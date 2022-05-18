Спешите видеть! Славин против Шестеркина и Панарина, Задоров против Макдэвида и Драйзайтля

ВОСТОЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

КАРОЛИНА (116 очков в регулярке) – РЕЙНДЖЕРС (110)

Матчи в чемпионате: 6:3 (дома), 0:2 (д), 4:2 (выезд), 4:3 (в)

Наши: нап. Андрей Свечников (очки в чемпионате/плей-офф: 30+39=69/3+1=4), вр. Петр Кочетков (в чемпионате/плей-офф: 2,42/3,31 пропущенной шайбы в среднем за игру; 90,2/90,0 процента отраженных бросков) – вр. Игорь Шестеркин (2,07/3,66; 93,5/91,0), вр. Александр Георгиев (2,92/2,04; 89,8/93,5), нап. Артемий Панарин (22+74=96/3+4=7)

После того как четыре года назад Род Бриндамор возглавил «Каролину», она регулярно и с запасом проходит в плей-офф, а с «Рейнджерс» вообще проблем не имеет. Так, в минувшей регулярке «ураганы» забрали у наивных парней с Бродвея три матча из четырех, причем два последних – в «Медисон Сквер Гарден».

В пандемийном Кубке Стэнли-2020 соперники сошлись в пузыре Торонто в плей-аут: «Харрикейнс» легко разобрались в трех играх – 3:2, 4:1, 4:1. Счет открыл защитник Джейкоб Славин с подачи Ахо, который умудрился набрать в серии 8 (3+5) очков! В третьей встрече дебютировал в Кубке Стэнли Шестеркин и держал ничью – 1:1 до третьего периода, на который у ньюйоркцев попросту не хватило сил.

Но сейчас это совсем другая команда. «Питтсбург» Кросби и Малкина подтвердит. При счете 3-1 в серии в пользу «Пингвинов» и 2:0 в матче №5 даже фанаты «синих рубашек» уже ни во что не верили. Но лютый хит Трубы на Кросби, обернувшийся досрочным уходом капитана в раздевалку и пропуском шестой игры, перевернул все. Фиаско «Питтсбурга» грозит окончанием карьеры Джино в клубе Марио Лемье. Либо снижением гонорара с 9,5 млн долларов раза в два.

Очевидно, что после этой суперволевой виктории «рейнджеры» поверили в себя и точно дадут бой фавориту. Многое решится в дуэли вратарей – Раанта против Шестеркина. Финн стал номером один из-за тяжелой травмы датчанина Андерсена, который еще даже не катается. Москвич мощно начал серию с «Пингвинс», но в Питтсбурге напряжения не выдержал и сдулся. В итоге дважды присел на скамейку – после первого и второго периодов, запустив за эти 60 минут десять шайб! Однако на три решающих поединка Игорь собрался и неоднократно выручал ньюйоркцев.

Резерв «Каролины» в том, что на проектную мощность еще не вышло ударное звено Свечников – Ахо – Джарвис. Первые двое в семи поединках с «Бостоном» на пару забросили жалкие для их уровня и кошелька пять шайб. А самым результативным неожиданно оказался тот самый американский Славин – два гола и шесть передач!

У «Рейнджерс», разумеется, большего ждем от нашего Хлебушка. Будем надеяться, золотой гол в овертайме седьмой игры с «Питтсбургом» вдохновит Панарина на новые подвиги!

Наш прогноз: 4-3

ЗАПАДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

КАЛГАРИ (111) – ЭДМОНТОН (104)

Матчи в чемпионате: 2:5 (в), 3:5 (в), 3:1 (д), 9:5 (д)

Наши: защ. Никита Задоров (4+18=22/0+2=2) – нет

Пусть вас не смущает результат крайнего свидания извечных противников. Эти невероятные 9:5 были зафиксированы 27 марта. Да, у гостей Макдэвид с Драйзайтлем были на льду, даже Кейн прибыл, но после той оплеухи минуло более полутора месяца. А главное – «Эдмонтон» впервые с 2017 года просочился во второй раунд плей-офф. Уже успех!

Украшением культовой битвы при Альберте станет дуэль суперфорвардов Годро (два гола и шесть передач в серии с «Далласом») – Макдэвид (4+10 в серии с «Лос-Анджелесом»), которые впервые сошлись в Кубке Стэнли, а для их клубов это первое свидание – в это невозможно поверить! – с 1991 года. Рекордные телерейтинги гарантированы!

Ну а вся Россия будет следить, конечно, затем, как русский крушитель Никита Задоров обуздает самого высокооплачиваемого хоккеиста планеты. Большой Зи ранее успешно противодействовал капитану «Ойлерз» в форме «Колорадо» и «Чикаго». В предыдущем раунде москвич пускал кулаки в ход при любом удобном случае, гоняя звезд «Старз» по всей площадке, включая скамью запасных. Досталось даже Наместникову, племяннику Вячеслава Козлова. Теперь беречь у соперников некого – в «Эдмонтоне» россиян нет.

Наш прогноз: 4-3