Макдэвид улетел в космос. Где-то рядом Василевский и Кучеров с Шестеркиным

Все что вам надо знать о минувшем игровом дне Кубка Стэнли-2022:

1. Андрей Василевский (одна пропущенная шайба после 35 бросков), 2. Никита Кучеров (гол, три передачи, полезность «плюс 4»), 3. Райан Макдона («плюс 4», при счете 2:1 в меньшинстве блок черенком шайбы, летевшей в пустой угол);

1. Игорь Шестеркин (одна шайба после 44 бросков), 2. Мика Зибанежад (гол, передача), 3. Крис Крайдер (победный гол);

1. Эвандер Кейн (хет-трик), 2. Леон Драйзайтль (четыре передачи, «плюс 4»), 3. Коннор Макдэвид (три передачи, «плюс 4»).

Это трио звезд соответственно матчей «Тампа» – «Флорида» – 5:1 (счет в серии 3-0), «Рейнджерс» – «Каролина» – 3:1 (1-2), «Эдмонтон» – «Калгари» – 4:1 (2-1).

И еще немного показательной статистики.

1. Макдэвид – 23 (6+17) очка;

2. Драйзайтль – 19 (7+12);

3. Кучеров – 15 (4+11);

4. Кейн – 13 (10+3);

5. Зибанежад – 13 (4+9)…

22. Капризов – 8 (7+1)…

29. Панарин – 8 (3+5)…

37. Тарасенко – 7 (5+2)…

45. Бучневич – 7 (0+7)…

49. Малкин – 6 (3+3)…

62. Овечкин – 6 (1+5)…

69. Ничушкин – 5 (3+2)…

80. Кузнецов – 5 (2+3)…

90. Свечников – 4 (3+1)…

232. Барбашев – 1 (0+1).

Как вы правильно поняли, приведены бомбардиры плей-офф-2022. Сразу понятно, почему Джино, если и останется в «Питтсбурге», то на зарплату почти в два раза меньшую нынешних 9,5 млн долларов. Равно как Коннор наконец-то начал отрабатывать в «Эдмонтоне» свои 12,5 млн.

Что такое 23 очка в 10 играх или 2,30 балла в среднем? Это третий показатель за всю историю НХЛ на отрезке 10+ кубковых матчей! Больше только у Гретцки из монструозного «Эдмонтона» в период, когда НХЛ считалась местечковой лигой с неумехами-вратарями – 2,61 в 1985 году (47 очков в 18 играх) и 2,38 в 1983-м (38 в 16).

Так что, друзья, цените эти дни. Мы можем стать свидетелями уникального достижения 25-летнего канадца.

Кучеров и Шестеркин уже вошли в историю. Никита в четвертый раз набрал 4 очка в кубковой встрече. Это лучший показатель среди всех действующих игроков. Попутно форвард «Тампы» обошел капитана «Вашингтона» Александра Овечкина и поднялся на восьмое место среди европейцев в Кубке Стэнли – 142 (48+94) очка.

Шестеркин побил рекорд «Рейнджерс» по сейвам в десяти матчах плей-офф – 339. Игорь подвинул знаменитого Майка Рихтера – 329 отраженных бросков в 1997 году. По этому показателю москвич сейчас лидирует в НХЛ:

1. Шестеркин – 339

2. Смит – 320

3. Василевский – 294…

6. Бобровский – 252

Блестящая игра 40-летнего Майка Смита – еще один фактор прорыва «Ойлерз» в нынешнем плей-офф. После двух оплеух подряд «Калгари» попросту в трансе. «Огоньки» осознали свою несостоятельность в споре со звеном Макдэвида, которое летает по площадке на гиперзвуковых скоростях.

Впрочем, если говорить о голкиперах, более всего потрясает Василевский. Вот это реально иноземный уровень, которого сибиряк достиг в решающей седьмой встрече стартового раунда в Торонто. Пропускает Андрей строго по шайбе уже четыре тура подряд:

• 2:1 с «Мейпл Лифс»;

• 4:1, 2:1, 5:1 с «Флоридой».

Процент отраженных бросков на этом отрезке невероятный для противников такого класса: 96,8%, 97,1%, 97,2%, 97,1%. То есть тем же «пантерам» даже ста бросков за 60 минут не хватит, чтобы пробить Васю хотя бы трижды!

Идет всего лишь второй раунд Кубка Стэнли-2022, а столько знаменательных событий! Сегодня ночью по московскому времени победителям регулярки-2022 представится, возможно, последний шанс уязвить MVP Кубка Стэнли-2021, а «Блюз» Тарасенко, Бучневича, Барбашева обязан отомстить Кадри и его «Колорадо» за отправку в лазарет Биннингтона. Травмировав вчера основного вратаря «музыкантов» на 7-й минуте при счете 0:1, «лавины» перевернули не только ход той игры, но, вероятно, и всего западного полуфинала – 5:2 в матче и 2-1 в серии.

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

2:00 (мск). «Тампа» – «Флорида»

4:30. «Сент-Луис» – «Колорадо»