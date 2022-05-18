Александр Радулов: предатель или жертва?

«Даллас» Александра Радулова завершил сезон, проиграв в первом раунде Кубка Стэнли «Калгари» 3-4. Российский нападающий-ветеран в плей-офф в основной состав не попадал, всякий раз оставаясь в листе ожидания. 30 июня у него заканчивается контракт со «Старз». Где форвард, которому 5 июля исполнится 36 лет, продолжит карьеру? В НХЛ? Или вернется в КХЛ?

В ЦСКА его не ждут. Президент армейского клуба Игорь Есмантович без обиняков заявил об этом на финальной клубной пресс-конференции: «Переговоры с Радуловым не ведем. Он предал ЦСКА: обещал мне подписать 5-летний контракт, а сам уехал в НХЛ».

Напомним, в чем суть дела. В 2012 году Радулов-младший оказался в ЦСКА после того, как вернул должок «Нэшвиллу» - отработал пропущенный сезон по трехлетнему соглашению с «хищниками». Как известно, в 2008-м он по-английски покинул НХЛ и объявился в Уфе, где в 2011-м завоевал Кубок Гагарина под чутким руководством Вячеслава Быкова.

Перед московскими армейцами новый спонсор поставил задачу стать чемпионами за четыре сезона. Звездный новичок должен был помочь в ее решении. Титул ЦСКА завоевал в 2015 году, когда под давлением первого президента КХЛ совет директоров лиги постановил объявлять чемпионом победителя регулярного сезона. Но до главного трофея красно-синие с Радуловым не дотянулись, уступив в финале-2016 «Магнитке» с Сергеем Мозякиным.

В самые ответственные моменты Александр ушел в тень. Так, кстати, было и в золотом сезоне-2010/11 для «Салавата Юлаева»: в полуфинале с «Металлургом» и финале с «Атлантом» форвард-бомбардир так и не разразился хотя бы одной мусорной шайбой, суммарно его безголевая серия в плей-офф растянулась на 18 матчей.

Пересевший из кресла гендиректора ПХК ЦСКА в президентское Есмантович во чтобы то ни стало стремился сохранить Радулова в команде. Несмотря на его регулярные выходы из берегов. Главному тренеру красно-синих Дмитрию Квартальнову даже пришлось разжаловать Александра из капитанов в разгар чемпионского сезона-2014/15 (тот делил нашивку с защитником Денисом Денисовым).

В декабре 2015-го произошло событие, которое могло подтолкнуть Радулова к возвращению в НХЛ. Он вместе с Ильей Ковальчуком слабо сыграл на Кубке Первого канала – первом домашнем турнире для «Красной машины новой сборки». Провал в родных стенах в преддверии питерско-московского ЧМ-2016 вызвал соответствующую реакцию боссов сборной во главе с Олегом Знарком. Через два месяца прямо по ходу плей-офф Кови позорно забанили в СКА, автоматически отцепив от сборной. Радулов же не явился в лагерь национальной команды. Думается, это был превентивный ход – Знарок вряд ли бы включил форварда в состав. С энхаэловцами он не церемонился: отцепил вратаря Семена Варламова, форварда Наиля Якупова. К тому же после изнурительного финала с «Мотагниткой» Радулов вряд ли бы мог похвастать физическими кондициями. К слову, тот же Мозякин из-за болей в спине на ЧМ вообще не тренировался, а выходил лишь на игры.

Не очень-то верил в Радулова и его клубный тренер: Квартальнов на совете директоров не выразил нестерпимого желания видеть Александра в своей команде.

Вот обиженный Радулов и решил уехать за океан и в июле подписал контракт с «Монреаль Канадиенс». Вот краткие итоги его карьеры в ЦСКА: в плей-офф-2013 он заболел ангиной и был «съеден» с потрохами динамовцем Сергеем Соиным, плей-офф-2014 и вовсе пропустил из-за сотрясения мозга, полученного в дерби со «Спартаком» вскоре после Олимпиады в Сочи, через год достойно сражался в полуфинале со СКА, но не помог ЦСКА не удержать перевес 3-0, а о финале-2016 уже рассказали.

Больше за сборную Радулов не сыграл. Знарок не вызвал его на Кубок мира-2016. У отца форварда Валерия были билеты на турнир в Торонто, но он не полетел в Канаду, поскольку в команде не оказалось Александра.

Правда, когда сборную для Пекина-2022 возглавил Алексей Жамнов, ее генеральный менеджер Илья Ковальчук при встрече с Радуловым по время командировки за океан пообещал ему место в составе. Однако НХЛ в очередной раз отказалась от Олимпиады, так что возвращение форварда в национальную команду не состоялось.

Любопытно, состоится ли его возвращение в КХЛ? По информации инсайдеров, сторона Радулова попросит для него зарплату не меньше 100 миллионов рублей. Дать такую сумму способны немногие клубы-олигархи: ЦСКА, СКА, «Ак Барс», «Металлург», «Авангард», «Трактор», «Автомобилист»… Чемпион отпадает. Казань? Это был бы интересный вариант – примирение Радулова со Знарком. Как вам тройка Радулов – Вадим Шипачев – Дмитрий Кагарлицкий? На бумаге смотрится грозно. Но «линия» Дмитрий Яшкин – Шипачев – Кагарлицкий выглядит перспективнее. Дело за «малым» - подписать русского чеха. Или у боссов «Ак Барса» другое мнение?