«От вундеркинда до олимпийского чемпиона» - Нэйтан Чен в рейтинге 100 влиятельных людей журнала Time

Чен вошел в число победителей в номинации «Деятели искусства». Проникновенный текст про соотечественника и коллегу написала пятикратная чемпионка мира в одиночном катании Мишель Кван.

«От маленького вундеркинда, который был чемпионом страны среди новисов, до юниора, взрослого спортсмена, а теперь и олимпийского чемпиона, Нэтан Чен доказывал свою неустанную приверженность фигурному катанию. Это упорство никогда не ослабевало, даже после того, как его первая Олимпиада прошла не так, как он надеялся. Он тренировался еще четыре года и показал всему миру, насколько он грозный соперник.

Нэтану было 2 года, когда я участвовала в Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити в 2002-м. Я видела его фотографию там в детстве и была тронута, услышав, что он воспринимал как образец для подражания меня, китайско-американскую фигуристку. Я знаю, насколько мощным это может быть.

Но Нэтан сам по себе является источником вдохновения. Он навсегда изменил мужское фигурное катание, установив новые стандарты своими четверными прыжками. Пройдет совсем немного времени, прежде чем мы услышим, как спортсмены говорят, что они равнялись на Нэтана Чена. Он вдохновит грядущие поколения фигуристов, которые услышат его олимпийскую историю и поймут, что нет ничего невозможного», – написала Кван.

Также в рейтинг 100 вошли теннисист Рафаэль Надаль и теннисистка Пэн Шуай, что вполне понятно. Бывшая первая ракетка мира и 21-кратный победитель турниров «Большого шлема», испанец Надаль стал лауреатом в категории «Иконы». Победительница двух турниров «Большого шлема» в парном разряде, китаянка Шуай также была выбрана в категории «Иконы».

Также из числа спортсменов были представлены американская баскетболистка Кэндис Паркер и двукратная чемпионка ОИ в Пекине, китайская фристайлистка Эйлин Гу.