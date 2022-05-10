Шестеркин в «Нью-Йорк Рейнджерс»: загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?

Самое интересное, что тренер «синих рубашек» Жерар Галлан сразу после того, как счет в серии стал критическим 1-3, заявил:

- Сыграет ли Игорь послезавтра в «Медисон Сквер Гарден»? Да! Он вернется в ворота. Готовый к победе!

Впрочем, надо отдать должное канадскому специалисту, под началом которого Кленовые листья добыли золото ЧМ-2021 в Риге. Позже Галлан добавил:

- Думаю, Шестеркин очень сильно расстроен. Но он возвратится в основу, чтобы выиграть следующий матч. Я в нем абсолютно уверен. Больше я разочарован командой. Шести – лучший вратарь НХЛ.

Вот так – ни много ни мало! Но даже у стали есть предел текучести, при достижении которого металл деформируется. Все видели, как москвич тащил разнокалиберных «рейнджеров», из коих еще предстояло – и предстоит! – создать монолитный коллектив, всю регулярку. Почти всю. К финишу олимпийский чемпион заметно подустал и порой не дотягивал до своей же планки. Зачастую поднятой на рекордную высоту.

На старте плей-офф, однако, Игорь выправился. В двух матчах установил высшее достижение для новичков Кубка Стэнли – 118 сейвов в сумме. Ньюйоркцы в итоге восстановили равновесие в серии – 1-1.

Переезд в Питтсбург сразу продемонстрировал, что предел текучести уже наступил. Шестеркин запустил четыре гола к 16-й минуте и после первого периода на льду не появлялся. Сегодня продержался в два раза дольше – до второго перерыва. Но теперь в его сетке побывало аж шесть шайб! Что при 1:4 в первом случае, что при 2:6 во втором - ловить проигрывающей команде по большому счету уже нечего. Что гости двумя поражениями и подтвердили.

Но как могло сложиться иначе при той сумасшедшей нагрузке, что выпадает на Шести? Сравним количество бросков оппонентов.

Матч №1. 83-68 в пользу «Питтсбурга». Шестеркин отразил 79 бросков; Десмит – 48, Доминг – 17.

Матч №2. 41-40 в пользу «Питтсбурга». Шестеркин – 39 сейвов; Доминг – 35.

Матч №3. 37-36 в пользу «Питтсбурга». Шестеркин – 11 сейвов, Георгиев – 19; Доминг – 32.

Матч №4. 41-24 в пользу «Питтсбурга». Шестеркин – 24 сейва, Георгиев – 10; Доминг – 22.

Итого после четырех встреч. На долю Шестеркина пришлось 169 бросков за 226 минут, а у его коллеги из «Пингвинз» Доминга – 117 за 194. То есть у россиянина – 0,75 броска в минуту, у канадца – 0,6. При этом Доминг в минувший регулярке провел два матча, а Шестеркин – 53!

Важно отметить, что атака «Питтсбурга», возглавляемая двумя трехкратными обладателями Кубка Стэнли Кросби и Малкиным, куда разнообразнее, опытнее, искуснее нью-йоркской. «Пингвины» быстро уразумели, что пробить Шестеркина прямолинейными бросками и даже с переводами шайбы с фланга на фланг почти невозможно. Необходим максимальный трафик перед воротами вкупе с подправлениями и добиваниями.

Так, в частности, Малкин забил победный гол в третьем овертайме стартового поединка: переправил шайбу в сетку с пятака с лета. Подобным образом хозяева регулярно уязвляли россиянина и при обоих разгромах. К примеру, Кросби сегодня распечатал Игоря с добивания с ленточки! Ау, защитники, где вы?! Вторая шайба залетела рикошетом от клюшки своего нападающего Ватрано. Третью забытый всеми Родригес вколотил с пятака с метра. Пятая и шестая шмыгнули в ворота, как мышка в маленькую щель, после подправлений.

Абсолютно прав Галлан – без помощи полевых игроков Шестеркину не выжить. Да, хоккей - не голливудское кино с заранее прописанным сюжетом. В спорте сценарий творят сами действующие лица.

Так что, если в «Рейнджерс» ничего не изменится, то юные поклонники шайбы получат послезавтра счастливую возможность в прямом эфире наблюдать ремейк культового американского фильма 1969 года «Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?» с Джейн Фонда в главной роли.

Сейчас глянуть этот оскароносный шедевр не проблема. Интернет в помощь! А вот мне пришлось долго-долго ждать, дорасти до 16 лет, прежде чем лично удостовериться в том, чем империализм в корне отличается от социализма. Как в джунглях золотого тельца, где каждый сам за себя, где человек человеку – волк, алчные капиталистические барыги издеваются над отчаявшимися бедняками, готовыми умереть поодиночке за горстку долларов.

В хоккее, надеюсь, такое исключено. Или, «рейнджеры», я наивно заблуждаюсь?