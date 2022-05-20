Все, к чему Кучеров прикасается – клюшкой! – становится золотом

Никите не грозит участь Мидаса, героя древнегреческих мифов. Тот попросил Диониса сделать так, чтобы все, к чему прикоснется, обращалось в золото. Но пища, которой Мидас касался, тоже стала превращаться в золото. Под угрозой голодной смерти он взмолился богу, чтоб тот снял чары…

У нас тут всего лишь про хоккей. А у Кучерова руки от рождения и так золотые. Ну а его клюшка пусть будет волшебной палочкой или магическим жезлом. Кому что ближе.

Заметьте, не я первым это предложил. Российского форварда «Тампы» американские телекомментаторы, по-моему, уже устали называть чародеем и волшебником, а эпитет «невероятный» пора использовать в качестве второго имени:

- Шайба заброшена с подачи Никиты «Анбеливбл» Кучерова!

Сам автор победного гола не сразу понял, что это было.

- Я не мог поверить, что шайба оказалась на моей клюшке, - рассказывает Расс Колтон. - Пока мы ехали на скамейку запасных, я раз десять спросил Куча: «Ты издеваешься?» Честно, я не верил, что получил такой пас.

Расс, расслабься! Это и есть обыкновенное чудо! Неужели вы все в команде к подобному еще не привыкли?..

Но почему действующие чемпионы дотянули развязку до самой концовки встречи? Да еще перед этим чуть не пропустили, когда Стэмкос за три с половиной минуты до финальной сирены схватил малый штраф.

Да, соперник силен. Как-никак «Флорида» - победитель регулярного сезона. Основная проблема «молний» - потеря Пойнта. Мало того, что Кучеров лишился привычного партнера в центре. В отсутствие лучшего снайпера двух последних Кубков Стэнли Джону Куперу элементарно не хватает нападающих на четыре полных звена. Вот и сегодня гости играли в семь защитников и одиннадцать форвардов. Потому сочетания постоянно менялись. А Никита все-таки продуктивнее творит, когда вокруг привычные лица.

В большинстве, где состав спецбригады постоянен, он на 13-й минуте это и доказал. Затащил шайбу в зону Бобровского. Скинул Хедману, тот – Стэмкосу, а капитан прострелил на дальний пятак на Перри: подправление, счет открыт.

После чего Василевский окончательно закрыл ворота, за что в итоге получил вторую звезду матча, а Боб – третью. Первой удостоился, понятно, Колтон. Мага Куча отмечать незачем – он просто добросовестно выполнил свою работу.

В конце второй трети Андрея все-таки распечатали. Но это единственная пробоина после 36 ударов – 97,2 процента сейвов. Показатель для плей-офф выдающийся! Тем более что «Тампа» еще до начала этого поединка наяву ощутила приближение ада.

- Это было адское усилие, - комментирует минимальную викторию Джон Купер. - Сегодня вечером наложили швы многим парням, но все они вернулись на лед.

Смех и грех. Первым отличился Перри. Ветеран разминается без шлема. И надо же такому случиться: в начале предматчевой раскатки он щелкнул по пустым воротам, и шайба от перекладины отскочила прямо в скулу! Канадец даже увернуться не успел.

Ладно, проехали. Спасибо врачам.

Началась игра. Еще два немыслимых рикошета! Теперь черный кругляш прилетает в лицо Сергачеву и Чернаку. Словаку даже пришлось уйти в раздевалку на медпроцедуры. Вскоре туда проследовал и Стэмкос, дважды за смену принявший броски «пантер» на себя.

Вот так выгрызают на жилах и в крови победы в Кубке Стэнли. Что во «Флориде», кажется, до сих пор не осознали. Уму непостижимо, как чемпион регулярки докатился до жизни такой, что в графе реализации большинства – 0 процентов. Ноль! Из 25 попыток. А ведь в чемпионате по этому показателю Барков и Ко были пятыми во всей лиге – 24,4 процента.

Потому и утверждаю, что «Флорида» попросту ментально не готова, чтобы противостоять действующим обладателям Кубка Стэнли.