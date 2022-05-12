Этот вашингтонский дом престарелых не спасет даже отверженный тренер-чемпион Троц

Кто не знает Лу «Лиса» Ламорелло? В конце 80-х он привез из ЦСКА в свой «Нью-Джерси» Фетисова и Касатонова, тогда даже не разговаривавших друг с другом. Еще с одним армейцем Брылиным «дьяволы» добыли три Кубка Стэнли. Позже Лу прославился суперконтрактом с Ковальчуком, после чего НХЛ пришлось даже регламент менять.

Сейчас аксакал рулит «Айлендерс», которые в плей-офф не попали. Кто крайний? Ламорелло? Нет, тренер, конечно! Плевать, что Троц и сделал эту команду, которую на пути к Кубку Стэнли останавливали только будущие чемпионы из «Тампы». По барабану, что «островитяне» начали сезон с 13 подряд матчей на выезде. Не волнует, что именно «айлов» первыми накрыл ковид, из-за чего пришлось переносить матчи, а потом спешно нагонять график, что спровоцировало лавину травм.

Ладно, Троц теперь свободный художник. Но вернется ли он в «Вашингтон», который впервые в истории добыл Кубок Стэнли-2018 именно при Барри? После чего «столичные» вообще не взяли ни одной серии плей-офф.

Вряд ли. Либо Леонсису придется разогнать весь свой непутевый менеджмент.

«Столичные» с бывшим тренером угодили в ситуацию, похожую на ту, что сложилась в ЦСКА с Радуловым. Вчера руководитель армейцев Есмантович на итоговой пресс-конференции заверил журналистов, что при нем и Федорове строптивый форвард «Далласа» на Ленинградский проспект никогда не вернется. Потому что повел себя некорректно при расставании. Обещал продлить с москвичами контракт на пять лет, однако слова не сдержал и банально перебрался в НХЛ.

Троц тоже покинул «Вашингтон» со скандалом. После чемпионского сезона попросил прибавку к жалованью, но понимания в верхах не нашел. А команде экономия на спичках – по сравнению с контрактами игроков! – обернулась регулярными фиаско в стартовых раундах Кубка Стэнли. В том числе и от бойцов Троца.

После сегодняшней смачной оплеухи в Санрайзе – 3:5 и 2-3 в серии Ови и Ко снова в шаге от весенних каникул. Причины затыка «Кэпиталз» всем давным-давно очевидны. Вот только боссы ничего не предпринимают, чтобы как-то изменить положение. Чемпионы-2018 элементарно постарели. Среди их козырей остался разве что опыт былых викторий, который и помог зацепить пару матчей у кубковых новичков из «Флориды». Но «пантеры» по ходу этой серии быстро учатся и просто обязаны послезавтра в столице США ставить точку.

Ну, сами посудите, вот возраст членов первой бригады большинства «Вашингтона»:

Овечкину – 36 лет;

Оши – 35;

Бекстрему – 34;

Карлсону – 32;

Кузнецову – 29.

Да, при численном преимуществе в статичной расстановке вокруг офиса номер 8 они еще способны что-то скреативить. Именно благодаря реализации лишнего Оши с подачи Кузнецова и Карлсона сегодня открыл счет. За счет опыта и чтения игры могут подловить и на контратаке, как это проделали Кузнецов с Оши, когда американец в третий раз прошил Бобровского.

Однако при прочих равных условиях, скажем так – при сражении в чистом поле, ветеранский дом «столичных» по определению не состоятелен. Недостаток скорости и сноровки не восполнить ничем. Тем более в плей-офф, где интенсивность возрастает радикально, а овертаймы могут длиться хоть до полуночи.

Обратите внимание, как пропускали гости после того, как повели 3:0. Да все голы однотипные! Вашингтонцы элементарно не успевали за оппонентами! Что при выпадах южан с ходу, что при работе на пятаке.

Самые показательные – третья и четвертая шайбы хозяев. Райнхарт с полуметра восстановил равновесие, находясь в окружении всех пяти полевых игроков «Кэпиталз»?! Победный гол Верхеги забил, отыграв у тихохода Бекстрема в зоне Самсонова гандикап метров в пять минимум! Илью за эти пять пробоин особо и винить нельзя. Хотя от голкиперов в плей-офф всегда ждут суперсейвов.

В итоге все пять шайб «Флориды» организовал этот самый Картер Верхеги – дубль и три передачи. Канадскому нападающему всего-то 26 лет. Два года назад он не понадобился чемпионской «Тампе». Там он зарабатывал смешные для НХЛ 700 тысяч долларов. Попросил прибавку. Но платежка «молний» и так по швам трещала. Верхеги нашел пристанище у «пантер» за два миллиона за два года. И перезапустил карьеру! Со следующего чемпионата он будет получать уже 4,2 млн за сезон.

Спрашивается, сколько таких вот бесхозных Верхеги бездарно проспал дилетантский менеджмент «Вашингтона»? Господин Леонсис, есть ответ?