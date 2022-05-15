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Почему «Тампа» Куча и Васи идет за третьим кубком, а «Вашингтону» Ови и Кузи ничего не надо

«Сделай или умри!» – сказал Меттьюз после осечки в шестом матче серии в Тампе. Василевский ответил на это в Торонто бенефисом, а Кучеров, несмотря на травму, вел всю игру «молний» – 1:2 в матче и 3-4 в серии. Чемпионы идут дальше.
Почему «Тампа» Куча и Васи идет за третьим кубком, а «Вашингтону» Ови и Кузи ничего не надо
15 мая 2022 11:56
автор: Виталий Славин
автор фото: ХК «Тампа-Бэй Лайтнинг»

Еще до решающего матча вчера вечером меня поразили напутственные слова тренера действующих двукратных подряд чемпионов Джона Купера:

– Я не хочу, чтобы кто-то сидел здесь и трындел, дескать: ну что, мы уже взяли два Кубка - причем подряд! – значит, если «Торонто» сегодня победит, нам это будет легче пережить, будет не так уж страшно и обидно? Бред! Чушь собачья! Мы находимся на пороге величия. Почему бы нам, черт возьми, не проломить эту дверь в вечность!

Мощно сказано! Лучшая мотивационная речь, которую я когда-либо слышал. Браво, Джон!

Совершенно точно подмечено: деньги, слава и титулы здесь ничего не решают. Все это у двукратных чемпионов НХЛ, в частности, Стэмкоса и Василевского, Хедмана и Кучерова, Пойнта и Сергачева, Киллорна и Сирелли, Макдоны и Маруна, Палата и Чернака уже есть. Как их поднять на бой, когда, казалось бы, хоккейный Эверест давно покорен? Да еще в седьмом матче, когда за неудачу в стыке более чем с достойным оппонентом никто не осудит. Именно так – нажать на морально-волевой фактор, задействовать амбиции, честолюбие, страсть пионеров-первопроходцев.

Да, двукратных и даже трехкратных обладателей Кубка Стэнли в XXI веке в НХЛ пруд пруди. В период потолка зарплат стать дважды кряду чемпионом – тоже не новость. «Питтсбург» Кросби/Малкина/Летанга сей маневр осуществил еще пять лет назад. Но вот оформить из титулов хет-трик не удавалось ни монструозному «Эдмонтону» Гретцки/Мессье/Коффи, ни европеизированному «Детройту» Боумена/Федорова/Айзермана, ни забористому «Чикаго» Кенневиля/Тейвза/Кейна, ни тому же «Питтсбургу» – что при Лемье и Ягре, что при Кросби и Малкине.

Последними это сделали инопланетяне с Лонг-Айленда, ведомые выдающейся тройкой Босси – Тротье – Гиллис с достойным продолжателем дела Орра защитником Потвином. «Айлендерс», к слову, на третьей виктории тогда не остановились – в 1983 году завоевали Кубок Стэнли в четвертый раз подряд!

Почти 40 лет минуло, а никто в НХЛ близко не может подойти к достижению ньюйоркцев. Сделать это в XXI веке на глазах нового поколения болельщиков, в условиях радикально выросшей в Кубке Стэнли конкуренции – действительно вломиться в историю спорта!

Оттого из года в год весной и буксует «Вашингтон», ибо после триумфа в Кубке Стэнли-2018 у постаревшей команды в плей-офф стимулов попросту не осталось. Ну прошли бы «столичные» по какой-то дикой случайности сейчас «Флориду» – и что? Да сверхзамотивированные «Мейпл Лифс» или «Лайтнинг» этих вашингтонских тихоходов с дырявой обороной в порошок бы стерли!

Смысл существования нынешних «Кэпиталз» на ближайшие четыре сезона один: сделать все для того, чтобы русский капитан скинул с голеадорского трона сами знаете кого. Эту гонку всячески приветствует и вся контора Гари Беттмана. К скучному для непродвинутых фанатов чемпионату, где большинство участников плей-офф известны заранее, именно восхождение Александра Овечкина привлекает внимание всех спортивных болельщиков планеты.

У «Тампы» политика принципиально иная: регулярка – ничто, плей-офф – все! Причем во многом не по воле клуба. Когда «Лайтнинг» из-за пандемии и застывшего трансферного рынка пробили в потолке зарплат дыру в 10 миллионов долларов, у них не оставалось иного выхода, кроме как все заточить под кубковый отрезок сезона.

Не стоит ворошить эпопею с затянувшимся восстановлением Кучерова после операции, но факт налицо: выздоровел Никита аккурат к старту Кубка Стэнли-2021, где потолок зарплат уже не действует. Ну и как нападающий мог отнестись к этому отрезку халатно, получив в лазарете свои законные 9,5 миллионов долларов, положенные за выступление в регулярке? Наоборот, россиянин был максимально зол и отмобилизован, чтоб доказать всем поклонникам «молний», что не просто так ест их американский хлеб и достоин этих баснословных денег. В итоге Куч второй год подряд стал топ-бомбардиром плей-офф и снова поднял чашу Стэнли над головой.

Если честно, во многих эпизодах я сегодня негодовал. Глядя как с вывернутой наизнанку ногой пытался продолжить игру Пойнт, как лез напропалую Пол, забивший оба гола гостей, как пластался капитан Стэмкос, как по-тарасовски – словно родину! – защищал ворота Василевский, не понимал, почему всячески избегает стыков, сразу избавляется от шайбы, не идет в обводку Кучеров. Хотя даже при этом Никита рулил всей игрой пятерки и спецбригады, а при счете 2:1 еще и в штангу попал.

Популярный инсайдер Даррен Дрегер сегодня сообщил в твиттере: Куч доигрывал серию с «Торонто» с травмой. Осталось понять, насколько она серьезна. Равно как сумеет ли восстановиться к серии с «Флоридой» Пойнт.

Размявшись на вашингтонских пенсионерах, «пантеры» подходят к флоридскому дерби во всеоружии. Но эта «Тампа» в любом состоянии будет сражаться до последнего патрона. «Торонто» подтвердит.

Интересно, что сейчас у Василевского и Бобровского равенство в сезоне по победам – по 43. Кто из вратарей выйдет вперед к восточному финалу? Еще одна суперинтрига, причем чисто российская!

источник: «Советский спорт»
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