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Здесь был Вася и битлы! Вратарь «Тампы» рекордным шестым сухарем отправил «Флориду» в отпуск

Если вы хотите увидеть в деле сверхчеловека, посмотрите хайлайты сегодняшней игры «Тампа» - «Флорида». Андрей Василевский отразил все 49 бросков победителей регулярки – 2:0 в матче и 4-0 в серии. Чао, «пантеры»!
Здесь был Вася и битлы! Вратарь «Тампы» рекордным шестым сухарем отправил «Флориду» в отпуск
24 мая 2022 11:19
автор: Виталий Славин
автор фото: NHL.com

Вот ступени мирового рекорда вратаря «молний». Вряд ли кто-то на планете в решающих матчах серий испек больше сухарей. Зацените!

29.09.2020. Финал. «Даллас» - 2:0 (гости). Счет в серии 4-2

27.05.2021. Первый раунд. «Флорида» - 4:0 (дома). Счет в серии 4-2

09.06.2021. Второй раунд. «Каролина» - 2:0 (г). Счет в серии 4-1

26.06.2021. Третий раунд. «Айлендерс» - 1:0 (д). Счет в серии 4-3

08.07.2021. Финал. «Монреаль» - 1:0 (д). Счет в серии 4-1

24.05.2022. Второй раунд. «Флорида» - 2:0 (д). Счет в серии 4-0

Всего Андрей взял верх в 12 решающих матчах серий – по этому показателю он уступает в летописи НХЛ только Марку-Андре Флери с 16 такими викториями. Но вот шести сухарей в заключительных битвах до сибиряка не было ни у кого. На заре НХЛ Клинт Бенедикт почти сто лет назад насобирал пять подобных побед. Столько же в «Детройте» эпохи Русской пятерки добыл Крис Осгуд.

Любопытно, что Василевский по общему количеству кубковых матчей на ноль – 7 в истории НХЛ занимает аж 21-е место! Лидирует Мартин Бродер – 24, следом идут Патрик Руа – 23, Флери и Кертис Джозеф – по 16. Но одно дело - засушить аутсайдера где-то на ранних стадиях посреди серий. Совсем другое - закрыть ворота на замок в решающий момент, в том числе дважды в финале!

Браво, Андрей! Еще один мощный подарок Владиславу Третьяку к недавнему 70-летию.

К этим цифрам, обозревая разгром «Флориды», особо и нечего добавить. Кроме того, что Василевский удостоился первой звезды матча, автор победного гола Марун – второй, голкипер «пантер» Бобровский – третьей. Сергей держал гостей в игре до финальной сирены. Палат повторно поразил ворота гостей, когда те заменили Боба на шестого полевого.

Самое интересное в игре №4 то, что в итоговый протокол не вошло. О, это две великолепные истории! Причем при счете 0:0. Вердикт рефери мог предопределить исход всего восточного полуфинала. Лично я с подобными казусами правил и решениями судей по мимике (!) игроков никогда не сталкивался.

Второй период. 28:44.

Сергачев лупит от синей линии. Киллорн со среднего пятака переправляет шайбу в сетку. 1:0? Дудки! «Флорида» сразу подает тренерский запрос. Но что там могло быть нелегитимного? Атака вратаря? Высоко поднятая клюшка? Офсайд? Нет, нет и нет.

Это невероятно: судьи уходят в кино ровно на 10 минут! Под битловскую «Let it be» («Пусть так и будет») два главных арбитра в поле плюс помощники в военной комнате в Торонто по многочисленным мониторам пытаются разобраться: перед щелчком Сергачева шайба ударилась о стекло или заградительную сетку? Во втором случае следовало немедленно остановить игру, а значит, гол Киллорна незаконный.

Могу понять всех вершителей правосудия – по телекартинке определить ничего нельзя. Как только шайба взвилась вверх, она слилась с разноцветными трибунами: отследить ее траекторию совершенно невозможно! И тогда арбитры использовали старинный дедовский метод, о котором мне неоднократно рассказывал аксакал судейского дела Леонид Вайсфельд:

- Не знаешь, что делать, смотри на реакцию игроков!

Именно этим и занялся режиссер телетрансляции. Благо сейчас камеры фиксируют персонально почти всех присутствующих на площадке.

Увы, Палат сдал все пароли и явки! Чех в этом эпизоде из угла зоны «Флориды» и пасовал назад Сергачеву. Как только после рикошета шайба скрылась для большинства из виду, форвард «Тампы» остановился и выругался. Что четко зафиксировала телетрансляция. То есть он видел, что шайба вышла из игры, потому и выключился. Однако свистка не прозвучало.

И что же дальше? Киллорн открывает счет в тяжелейшей встрече, однако Палат даже не поднимает вверх руки. В глубине души, очевидно, Ондржей понимает, что соперник затребует просмотр видео – и гол справедливо отменят. Чех все-таки медленно катит поздравить Киллорна, а потом – на скамейку. Радость отсутствует.

Все это выглядело противоестественным. А вот решение рефери аннулировать гол – абсолютно логичным. Совет Ондржею и всем остальным при нынешнем разгуле техники:

- Эмоции держите при себе! Всегда играйте до конца!

Хотя Игорь Нетто с подобным посылом наверняка бы не согласился.

Второй период. 30:31.

Сирелли выигрывает вбрасывание в зоне «пантер» на Кучерова, мгновенный кистевой в дальний угол. Ну теперь-то точно 1:0? Ха-ха-ха! «Пантер» просто так не проведешь! Они берут второй челлендж! На сей раз на предмет паса рукой.

Тут долгих консультаций не потребовалось. На повторе очевидно: Сирелли лежавшую на льду шайбу откинул назад под бросок Куча крагой.

Меня вот только смутил один нюанс. Клюшку-то канадец по-прежнему держал обеими руками! То есть он специально не размахивал перчаткой, пытаясь ударить по шайбе. Значит, в данном случае по идее можно было рассматривать крагу как продолжение черенка, а значит, особого криминала не было. В том смысле что ведь засчитывают голы, когда шайба влетает в сетку от всех частей тела, если нет ярко выраженного направленного движения в сторону ворот.

Хотя, конечно, я могу ошибаться. Просто очень жаль, что этот очередной шедевральный гол Кучерова канет в Лету…

источник: «Советский спорт»
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