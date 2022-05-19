Панарин в Роли опять куда-то исчез, а Шестеркину уже свои забивают

Два периода на льду арены в Роли ньюйоркцы плели кружева и водили хороводы. «Ураганы» отчего-то забыли явиться на игру. Ну и забивай, пока на той стороне некое наличие сопротивление изображает лишь финский вратарь Раанта, три, пять, семь, девять шайб! Как позже в битве при Альберте это сделали «огоньки». После 57 секунд вели 2:0, к 6-й минуте – 3:0, к 21-й – 4:1, к 29-й – 6:2, а в итоге – 9:6 в пользу «Калгари». Несмотря на 4 (1+3) очка капитана «Эдмонтона» Макдэвида.

Но нет. После того как уже на 7-й минуте Хытил в контрвыпаде с подачи Лафреньера открыл счет, гости разве что видимость создавали, что хотят чего-то большего. Ну а как еще расценить разгильдяйский тычок с трех метров того же чешского форварда, когда Хытил вместо того, чтобы расстрелять верхом пустой угол, тихо пустил шайбу по льду в щиток финна. Третий член этого молодежного звена «синих рубашек» и по совместительству земляк вратаря соперников позже не попал вообще в открытую рамку. Какко, находясь перед пустыми воротами, умудрился швырнуть снаряд в молоко между штангой и вышедшим в поле Раантой?!

Вырос бы счет 0:2, хозяева точно не отыгрались бы. Настолько они выглядели квелыми и беспомощными большую часть матча.

Возможно, этот ступор возник из-за того, что в составе «Каролины» оказалось сразу пять экс-«рейнджеров», включая голкипера и половину защитников. Все они покинули Манхэттен не по своей воле. Иначе говоря, от них избавились как от балласта. Один из этих отверженных – Дианджело и организовал гол Хытила, когда неосторожно откинул шайбу назад на клюшку Лафреньера.

Короче, 40 минут Шестеркин не то что чашечку кофе мог неоднократно выпить, а и что-то покрепче принять – все равно работы не было. Так – для мебели изобразить третью стойку в воротах. Соотношение бросков по периодам – 8 против 12 и 6 против 11 говорит само за себя. Недаром тренер ньюйоркцев Жерар Галлан заявил:

- До второго перерыва мы демонстрировали идеальный хоккей. Я был очень доволен командой. Думаю, это была наша лучшая игра в сезоне. Нет, уверен в этом! В первые десять минут третьего периода соперники резко активизировались. Но мы выдержали этот шторм. Однако под занавес все-таки пропустили, а потом этот нелепый гол в овертайме… Определенно – это тяжелое поражение. Победа была так близка…

Именно эти слова наставника я имел в виду в начале заметки. Ну какой, к лешему, идеальный хоккей, если вы при тотальном преимуществе сподобились лишь на одну заброшенную шайбу?!

Стоило перед заключительным периодом Роду Бриндамору передернуть сочетания, как игра полностью перевернулась. В частности, тренер отправил инертного Свечникова из ударного звена во второе к Трочеку и Нечасу, а оттуда поднял Теравайнена к Ахо и Джарвису. Эта финская парочка с канадским кубковым новичком после геометрически выверенной атаки с ходу, начатой бывшим «рейнджером» Шеем, и восстановила равновесие. За две с половиной минуты до конца основного времени.

Галлан явно лукавит. Комментируя поражение, он почему-то забыл упомянуть, что во второй десятиминутке третьего периода Шестеркина дважды спасала перекладина после сочных и без сопротивления бросков Нидеррайтера и Ахо. Вот тут бы и взять тайм-аут, ведь гол назревал. Однако чемпион мира-2021 проморгал этот ключевой момент. В отличие от молодого коллеги из «Эдмонтона» Джея Вудкрофта. Тот остановил игру на тридцать секунд при счете 0:2 уже на 51-й секунде, а на 7-й минуте поменял основного вратаря Смита на экс-петербуржца Коскинена.

Забавно, но и победа «Харрикейнс» пришла с посылкой от экс-бродвейца Смита. Помните такого увальня с сумасшедшим контрактом на 4,35 млн долларов, которому поручили отомстить вашингтонскому громиле Уилсону за покушение на Панарина? Как самому ненужному члену экипажа. Разумеется, Смит знатно получил по сусалам от элитного тафгая. Но хотя бы так отработал безумные для его уровня деньги.

У Бриндамора этот защитник зарабатывает столько, сколько реально стоит – 800 тысяч. И все вроде как довольны. Именно Смит метнул шайбу по воротам Шестеркина, которая отскочила к Коулу, другой палке стреляющей раз в год.

- Я посмотрел по сторонам, все партнеры прикрыты, решил накинуть на пятак, а там нападающие разберутся, - раскрывает секреты мастерства автор решающего гола, между прочим – двукратный обладатель Кубка Стэнли. – Понял, что попал, когда меня облепила вся команда, и я наяву испытал, что такое клаустрофобия.

Да, расчет Коула оправдался. Защитник «Рейнджерс» Линдгрен нечаянно задел летевшую рядом шайбу, рикошетом от черенка она запорхнула в сетку мимо опешившего Игоря.

- Игооор! Игооор! – трибуны в Роли пока не скандируют.

Увы, ничем не помог гостям наш Хлебушек. Герой овертайма седьмой игры с «Питтсбургом», в отличие от «ураганов», реально на лед так и не вышел. Хотя протокол уверяет, что Панарин находился на площадке более 18 минут. Артемий, надо просыпаться!