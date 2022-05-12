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Способны ли финны на золотой дубль? В пятницу стартует ЧМ без России

13 мая в финских городах Хельсинки и Тампере 16 сборных начнут спор за медали 85-го чемпионат мира по хоккею.
Способны ли финны на золотой дубль? В пятницу стартует ЧМ без России
12 мая 2022 09:40
автор: Сергей Иванов
автор фото: Ассоциация хоккея Финляндии

На этот раз ЧМ пройдет без России. Наша сборная вместе с командой Белоруссии отстранены от международных турниров по политическим мотивам, но это не повод обойти мимо замечательное событие, которое по традиции ждут в мае поклонники хоккея. ЧМ всегда непредсказуем, и это отличный повод для пари! Получайте Джекпоны, независимо от его результатов, всего одной ставки хватит для участия в розыгрыше 50 призов каждый день! Призовой фонд грандиозной акции – 450 миллионов рублей, присоединяйтесь к клубу победителей!

Заменили сборные России и Белоруссии команды Франции и Австрии сильнейшие по рейтингу из дивизиона «B». Состав групп принял после этого такой вид:

Группа «А» Канада, Швейцария, Германия, Дания, Словакия, Италия, Казахстан, Франция.

Группа «B» Финляндия, Швеция, США, Чехия, Австрия, Великобритания, Латвия, Норвегия.

Фаворитом чемпионата называют в первую очередь финнов. И с этим трудно не согласиться. Во-первых, по той причине, что они играют дома. Во-вторых, команда Суоми олимпийский чемпион Пекина-2022, а ее костяк выступит на ЧМ. На месте творец победы тренер Юкка Ялонен, бывшие кахаэловцы, задающие тон в команде – Хартикайнен, Маннинен, Анттила. Не хватает Маркуса Гранлунда и Комарова, но усилят команду энхаэловцы – форварды Армиа («Монреаль»), Ламмикко («Ванкувер»), голкипер Сятери («Аризона»), защитник Йокихарью («Баффало»). Букмекеры предлагают ставить на победу финнов с коэффициентом 3.0.

Источник фото: IIHF

На втором месте в этом рейтинге ставок шведы – 4.0, и с этим нужно поспорить. В последнее время их состав все время удивляет, причем не в лучшую сторону. Потому и не видим «Тре Крунур» в числе призеров крупных турниров. Не едут в команду сильные форварды-энхаэловцы, да и с европейского пространства далеко не всех лучших пригласили. В воротах средние кахаэловцы Хелльберг и Данск. В атаке убежавшие из ЦСКА Валльмарк и Нордстрем, которые не делали погоду в Москве. Но вот в обороне скандинавы будут хороши. Посмотрим, помогут ли им добраться до медалей Экман-Ларссон, Густафссон, Далин и звезда швейцарской лиги Теммернес. Пока тренер Юхан Гарпенлев не убедил в том, что он может довести шведов до чего-то стоящего.

Источник фото: IIHF

На кого надо обратить внимание, так это на Канаду. Год назад североамериканцы поразили всех в Риге, выиграв ЧМ со средней командой. Она тогда еле выползла из группы, с трудом прошла Россию в четвертьфинале, но разыгралась и взяла золото. В Пекине подопечные опытнейшего Клода Жульена провалились, а в Финляндию собрали очень приличных ребят. В атаке тон будут задавать Барзал и Дюбуа, есть неплохие защитники Шабо, Сэнхайм и Сиверсон. В составе экс-динамовец О’Делл, который не играл с марта – с тех пор, как уехал по ходу плей-офф из Москвы. Но вот вратарская бригада «Кленовых листьев» составлена точно не из топ-голкиперов. Это их слабое место. При этом есть еще возможность, чтобы укрепиться в других линиях. В общем, можно смело прогнозировать, что канадцы будут в тройке, тем более в отсутствии России.

А вот на американцев как на серьезную силу рассчитывать не стоит. Тут по традиции нашлось место для студентов – их сразу шестеро из NCAA. Но есть крутой защитник Сет Джонс из «Чикаго», опытный Алекс Гальченюк. Остальные – среднего уровня игроки. На локальные сюрпризы звездно-полосатые способны, но турнир не вытащат. Как, кстати, и чехи, которые удачно сыграли на двух этапах Евротура. В Финляндии к этой команде присоединятся 7 энхаэловцев, но это все же не звезды. Хорош Гертл из «Сан-Хосе», приглашен экс-динамовец Яшкин из «Аризоны», но какая у чехов получится сборная – загадка. В Хельсинки ими будет руководить финн Кари Ялонен. Возможно, ему и поможет родной лед.

Источник фото: IIHF

От удачи на таких турнирах всегда зависит очень многое. Болельщикам также стоит ее испытать вместе с букмекерской компанией «Лига Ставок» официальным спонсором чемпионата мира по хоккею. Крутите Колесо фортуны и получайте возможность выиграть бесплатную ставку до 10 000 рублей и VIP-статус с первого дня! Пройти регистрацию можно тут.

источник: «Советский спорт»
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