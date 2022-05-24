ФутболХоккейВладиславу Третьяку - 70!Бокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«От вундеркинда до олимпийского чемпиона» - Нэйтан Чен в рейтинге 100 влиятельных людей журнала Time

Олимпийский чемпион Пекина-2022, трехкратный чемпион мира по фигурному катанию Нэйтан Чен вошел в рейтинг 100 самых влиятельных людей по версии журнала Time за 2022 год
«От вундеркинда до олимпийского чемпиона» - Нэйтан Чен в рейтинге 100 влиятельных людей журнала Time
24 мая 2022 12:23
автор: Юрий Волохов
автор фото: Соцсети Нейтана Чена

Чен вошел в число победителей в номинации «Деятели искусства». Проникновенный текст про соотечественника и коллегу написала пятикратная чемпионка мира в одиночном катании Мишель Кван.

«От маленького вундеркинда, который был чемпионом страны среди новисов, до юниора, взрослого спортсмена, а теперь и олимпийского чемпиона, Нэтан Чен доказывал свою неустанную приверженность фигурному катанию. Это упорство никогда не ослабевало, даже после того, как его первая Олимпиада прошла не так, как он надеялся. Он тренировался еще четыре года и показал всему миру, насколько он грозный соперник.

Нэтану было 2 года, когда я участвовала в Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити в 2002-м. Я видела его фотографию там в детстве и была тронута, услышав, что он воспринимал как образец для подражания меня, китайско-американскую фигуристку. Я знаю, насколько мощным это может быть.

Но Нэтан сам по себе является источником вдохновения. Он навсегда изменил мужское фигурное катание, установив новые стандарты своими четверными прыжками. Пройдет совсем немного времени, прежде чем мы услышим, как спортсмены говорят, что они равнялись на Нэтана Чена. Он вдохновит грядущие поколения фигуристов, которые услышат его олимпийскую историю и поймут, что нет ничего невозможного», – написала Кван.

Также в рейтинг 100 вошли теннисист Рафаэль Надаль и теннисистка Пэн Шуай, что вполне понятно. Бывшая первая ракетка мира и 21-кратный победитель турниров «Большого шлема», испанец Надаль стал лауреатом в категории «Иконы». Победительница двух турниров «Большого шлема» в парном разряде, китаянка Шуай также была выбрана в категории «Иконы».

