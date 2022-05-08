ФутболХоккейВладиславу Третьяку - 70!Бокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Долой грабли Санкт-Петербурга-2000! Россия выиграла турнир в городе на Неве

В финале Турнира трех с участием сборных России, Белоруссии и молодежной сборной России хозяева одержали волевую победу 3:2 над белорусами.
Долой грабли Санкт-Петербурга-2000! Россия выиграла турнир в городе на Неве
08 мая 2022 21:31
автор: Владислав Домрачев
автор фото: Федерация хоккея России (ФХР)

Заполненные под завязку трибуны ДС «Юбилейный», приподнятое праздничное настроение болельщиков, сумасшедшая самоотдача участников, лихо закрученная спираль сюжета с огненной концовкой, наконец, прямая трансляция на «Матч ТВ» – финал турнира в Питере превзошел ожидания самых ярых оптимистов.

Два быстрых гола гостей в первом периоде заставили вспомнить события 22-летней давности. На ЧМ-2000 в Санкт-Петербурге российская дрим тим проигрывала всем подряд. В том числе и белорусам – 7 мая в «Ледовом» Буре и Ко так и не подобрали ключи к воротам Андрея Мезина, а заброшенная на 10-й минуте шайба Владимира Цыплакова осталась единственной в том историческом матче.

Сегодня гости дважды подряд огорчили вратаря россиян Дмитрия Николаева, но еще до первого перерыва Данил Башкиров и Марат Хуснутдинов преуспели в большинстве и восстановили равновесие. Если быть точным, российский капитан забивал, когда удаленный уже покинул штрафной бокс.

Во второй трети матча казанский «барс» Илья Сафонов расчетливым набросом от синей линии в третий раз поразил ворота Константина Шостака. Его наставник в череповецкой «Северстали» Андрей Разин, стоявший на российской скамейке, лишь покачал головой.

В дальнейшем вратари не дали повода для упрека и сохранили владения на замке. Финальный штурм гостей едва не принес успеха. Николаеву было не до голов – напомним, в стартовом матче турнира он забросил шайбу в пустые ворота и вписал свое имя в историю национальной сборной.

К слову, ею на турнире в Питере руководил наставник молодежной сборной Сергей Зубов, помогали ему Андрей Разин и Александр Титов. На белорусской лавке в поте лица работал канадец Крэйг Вудкрофт. Накануне его подопечные обыграли молодежную сборную России 3:1, преподав урок ее рулевому Владимиру Филатову (по его собственным словам).

В составе победителей есть и пекинский олимпиец – защитник Сергей Телегин из «Трактора», а также его одноклубник Никита Тертышный, вышедший в Челябинске на первые роли.

Так и осталось загадкой, кто комплектовал первую сборную к турниру в Питере. Зубов заявил, что знает, но не скажет.

Впрочем, теперь это и не так важно. Главное – наши не ударили в лед лицом накануне Дня Победы. Кстати, на ЧМ-2000 дрим тим хозяев 9 мая хлопнула дверью, обыграв 4:2 шведов. Это была победа со слезами на глазах – итоговое 11-е место стало плевком в сторону болельщиков, ждавших на домашнем чемпионате мира золотых медалей.

ТАБЛО

Россия – Белоруссия – 3:2 (2:2, 1:0, 0:0)

Голы: Башкиров, Хуснутдинов, Сафонов – Скоренов, Звягин.

Вратари: Николаев – Шостак.

Броски: 26-22.

