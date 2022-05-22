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Артемий Панарин и Борис Михайлов. Жерар Галлан и Анатолий Тарасов. В чем разница?

Мы рискуем вскоре остаться в Кубке Стэнли без двух клубов, где заправляют россияне. «Рейнджеры» продули «Каролине» оба гостевых матча – 1:2 ОТ и 0:2, а «блюзмены» сегодня дома уступили «Колорадо» – 2:5, который повел в серии 2-1.
Артемий Панарин и Борис Михайлов. Жерар Галлан и Анатолий Тарасов. В чем разница?
22 мая 2022 10:53
автор: Виталий Славин
автор фото: ХК «Нью-Йорк Рейнджерс»

Нет претензий к вратарю ньюйоркцев Шестеркину. В Роли, включая овертайм в первой игре, Игорь пропустил лишь три шайбы. Беда в том, что его партнеры забили в три раза меньше. Причем отличилась молодежная тройка Лафреньер – Хытил – Какко. Оба ударных звена синхронно замолчали, а реализация большинства разрушилась напрочь.

Все смотрят на Панарина, забившего золотой гол в овертайме седьмой встречи с «Питтсбургом», а Хлебушек совершенно зачерствел, если не покрылся плесенью. Куда-то исчез весь креатив. Но если Артемий не берет инициативу на себя, не обыгрывает оппонента на хитрости или смене ритма, не раздает шайбу налево-направо, взад-вперед через частоколы клюшек, уралец сразу превращается в тыкву.

Или ноунейма по градации Тарасова. Помните знаменитую историю от Михайлова, как ему Анатолий Владимирович как-то просто и доходчиво вправил мозги? По словам самого Бориса Петровича, признанного короля пятака мирового хоккея, в какой-то момент он почувствовал себя великим и решил поберечься – не лезть в гущу у ворот, где очень больно бьют. Тарасов это мгновенно засек, вызвал форварда в тренерскую и сказал:

Когда Михайлов на пятачке, я знаю такого хоккеиста. Когда Михайлова там нет нет такого хоккеиста!

Мораль проста: никогда не изменяй себе. Вот только в случае с Панариным, похоже, именно тренер – причина исчезновения самого высокооплачиваемого игрока НХЛ после Макдэвида.

Жерар Галлан – известный приверженец обороны. Тем более в плей-офф. Благодаря этой сверхосторожной и строгой игре в год дебюта «Вегаса» в НХЛ канадец довел «рыцарей» до финала Кубка Стэнли, а золотая сборная Канады под его руководством засушила на ЧМ-2021 в четвертьфинале наших (2:1 ОТ), а в финале – финнов (3:2 ОТ). Резон в этом, несомненно, есть: даже «Тампа» в регулярке и плей-офф – две разные команды. Однако тому же Кучерову творить никогда не возбраняется. Наоборот, Джон Купер волшебные трюки Никиты всячески поддерживает.

Проблема, видимо, в том, что для Галлана – это первый сезон в «Рейнджерс». Он еще элементарно не сработался с Панариным. Равно как с остальными вожаками нападения – Зибанежадом, Крайдером, Стромом да и с атакующим защитником Фоксом. Наверняка коуч требует меньше рисковать. Тем более когда напротив прожженный коллектив-завсегдатай плей-офф с самой надежной защитой в НХЛ. Но в этом – нестандартности, игре по наитию, а не по схеме, желобку - вся суть Панарина! При этом Артемию очевидно мешает недостаток кубкового опыта. Ведь Кучеров к нынешнему своему состоянию властелина шайбы шел с «молниями» не один плей-офф: в том числе потерпел фиаско от того же Панарина и Бобровского в стартовой серии Кубка Стэнли-2019 с «Коламбусом».

Так что, в противостоянии самых мало пропускающих команд регулярки «Каролины» (202 шайбы) и «Рейнджерс» (206) сегодня определенно решающий матч. Либо ньюйоркцы зацепятся за серию, а для этого необходимо, чтобы Панарин набрал хотя бы одно очко во втором раунде плей-офф. Либо «синие рубашки» могут готовиться к каникулам, ибо 0-3 не отыгрываются.

Не пропустите это захватывающее зрелище! Начало в 22:30 по московскому времени.

источник: «Советский спорт»
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Артемий Панарин и Борис Михайлов. Жерар Галлан и Анатолий Тарасов. В чем разница?
Артемий Панарин и Борис Михайлов. Жерар Галлан и Анатолий Тарасов. В чем разница?
Мы рискуем вскоре остаться в Кубке Стэнли без двух клубов, где заправляют россияне. «Рейнджеры» продули «Каролине» оба гостевых матча – 1:2 ОТ и 0:2, а «блюзмены» сегодня дома уступили «Колорадо» – 2:5, который повел в серии 2-1.
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