«Сделай или умри!» – сказал Мэттьюз после осечки в Тампе. Что ответят Василевский и Кучеров?

Косвенно это признал сам тренер проигравших.

– «Тампа» и «Торонто» – команды примерно одного уровня, неудивительно, что пришлось выявлять победителя в дополнительное время, – констатирует главком «Мейпл Лифс» Шелдон Киф. – Мне понравилось, как мы играли в овертайме. Атаковали, имели хорошие шансы, чтоб одним ударом завершить серию. В отличие от соперника. Мы им ничего не позволяли вплоть до этого нелепого гола. У них появилась одна-единственная возможность. Они ее использовали. Вот и вся разница.

Да, после добивания Пойнта шайбу, скользившую по ленточке, в свои ворота затолкнул нападающий гостей Бантинг. Но прав Киф, этого конфуза точно бы не случилось, дрогни хотя бы раз Василевский. А из девяти отраженных Андреем бросков несколько были чрезвычайно опасными. Восемнадцать сухих минут овертайма, когда ноги уже болтаются над пропастью, сродни подвигу! Что российские болельщики, конечно, оценят, а мнение жюри нам фиолетово.

Для справки. Первая звезда – Пойнт (за победный гол). Вторая – Таварес (за дубль). Третья – Сирелли (за гол в меньшинстве).

Ладно, прокатили Васю. Действительно, на последней минуте второй трети он мог сыграть надежнее, пропустив за 26 секунд те самые две шайбы капитана «Торонто». Но почему проигнорировали Кучерова? Без его реализации большинства в середине третьего периода и овертайм бы не понадобился. А ситуация реально была критическая. Почему-то у «молний» совершенно разладилась игра при численном перевесе. Хотя Никита по-прежнему снабжал Стэмкоса, Хедмана, Пойнта, Сирелли, Перри выверенными лазерными передачами. Когда «Тампа» получила двух лишних, Куч решил все сделать сам: кистевым подледным броском с дальнего пятака сравнял счет – 3:3!

– Куч забил в самый нужный момент, – комментирует тренер «Лайтнинг» Джон Купер. – Я видел, как он делает это раньше при игре в большинстве. Но в последних матчах у него прицел сбился. Да и невозможно использовать каждый шанс. Главное – сделать это в решающий момент, когда команда приперта к стенке. И Куч сумел доставить шайбу в ворота.

Два наших «незаметных» героя спасли чемпионов. Серия переезжает на последний бой в Торонто. Американский лидер «листьев» Остон Мэттьюз относительно послезавтрашнего поединка выразился предельно конкретно:

– Согласен с тренером. Мы обязаны были все заканчивать сегодня в Тампе. Шансов в овертайме имели предостаточно. Но ничего. Мы возвращаемся на родной лед, где получим еще одну возможность завершить серию. «Сделай или умри!» – с таким настроем, уверен, выйдет вся наша команда на решающий матч.

Мэттьюза можно понять. Помешанный на хоккее город мечтает лицезреть своих любимцев хотя бы во втором раунде плей-офф уже 18 лет! А чемпионский парад большинство нынешних поклонников «Мейпл Лифс» видели только в кинохронике, которой более полувека. Где после 1967 года Кубок Стэнли только не побывал – даже в знойных Техасе, Калифорнии, Флориде, а в Торонто – никак…

Так что, воскресный матч смотреть всем обязательно! Начало в 2:00 по московскому времени. Ранее – в 23:30 в Роли стартует седьмой матч серии «Каролина» - «Бостон», где дружно поболеем за Андрея Свечникова и, возможно, Петра Кочеткова. Сегодня наш вратарь остался в запасе. «Ураганы» уступили в гостях – 2:5, несмотря на дубль Свечникова.