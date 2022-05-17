Русское шоу в Америке продолжается! Боб против Васи и Куча, Вал против Владо, Буча и Барби

ВОСТОЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«ФЛОРИДА» (122 очка в регулярке) – «ТАМПА-БЭЙ» (110)

Матчи в чемпионате: 4:1 (выезд), 2:3 ОТ (в), 9:3 (дома), 4:8 (д)

Наши: нап. Максим Мамин (очки в чемпионате/плей-офф: 7+7=14/0+0=0), вр. Сергей Бобровский (в чемпионате/плей-офф: 2,67/2,79 пропущенной шайбы в среднем за игру; 91,3/90,6 процента отраженных бросков) – вр. Андрей Василевский (2,49/3,04; 91,6/89,7), защ. Михаил Сергачев (7+31=38/0+2=2), нап. Никита Кучеров (25+44=69/2+6=8)

«Флориде» жутко везет! Кому она в нашей стране была нужна в регулярке? Разве что за Боба попереживать, который никак не мог освоиться на новом месте и начать отрабатывать свои баснословные 10 миллионов сезонных долларов. Но теперь-то, с началом плей-офф, «пантеры» всей России интересны!

Первый раунд – «Вашингтон». Бац, бац, бац и еще раз бац – и Ови сотоварищи после триумфа в Кубке Стэнли-2018 четвертую кампанию подряд терпят фиаско уже на старте. И это очень даже хорошо! Многочисленным пенсионерам «Кэпиталз» следует больше отдыхать. Копить силы для сопровождения в качестве шерпов Великой восьмерки в регулярном чемпионате. До Пика-894 имени Уэйна еще шагать и шагать.

Второй раунд – «Тампа». А вот это куда серьезнее – и веселее! Дерби Флориды как-никак. Да и сам тренер действующих чемпионов Джон Купер скромное мнение «Советского спорта» разделяет целиком и полностью:

– Думаю, хоккейный люд, особенно во Флориде, умолял, чтобы мы сошлись друг с другом в плей-офф. «Пантеры» перестроили команду, добавили несколько громких фамилий. Наша серия должна получиться веселой. Гарантирую: скучать точно никому не придется. Это очень хорошо для хоккея, популяризации ледовой игры на юге США.

Чтобы понять, что канадский спец не лукавит, достаточно взглянуть на результаты двух последних стыков земляков в регулярке. Разница только в том, что 9:3 были зафиксированы еще в прошлом году - 31 декабря, а ответный удар в Санрайзе – 8:4 «молнии» нанесли 25 апреля – за неделю до начала Кубка Стэнли. Вот и судите, у кого в этом дерби сейчас моральный перевес.

Любопытно, что в тот день отличились все вожаки «Тампы» – Кучеров и Стэмкос (по дублю), Пойнт (гол и передача), Хедман (четыре передачи), Василевский (отразил 35 бросков), а еще… Угадаете? Правильно! Дуплетом стрельнул Ник Пол, герой недавнего решающего поединка в Торонто, где канадец забросил обе шайбы гостей. При этом капитан «Флориды» Барков очков тогда вообще не набрал, лучший бомбардир команды Юбердо ограничился жалкой передачей, нападающий Беннетт схватил «минус 3», а Бобровский вышел на замену при счете 3:5 и умудрился заглотнуть еще три шайбы с 16 бросков.

Очевидно, что «молнии» именно в заключительной встрече с «Мейпл Лифс» поймали наконец свою чемпионскую игру. Прежде всего наладили оборону, а Василевский мощно напомнил, кто стал кубковым MVP-2021. Не менее важно, что заработало, как от него давно ждал Купер, сдерживающее звено Пола: преуспело как в тылу, так и на передовой.

Весь вопрос в том, насколько к сражению с победителями регулярки физически готовы Кучеров и особенно Пойнт. Никита, как сообщили инсайдеры, завершал серию с «листьями» с травмой. Канадец так повредил колено, что и вовсе вынужден был закончить игру №7 в Торонто в начале второго периода.

У «Флориды» все базовые штыки в строю. Беда в том, что у игроков и тренеров мало кубкового опыта. Этот фактор едва не погубил «пантер» в соревновании с ветеранами-тихоходами «Вашингтона».

Наш прогноз: 2-4

ЗАПАДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«КОЛОРАДО» (119) – «СЕНТ-ЛУИС» (109)

Матчи в чемпионате: 3:5 (д), 4:3 (в), 5:3 (д)

Наши: нап. Валерий Ничушкин (25+27=52/2+1=3) – Владимир Тарасенко (34+48=82/5+1=6), Павел Бучневич (30+46=76/0+4=4), Иван Барбашев (26+34=60/0+1=1), Алексей Торопченко (2+0=2/0+1=1)

«Лавины», конечно, явные фавориты. Но строго по итогам регулярного чемпионата. Чего ждать от «Колорадо» в плей-офф – пока большой вопрос. «Нэшвилл» в первом раунде просто опозорился. Выяснилось, что без финского вратаря Сароса «хищники» – вальяжные домашние киски. «Колорадо» и напрягаться не пришлось: раздолбали несчастных представителей столицы кантри в четырех матчах и отдыхают с 10 мая!

Теперь на пути Ничушкина и Ко куда более солидные и маститые музыканты. «Блюзмены» как-никак три года назад Кубок Стэнли брали. Причем из чемпионского состава остались О’Райли и Тарасенко, Парайко и Биннингтон, Перрон и Шенн, Барбашев и Томас, Бозак и Бортуццо во главе с суровым вождем Беруби. И все они в полном порядке! Плюс добавились такие надежные и продуктивные бойцы, как защитники Ледди и Фолк, нападающие Бучневич и Кайру, Торопченко и Саад.

Но и в «Колорадо» вроде как все на мази! Особенно у Макара с Ничушкиным. Вал стал в Денвере незаменимым, а канадский защитник изловчился аж 10 (3+7) очков за четыре игры с «Нэшвиллом» наштамповать! Однако главная угроза, как всегда, будет исходить от троицы Маккиннон, Рантанен, Ландеског. На сегодня это, возможно, сильнейшее звено в НХЛ.

Вот только есть у «лавин» некий комплекс второго раунда. С 2002 года им никак не удается добраться до финала конференции, несмотря на все нынешнее созвездие ярких персоналий. Четвертый раз подряд «Колорадо» доходит до второй серии в роли контендера. Но никто удивится, если в стычке с прожженными чемпионами-2019 горцы снова дадут слабину.

Наш прогноз: 4-3