Штраф: 8-12.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Долой грабли Санкт-Петербурга-2000! Россия выиграла турнир в городе на Неве
Долой грабли Санкт-Петербурга-2000! Россия выиграла турнир в городе на Неве
В финале Турнира трех с участием сборных России, Белоруссии и молодежной сборной России хозяева одержали волевую победу 3:2 над белорусами.
08.05.2022 21:31
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
Овечкин прав: это - дерьмо! «Вашингтону» нужен Бобровский, но он очень дорого стоит
Овечкин прав: это - дерьмо! «Вашингтону» нужен Бобровский, но он очень дорого стоит
В столице США недолго музыка играла. Победитель регулярного чемпионата с минимальными затратами восстановил паритет – 5:1 в матче и 1-1 в серии. «Флориде» для двух голов хватило пяти бросков!
06.05.2022 11:34
Хоккей
автор: Виталий Славин
На Бродвее снова русское шоу! В главных ролях – Шести, Хлебушек и… канадец Сид
На Бродвее снова русское шоу! В главных ролях – Шести, Хлебушек и… канадец Сид
79, 39, 118. Что за странные числа явно не из спортлото? Это сейвы Шестеркина в первой и второй в карьере кубковых играх, а потом сумма. Рекордная в НХЛ для новичков, а для «Рейнджерс» первая победа над «Питтсбургом» - 5:2.
06.05.2022 10:22
Хоккей
автор: Виталий Славин
Веское слово капитана Хуснутдинова. Сборная России начала турнир в Санкт-Петербурге с волевой победы
Веское слово капитана Хуснутдинова. Сборная России начала турнир в Санкт-Петербурге с волевой победы
В стартовом матче Турнира трех в городе на Неве первая сборная России одолела молодежку 4:2, уступая после второго перерыва 1:2.
05.05.2022 19:29
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
Массовая латышизация хоккея. Как латыши, финны и шведы назло бабушке уши себе отмораживают
Массовая латышизация хоккея. Как латыши, финны и шведы назло бабушке уши себе отмораживают
Спорта без политики не бывает. Если вас убеждают в обратном – обманывают. Посмотрите на то, что происходит сегодня в Европе. Руководствуясь исключительно политическими мотивами, европейские страны одна за другой лупят по карьерам своих же хоккеистов, шантажируя их санкциями за игру в российских клубах.
05.05.2022 16:13
Хоккей
Вертикальный взлет Кочеткова: позавчера в Нижнем Новгороде, вчера в запасе, сегодня в героях НХЛ
Вертикальный взлет Кочеткова: позавчера в Нижнем Новгороде, вчера в запасе, сегодня в героях НХЛ
В третий день плей-офф фавориты в лице «Тампы», «Эдмонтона» и «Миннесоты» добыли свои дежурные победы и сравняли счет в сериях, а заправляли процессом, как всегда, россияне.
05.05.2022 13:29
Хоккей
автор: Виталий Славин
В Нью-Йорке пять минут до полуночи. На пятак пришел Малкин и выключил в «Медисон Сквер Гарден» свет
В Нью-Йорке пять минут до полуночи. На пятак пришел Малкин и выключил в «Медисон Сквер Гарден» свет
Так можно коротко описать стартовый матч серии «Рейнджерс» - «Питтсбург», в котором Шестеркин едва не побил рекорд НХЛ по сейвам. Но 83-й бросок в третьем овертайме Игорь отразить не смог – 3:4.
04.05.2022 11:07
Хоккей
автор: Виталий Славин
Овечкин вернулся – и театр одного актера сенсационно обыграл чемпиона регулярного сезона
Овечкин вернулся – и театр одного актера сенсационно обыграл чемпиона регулярного сезона
Русский капитан «Вашингтона» из-за травмы пропустил финиш «столичных» в чемпионате. В итоге три поражения с четырьмя голами. А теперь четыре забиты за игру – и вот вам первая сенсация: «Флорида» капитулировала – 2:4.
04.05.2022 09:24
Хоккей
автор: Виталий Славин
Малкин идет за четвертым Кубком Стэнли, Овечкин – за вторым, а Панарин с Шестеркиным – за первым
Малкин идет за четвертым Кубком Стэнли, Овечкин – за вторым, а Панарин с Шестеркиным – за первым
Сегодня ночью по московскому времени в борьбу за главный трофей НХЛ вступят остальные восемь команд-участниц плей-офф. Представляем четыре пары второго кубкового дня.
03.05.2022 13:59
Хоккей
автор: Виталий Славин
Две суперсенсации на старте Кубка Стэнли-2022! Увы, нашим главным звездам в минус
Две суперсенсации на старте Кубка Стэнли-2022! Увы, нашим главным звездам в минус
Из четырех игр первого дня плей-офф сразу три завершились разгромами. Но только фиаско «Бостона» в Роли никого не удивило – 1:5 от «Каролины». А вот «Тампа» и «Миннесота» сильно разочаровали
03.05.2022 10:38
Хоккей
автор: Виталий Славин
По Слуцкому плачет Волгоград, Березуцкий попал в компанию Ваноли. РПЛ — на финишной прямой
В чемпионате России-2021/22 осталось два тура, а ситуация внизу и вверху таблицы очень запутанная.
Народ пришел на сборную — сборная ответила победой! Как Россия выиграла новый турнир в Питере
В финале Liga Stavok St. Petersburg Cup российские хоккеисты одержала волевую победу над белорусами (3:2).
Россия по-прежнему в игре! Расклады на PGL Major Antwerp 2022 по CS:GO
9 — 22 мая в Антверпене пройдет LAN-турнир с участием 24 элитных киберспортивных команд по CS:GO. Призовой фонд составит 1 миллион долларов.
«Переживаю за «Золотой мяч» Бензема, как за «Оскар» Ди Каприо в 2016-м». Редактор Okko — о развязке футбольного сезона
Редактор «Okko Спорт» Мария Мыльникова поделилась с «Плеймейкером» ожиданиями от предстоящей концовки Лиги чемпионов и АПЛ, где будут задействованы «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Реал».
И тысячи голов мало! Как Александр Овечкин осуществил мечту всех мальчишек
Портретную галерею, приуроченную к 30-летию российского спорта, продолжает суперзвезда НХЛ Александр Овечкин - лучший снайпер в истории не только нашего, но, пожалуй, и мирового хоккея.
Как за пол-сезона превратить «МЮ» в «Локомотив»? Спросите у Ральфа Рангника!
Субботнее поражение от «Брайтона» (0:4) окончательно лишило «Манчестер Юнайтед» надежд подняться в АПЛ выше шестого места. Для Криштиану Роналду это не просто неудача - это катастрофа. И ее автором стал Ральф Рангник, еще осенью работавший в России.
Величие Оливейры, фиаско Фергюсона и Намаюнас. Итоги UFC 274
В главном бою турнира UFC в Финиксе Чарльз Оливейра досрочно победил Джастина Гейджи. Плохо все закончилось и для Тони Фергюсона с Роуз Намаюнас.
Настоящий Буйвол! Как Дмитрий Бивол разобрал на запчасти великого Сауля Альвареса
В мире бокса грянула суперсенсация: россиянин Дмитрий Бивол одержал в Лас-Вегасе убедительную победу над лучшим бойцом мира Саулем Альваресом и сохранил свой титул WBA в полутяжелом весе.
С почином, капитан! Как Овечкин помог «Вашингтону» разгромить лучший клуб НХЛ (видео)
В третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли «Вашингтон» уверенно победил сильнейшую команду регулярного чемпионата «Флориду» (6:1), а важный вклад в этот успех внесли Илья Самсонов и Александр Овечкин.
«Сочи» засеребрился, ЦСКА отвалился. Как команда Березуцкого выбыла из медальной гонки
В 28-м туре РПЛ красно-синие уступили команде Владимира Федотова (0:1) и практически распрощались с надеждой хотя бы на бронзу.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика