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Русские спасают Америку! Сначала клуб из Тампы при счете в серии 2-3, а теперь Нью-Йорк – с 1-3

Вчера Василевский и Кучеров добыли для «молний» викторию в Торонто в седьмой игре серии. Сегодня Панарин с Шестеркиным повторили этот трюк в «Медисон Сквер Гарден» в битве с «Питтсбургом» – 4:3 в овертайме и 4-3 в серии.
Русские спасают Америку! Сначала клуб из Тампы при счете в серии 2-3, а теперь Нью-Йорк – с 1-3
16 мая 2022 10:54
автор: Виталий Славин
автор фото: ХК «Нью-Йорк Рейнджерс»

Организаторы решающего поединка в Канаде после поражения – 1:2 от действующих чемпионов так сильно расстроились, что забыли определить трех лучших игроков. Еще бы: Кубок Стэнли последний раз приземлялся в Торонто в 1967 году, а в плей-офф хотя бы во второй раунд просочиться «Мейпл Лифс» не в состоянии 18 лет! Какие тут, к черту, три звезды матча-разочарования?!

А вот на Бродвее праздник, о котором Большое яблоко неделю назад даже мечтать не смело. После двух лютых оплеух в Питтсбурге – 4:7 и 2:7 «рейнджеры», казалось бы, безнадежно летели в серии 1-3. Ну а на что надеяться, если претендент на MVP НХЛ-2022 и почти наверняка обладатель «Везина Трофи»-2022 как лучший вратарь сезона был убран в запас после стартовой трети в первом случае и после второй – во втором. Что не помешало Шестеркину за три периода запустить немыслимые для него 10 шайб!

К середине пятой встречи поставить у букмекеров на общую победу ньюйоркцев мог разве что сумасшедший. В городе на Гудзоне гости вели 2:0 и полностью контролировали ход игры. Вот тут-то и сработало «правило Харламова», открытое злобными канадцами в далеком 1972 году: любыми способами выведи у соперника из строя лидера – и дело в шляпе.

Защитник Труба так и поступил: вырубил в своей зоне замешкавшегося с шайбой Кросби. Американец даже малого штрафа не удостоился, а канадский капитан «пингвинов» через пару смен понял, что играть не может и скрылся в раздевалке. Этот эпизод мгновенно все перевернул. А еще кто-то смеет утверждать, что в НХЛ судьи не ошибаются! Косячат по-черному и не краснеют!

Пятую и шестую встречу «рейнджеры» взяли с одинаковым счетом – 5:3. Вот что значит лишиться ключевой персоны. Увы, Малыша Сида в полной мере Малкин заменить не сумел.

Зато Шестеркин воспрянул до такой степени, что в Питтсбурге сделал результативную передачу на третий гол. Причем в прямом смысле! Не отбил шайбу куда-то в сторону, за что получил ассистентский балл, а от своих ворот целенаправленно отпасовал Зибанежаду под чужую синюю линию. Сольный прорыв шведа добиванием завершил Крайдер.

Тут необходимо небольшое лирическое отступление. Иногда я поражаюсь нравам североамериканской публики.

Например, я никогда не пойму, какого рожна зрители первых рядов лупят руками со всей дури по защитным стеклам?! В Бостоне давеча это едва не привело к трагедии. После гола Пастрняка в ворота «Каролины» эти отморозки принялись с таким остервенением молотить по перегородке у штрафного бокса, что фрагмент прозрачного пластика обрушился на голову ничего не подозревавшего судьи при удаленных?! Мужчина в летах сполз со скамьи и сам подняться не смог. Медицинская бригада увезла его на каталке. Не знаю, в полицию этих недоумков препроводили? Хотя бы ради разъяснительной беседы, чем человек отличается от обезьяны.

А как иначе, чем возвращение в животный мир джунглей, интерпретировать протяжные дразнилки стадиона в Питтсбурге, не смолкавшие весь шестой матч:

– Игооор! Игооор!

Некий ответ жутко креативных фанатов «пингвинов» на скандирование «Медисона» после каждого удачного сейва Игоря Шестеркина:

– Игор! Игор!

Ну что за бред вообще! Неужели этим последователям многих-многих диких мартышек из лесов Бразилии невдомек, что подобными дешевыми подначками они только раззадоривают тостуемых, идеально мотивируют их выложиться по максимуму?!

Хотели – получили! Сегодня наш москвич переиграл и вернувшегося в «Пингвинз» после месячного лечения основного вратаря Джарри, и оперативно восстановившегося Кросби. Шестеркин парировал 42 броска, а его канадский коллега – 26. Попутно Игорь установил рекорд клуба по сейвам за одну кубковую серию – 255!

Ну а отправил на каникулы «пингвинов» наш Хлебушек, в целом выглядящий в последнее время неубедительно. Возможно, травма ограничивает его прыть. Панарин совсем перестал брать игру на себя, старается как можно быстрее избавиться от шайбы, допускает непривычно много брака.

Однако в большинстве на 6-й минуте овертайма, видимо, по жесткой директиве тренера Галлана взял инициативу на себя и хлестким кистевым поразил ближний угол. Держи, Артемий, первую звезду матча и впредь стреляй так чаще!

В Калгари тем временем тоже в овертайме пал «Даллас» – 2:3. Таким образом определились все пары второго раунда Кубка Стэнли-2022.

ВОСТОК

«Флорида» – «Тампа»

«Каролина» «Рейнджерс»

ЗАПАД

«Колорадо» «Сент-Луис»

«Калгари» «Эдмонтон»

источник: «Советский спорт»
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