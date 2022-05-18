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- Это невероятно! Это волшебство! – вопил американский телекомментатор после чуда наяву от Кучерова

Василевский – первая звезда матча. Кучеров – вторая. Действующие чемпионы громят победителей регулярки в их логове в Санрайзе – 4:1 и выходят вперед в серии – 1:0.
- Это невероятно! Это волшебство! – вопил американский телекомментатор после чуда наяву от Кучерова
18 мая 2022 11:04
автор: Виталий Славин
автор фото: ХК "Тампа-Бэй Лайтнинг"

За что я полюбил хоккей? Что потрясло в детстве, запомнилось на всю жизнь? Соло наших великих форвардов!

Юного Александра Мальцева на чемпионате мира в Стокгольме, когда, прежде чем забить гол, динамовец ложными замахами уложил на лед всю пятерку шведов.

Матерого Анатолия Фирсова – все знали о его коронном приеме «клюшка – конек – клюшка», но трюк этот всегда проходил, после чего шайба зачастую трепыхалась в сетке.

Бесподобного Валерия Харламова – тут вообще ролик можно сделать, как армеец с первой Суперсерии-1972 регулярно распарывал вроде обыкновенным перочинным ножичком всю оборону канадцев…

Сейчас я наслаждаюсь творчеством Никиты Кучерова. Когда этот властелин шайбы в лучших кондициях, он для меня – Моцарт и Есенин, Бетховен и Стравинский, Высоцкий и Платонов, Гудини и Попов, Леннон и Маккартни…

Легкость и фундаментальность.

Изысканность и простота.

Глубина и лаконичность.

Изворотливость в цепях обороны противника в стиле до сих пор неразгаданных спасений из камер смертников Бутырки и Петропавловской крепости американского иллюзиониста и солнечность во всех проявлениях, как у того самого ловца солнечного зайчика Олега Попова.

Революционная страсть, рок-н-ролл и божественная мелодия сверхчеловека…

Лаконичность. Чтобы сотворить чудо, которое восхитило американских экспертов, Никите понадобилось пять секунд. Пять!

Простота. Взял шайбу у своих ворот, на синей линии «Флориды» одним движением ушел от защитника Экблада, показал Бобровскому, что будет бросать сам, и резко отпасовал на пустой угол Перри.

Изворотливость/ловкость и волшебство. Прямо перед Кучеровым были Экблад и Бобровский, но оба вдруг куда-то испарились.

Фундаментальность и грация. Как четко все было исполнено! Ни одного лишнего движения. Перед тем как скинуть шайбу Перри, Никита на него даже ни разу не взглянул: сверлил глазами Боба, чтоб все поверили – никакого паса не будет. И поверили!

Согласен, возможно, я излишне патетичен. Но о чуде и невероятных способностях российского форварда в прямом эфире кричал не я. «Это мировой уровень. Зал Славы», - констатировал Кори Перри без всякой моей подсказки. Равно как аналитик НХЛ Майк Рапп не советовался со мной, прежде чем написать в твиттере: «Совершенно чумовой. Он устрашающе талантлив».

А вот тренер Джон Купер уже привык к фокусам подопечного: «Да, это выглядело легко и просто. Я всегда говорил о Куче: он знает, что сделает оппонент раньше, чем тот это сделает. Потому и кажется, что Никита творит шедевры без особых усилий».

Так счет стал 1:1. Открыли счет хозяева, после того как Сергачев продемонстрировал юным хоккеистам, как действовать не надо.

Этому учат защитников в детской школе: разворачивайся с хода спиной вперед на обычный в ту сторону, где нападающий с шайбой. Увы, Михаил поступил вопреки азам. И на какие-то мгновения потерял из виду Юбердо, что позволило канадцу разорвать дистанцию между собой и россиянином, а тот в свою очередь упустил возможность сыграть в тело у борта. Лучший бомбардир «пантер» этой неожиданной свободой тут же и воспользовался: вложил шайбу в крюк Дюклеру, которому с пятака оставалось не промахнуться по свободной рамке.

Все решилось в третьем периоде. Белльмар выиграл вбрасывание в зоне хозяев и спустя пять секунд сам же с дальнего пятака вонзил шайбу в сетку. 1:2. Это уже лаконичность по-французски! Стандартный трудовой кубковый гол.

Ну а затем снова на сцену вышел чудотворец. После той, по словам аналитика НХЛ, устрашающей чумы все, по обыкновению, ждали от Куча какого-то подвоха. Уточню, как и в первом случае, это произошло в большинстве, когда в разреженном пространстве номер 86 особенно опасен. Никита в статичном положении принял шайбу на правом полуборте и медленно покатил по диагонали на ворота. Четверка «пантер» разобрала всех партнеров россиянина. Ну и ладно! Кучеров сблизился с Бобровским и расстрелял ближний угол. Благо Сирелли закрыл сибиряку видимость.

Кстати, это послужило поводом для тренерского запроса «Флориды». Однако судьи после изучения видео установили, что контакта канадского форварда с Бобом не было. Так при счете 1:3 хозяева еще и две минуты штрафа схлопотали за задержку игры. Чем при численном преимуществе помогли отчасти реабилитироваться Сергачеву. Михаил начала атаку, которую завершил Колтон.

Первая звезда Василевского вполне оправдана. «Флорида» лидировала вплоть до 37-й минуты. Любая помарка Андрея могла обернуться второй шайбой. Но после гола Дюклера MVP Кубка Стэнли-2021 отразил все 28 бросков хозяев и завершил игру с 97,1% сейвов. Вратарский уровень Гудини и Куча!

Добавим, что «Тампа» играла без топ-снайпера двух последних плей-офф Пойнта, получившего травму в решающей седьмой встрече с «Торонто». В конце второго периода выбыл и защитник Чернак, неудачно сблокировавший шайбу.

источник: «Советский спорт»
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- Это невероятно! Это волшебство! – вопил американский телекомментатор после чуда наяву от Кучерова
- Это невероятно! Это волшебство! – вопил американский телекомментатор после чуда наяву от Кучерова
Василевский – первая звезда матча. Кучеров – вторая. Действующие чемпионы громят победителей регулярки в их логове в Санрайзе – 4:1 и выходят вперед в серии – 1:0.
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