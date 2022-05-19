Третьяк идет на «пять». Легенду переизбрали на пост президента ФХР

…А ведь пару месяцев назад многие сажали в президентское кресло Павла Буре. Об этом говорили авторитетные хоккейные персоны. Но Русская Ракета продолжит представлять интересы России в ИИХФ.

- Я, наверное, умру в своем рабочем кабинете, - пошутил недавно Третьяк в юбилейном интервью. – Не могу сейчас просто взять и уйти.

Первым поздравил Третьяка с переизбранием президент ОКР Станислав Поздняков в своем телеграм-канале.

Напомним, впервые Третьяка избрали на пост главы ФХР 25 апреля 2006 года, единогласно. С тех пор только Вячеслав Фетисов бросил ему вызов на выборах президента федерации хоккея. Случилось это уже в далеком 2014 году. После неудачи на Олимпиаде в Сочи. Однако Третьяк победил за явным преимуществом.

О заслугах президента ФХР «Советский спорт» рассказал в специальном выпуске к его 70-летнему юбилею. С Третьяком наша сборная вернула лидирующие позиции на международной арене, четырежды побеждала на ЧМ, выиграла Олимпиаду-2018 в Пхенчхане, а из Пекина-2022 привезла серебро, хотя оракулы дружно отводили ей место вне пьедестала.

Национальная сборная – витрина хоккея. Она должна быть нарядной. А есть непочатый край работы с детьми и молодежью. Это направление ныне нуждается в особом внимании и усилении.

- Предстоит много работы касаемо детского хоккея, - заявил старый новый президент ФХР сразу после выборов. – Хотим создать такие условия для молодежи, чтобы она не стремились за границу, в Северную Америку. Планируем увеличить число соревнований для 15-17-летних хоккеистов, а также для начинающих. Есть четкий план как дать возможность национальной сборной выступать. Нам необходимо вернуться в хоккейную семью в полной боевой готовности.

Пока открыт вопрос о главном тренере первой сборной. С большой долей вероятности Алексей Жамнов, руководивший национальной командой на Олимпиаде в Пекине, останется у руля. Среди ближайших вероятных соперников сборной председатель Правления ФХР Аркадий Ротенберг назвал команду Китая. Также он сообщил, что на сезон-2022/23 в КХЛ сохранится лимит на пять легионеров в клубе. Потом их число сократится до трех.

Еще до переизбрания Третьяка ФХР возродила большой тренерский совет, в который вошли как действующие специалисты, так и заслуженные ветераны. Его председателем стал легендарный Борис Майоров, друг и эксперт «Советского спорта». На первом заседании выступили с докладами-отчетами Жамнов и главный тренер молодежной сборной Сергей Зубов. Их работа получила оценку «удовлетворительно».