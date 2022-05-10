Бобровский, американец и швед обнулили все усилия русского квартета «Вашингтона»

В трио лучших игроков матча, разумеется, вошли оба наших голкипера – Сергей Бобровский (вторая звезда) и Илья Самсонов (третья), а героем вечера признали, как ни странно, не автора победного гола в овертайме Верхеги, а Райнхарта, сравнявшего счет под занавес основного времени, когда «Флорида» сняла вратаря. Это говорит о том, что «пантеры» действительно болтались на волоске над зияющей пропастью.

Отыграть 1-3 в серии было бы крайне сложно, а насколько в подобных случаях беспощадны боссы, свидетельствует хотя бы вчерашнее сенсационное увольнение Барри Троца. Маститый специалист сделал из худосочных «Айлендерс» мощнейшую банду. Довел до финала Востока. Где на тоненького верх взяли будущие чемпионы из «Тампы»… И получил коленом под зад, стоило «островитянам» не попасть в плей-офф. Плевать, что ньюйоркцы из-за задержки с постройкой новой арены 13 стартовых встреч – весь октябрь и половину ноября! – отыграли на выезде. По барабану, что именно «айлов» ковид массово накрыл первых в лиге, из-за чего пришлось комкать календарь, откладывая игры…

По большому счету «Вашингтон» сам виноват, что позволил южанам вернуть серию на исходные рубежи. После того как Евгений Кузнецов в блестящем прорыве, в который его командировал Александр Овечкин, заставил Бобровского капитулировать – 2:1, все было в руках «столичных». Тем более что великолепный матч проводил Самсонов, отразивший в итоге более чем в два раза больше бросков, чем соотечественник – 29 против 14.

Однако ключевой сейв совершил все-таки Боб. За три с половиной минуты до конца заключительной трети Дмитрий Орлов расчетливым навесом вывел один на один шведа Юханссона. Реальный буллит! Скандинаву никто не мешал: делай 3:1 – и дело в шляпе! Но в этом и состоит искусство классного вратаря – не замерзнуть при минимальной нагрузке (за весь третий период хозяева побеспокоили Сергея жалкие пять раз), выручить в решающий момент, чем дать шанс на успех команде. Все это Бобровский тщательно и проделал.

Впрочем, спустя тридцать секунд уже и он ничего не мог поделать, попади шайба в створ. Сибиряк наблюдал за тем, как шайба ползла через все поле, со скамьи запасных, уступив место шестому полевому игроку. Хатавей промахнулся по пустой рамке буквально на дюйм. Эта горячность американца, если – не гордыня, и погубила «Кэпиталз». Пятерка ветерана Бекстрема после двух пробросов жутко переиграла смену, за что и поплатилась. Судите сами:

- Орлов находился на льду 1:46;

- Бекстрем – 2:00;

- Хатавей – 1:22;

- Ван Римсдайк – 1:22;

- Юханссон – 2:04.

При норме в современном хоккее в 30, максимум 40 секунд. Тем более такие задержки недопустимы в финале матча, когда силы уже на исходе.

Неудивительно, что свежая шестерка «Флориды» без особого напряга дожала измочаленный квинтет хозяев. Хатавей совсем утратил координацию – не смог увернуться от шайбы, летевшей в угол площадки. Она отскочила от форварда «Вашингтона» на средний пятак, где почему-то не оказалось Бекстрема. Хотя все тут совершенно ясно – у шведского тихохода попросту исчерпались запасы топлива. Не успели накрыть Райнхарта и оба защитника – Орлов с Ван Римсдайком.

А всего-то и надо было Хатавею, что в погоне за славой не пулять шайбу по голым воротам через всю поляну, а спокойно выкинуть ее из зоны и хотя бы части игроков «Кэпиталз» смениться. В первую очередь – Бекстрему. Швед и вбрасывание потом бездарно проиграл Баркову, и позицию свою прикрыть не успел.

Этот гол так сильно надломил Ови и Ко, что «пантеры» все могли завершить еще в основное время. Перерыв «столичным» перезарядиться не помог. Южане полностью доминировали – не позволили соперникам вообще ни разу побеспокоить Бобровского. А самим «пантерам» хватило двух бросков и пяти минут овертайма, чтобы восстановить паритет – 2:3 в матче и 2-2 в серии.