Чемпионский парад ЦСКА. Московские армейцы доминировали на вечере закрытия сезона КХЛ

Алексей Морозов по центру, рядом по правую и левую от него руку Александр Медведев и Дмитрий Чернышенко — все они президенты КХЛ разных лет. В этом же ряду расположились глава ФХР Владислав Третьяк, переизбранный сегодня на пятый срок, а также Валерий Каменский и Илья Ковальчук — оба имели отношение к пекинской серебряной сборной.

Ныне вице-премьер РФ Чернышенко вручил приз лучшему руководителю клуба президенту ЦСКА Игорю Есмантовичу.

— Приятно, что этот приз дали настоящему профессионалу, — произнес с подиума глава клуба-чемпиона.

Легенда Александр Якушев второй сезон подряд вручал приз лучшему бомбардиру регулярного чемпионата — как и год назад, капитану московского «Динамо» (уже бывшему) и сборной России в Пекине Вадиму Шипачеву.

— Спасибо ведущим, которые правильно назвали мое имя-отчество, а то год назад… — Якушев сорвал аплодисменты. Хотя многие не помнят, как на прошлогодней церемонии ее ведущий актер Павел Деревянко исказил имя героя Суперсерии-72, члена трех Залов славы (в том числе и в Торонто).

Недавно Русский Кросби сменил московскую прописку на казанскую и постарается завоевать Кубок Гагарина в третий раз, и второй — под руководством Олега Знарка, о назначении которого в «Ак Барс» объявят в первых числах лета.

Трофей лучшему вратарю обладатель Кубка Гагарина Иван Федотов получил из рук Третьяка. Помнится, в 2019-м знаменитый голкипер, открыв конверт, от неожиданности исковеркал фамилию лауреата — финна Метсолы. Потому что напрашивалась кандидатура Ильи Сорокина — самого ценного игрока Кубка Гагарина.

Сегодня Владислав Александрович назвал победителя без шпаргалки, отметив олимпийские заслуги вратаря ЦСКА. Увы, Федотов продолжит карьеру в «Филадельфии».

Награждая лучшего новичка сезона омича и вице-чемпиона Олимпиады Арсения Грицюка ведущие церемонии вспомнили бомбардирские подвиги 16-летнего Ильи Ковальчука в бытность спартаковцем. При этом генменеджера олимпийской дружины не вызвали для награждения. Он оставался в зале, сидел, скинув мокасины на босу ногу.

Кови все-таки появился на сцене, чтобы вручить «Золотую клюшку» самого ценного игрока регулярного чемпионата Шипачеву. Они вместе завоевали два Кубка Гагарина и олимпийское золото Пхенчхана-2018.

Сергей Федоров свой дебютный сезон в качестве тренера украсил Кубком Гагарина и званием лучшего наставника. К тому же он успешно отработал в олимпийском штабе на Играх в Пекине. К сожалению, олимпиоником пока не стал, хотя играл в Нагано-98, Солт-Лейк-Сити-2002 и Ванкувере-2010. Ждем Олимпиаду-2026 в Милане/Кортина д’Ампеццо и, разумеется, золотых медалей от сборной России с Александром Овечкиным в составе.

В номинации «За верность хоккею» победил вратарь московского «Динамо», трехкратный обладатель Кубка Гагарина, дважды MVP плей-офф Александр Еременко, объявивший а завершении карьеры. А его конкурент и тезка Попов из ЦСКА удостоился награды самого ценного игрока Кубка Гагарина 30 марта — в день победы армейцев в седьмом матче финальной серии с «Магниткой».

А теперь «Золотые шлемы» для символической сборной звезд: Федотов, Никита Нестеров (оба — ЦСКА) — Егор Яковлев, Николай Голдобин (оба — «Металлург»), Шипачев («Динамо» М) — Андрей Кузьменко (СКА). К сожалению, Нестеров (названный еще и лучшим защитником) отсутствовал на церемонии.

— Подумаешь, у ЦСКА пять трофеев, — пожал плечами один из гостей вечера. — В свое время один Сергей Мозякин побеждал сразу в шести номинациях.