед лицом накануне Дня Победы. Кстати, на ЧМ-2000 дрим тим хозяев 9 мая хлопнула дверью, обыграв 4:2 шведов. Это была победа со слезами на глазах – итоговое 11-е место стало плевком в сторону болельщиков, ждавших на домашнем чемпионате мира золотых медалей.

ТАБЛО

Россия – Белоруссия – 3:2 (2:2, 1:0, 0:0)

Голы: Башкиров, Хуснутдинов, Сафонов – Скоренов, Звягин.

Вратари: Николаев – Шостак.

Броски: 26-22.

Штраф: 8-12.