Также из числа спортсменов были представлены американская баскетболистка Кэндис Паркер и двукратная чемпионка ОИ в Пекине, китайская фристайлистка Эйлин Гу.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
«От вундеркинда до олимпийского чемпиона» - Нэйтан Чен в рейтинге 100 влиятельных людей журнала Time
«От вундеркинда до олимпийского чемпиона» - Нэйтан Чен в рейтинге 100 влиятельных людей журнала Time
Олимпийский чемпион Пекина-2022, трехкратный чемпион мира по фигурному катанию Нэйтан Чен вошел в рейтинг 100 самых влиятельных людей по версии журнала Time за 2022 год
24.05.2022 12:23
Хоккей
автор: Юрий Волохов
Здесь был Вася и битлы! Вратарь «Тампы» рекордным шестым сухарем отправил «Флориду» в отпуск
Здесь был Вася и битлы! Вратарь «Тампы» рекордным шестым сухарем отправил «Флориду» в отпуск
Если вы хотите увидеть в деле сверхчеловека, посмотрите хайлайты сегодняшней игры «Тампа» - «Флорида». Андрей Василевский отразил все 49 бросков победителей регулярки – 2:0 в матче и 4-0 в серии. Чао, «пантеры»!
24.05.2022 11:19
Хоккей
автор: Виталий Славин
Макдэвид улетел в космос. Где-то рядом Василевский и Кучеров с Шестеркиным
Макдэвид улетел в космос. Где-то рядом Василевский и Кучеров с Шестеркиным
«Тампа» в шаге от третьего раунда. Шестеркин остановил «Каролину». Макдэвид и Драйзайтль с примкнувшим Кейном разрывают «Калгари» в битве при Альберте.
23.05.2022 12:27
Хоккей
автор: Виталий Славин
Русские не тянут. «Сент-Луис», как «Рейнджерс», сразу валится. А еще «Блюз» потерял «душу и сердце»
Русские не тянут. «Сент-Луис», как «Рейнджерс», сразу валится. А еще «Блюз» потерял «душу и сердце»
В регулярном чемпионате Тарасенко, Бучневич, Барбашев набрали больше всех очков в клубе, а в трех играх плей-офф с «Колорадо» ограничились четырьмя передачами. «Лавину» так не остановить!
22.05.2022 16:53
Хоккей
автор: Виталий Славин
Артемий Панарин и Борис Михайлов. Жерар Галлан и Анатолий Тарасов. В чем разница?
Артемий Панарин и Борис Михайлов. Жерар Галлан и Анатолий Тарасов. В чем разница?
Мы рискуем вскоре остаться в Кубке Стэнли без двух клубов, где заправляют россияне. «Рейнджеры» продули «Каролине» оба гостевых матча – 1:2 ОТ и 0:2, а «блюзмены» сегодня дома уступили «Колорадо» – 2:5, который повел в серии 2-1.
22.05.2022 10:53
Хоккей
автор: Виталий Славин
Все, к чему Кучеров прикасается – клюшкой! – становится золотом
Все, к чему Кучеров прикасается – клюшкой! – становится золотом
До конца второй игры серии «Флорида» - «Тампа» четыре секунды. Одно касание Кучеровым шайбы за воротами Бобровского, она вылетает на пятак – и Колтон стреляет под перекладину – 1:2 в матче и 0-2 в серии.
20.05.2022 11:02
Хоккей
автор: Виталий Славин
Чемпионский парад ЦСКА. Московские армейцы доминировали на вечере закрытия сезона КХЛ
Чемпионский парад ЦСКА. Московские армейцы доминировали на вечере закрытия сезона КХЛ
В подмосковной Барвихе Континентальная хоккейная лига раздавала «слонов». Пять индивидуальных призов получили свежеиспеченные обладатели Кубка Гагарина — московские армейцы.
19.05.2022 21:47
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
Третьяк идет на «пять». Легенду переизбрали на пост президента ФХР
Третьяк идет на «пять». Легенду переизбрали на пост президента ФХР
Это будет его пятый срок во главе отечественного хоккея. Выборы прошли на безальтернативной основе – кто бы сомневался? В тревожный для российского спорта момент Третьяк, недавно отметивший своё 70-летие, не мог оставить штурвал хоккейного корабля.
19.05.2022 16:33
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
Панарин в Роли опять куда-то исчез, а Шестеркину уже свои забивают
Панарин в Роли опять куда-то исчез, а Шестеркину уже свои забивают
В «Рейнджерс» беда! Тренер Галлан хвалит команду, которая своими руками отдала выигранный у «Каролины» матч. Да еще сама себе забила в овертайме – 1:2 в матче и 0-1 в серии
19.05.2022 11:44
Хоккей
автор: Виталий Славин
Спешите видеть! Славин против Шестеркина и Панарина, Задоров против Макдэвида и Драйзайтля
Спешите видеть! Славин против Шестеркина и Панарина, Задоров против Макдэвида и Драйзайтля
Сегодня ночью по московскому времени в Роли и Калгари открывают второй раунд розыгрыша Кубка Стэнли две остальные пары. Представляем серии «Каролина» - «Рейнджерс» и «Калгари» - «Эдмонтон».
18.05.2022 18:42
Хоккей
автор: Виталий Славин
Канада получила от Дании, Казахстан выжил. Итоги 11-го дня ЧМХ-2022
На чемпионате мира по хоккею в Финляндии наступила пора решающих матчей первого этапа - и в одном из них Канада уступила Дании, опустившись на четвертое место в группе.
Смоляр бьется с Шумахером, Медведев может стать №1 уже в Париже. Приключения наших «нейтралов»
Обзор соревнований, где российские спортсмены продолжают выступать в нейтральном статусе. Главное из них на ближайшие две недели - это «Ролан Гаррос», теннисный турнир «Большого шлема» в Париже, стартовавший 22 мая.
Леонардо уволен, на очереди Почеттино и Неймар? Как в «ПСЖ» наступила «диктатура Мбаппе»
Похоже, в «ПСЖ» наступили новые порядки. И все из-за продления контракта с чемпионом мира Килианом Мбаппе.
Запретят ли Слуцкому петь и танцевать? Как в Казани решили не увольнять тренера, который отправил «Рубин» в ФНЛ
Гендиректор клуба из столицы Татарстана на пресс-конференции сообщил о неожиданном кадровом решении.
Кошмар Месси, династия Мальдини и гегемон Гвардиола. Главные цифры футбольного уик-энда
Самая интересная статистика по итогам выходных, которые назвали новых чемпионов Англии и Италии.
Еженедельный розыгрыш «Джекпота» от «Лиги Ставок» 23.05.2022: на кону 5 750 000 рублей!
23 мая 2022 года состоится очередной розыгрыш акции «Джекпот. Большой куш», которую проводит букмекерская компания «Лига Ставок».
И снова Кучеров, и снова Василевский! Русские звезды «Тампы» одной ногой в полуфинале Кубка Стэнли (видео)
В третьем матче серии второго раунда плей-офф НХЛ против «Флориды» Андрей Василевский и Никита Кучеров очередной раз были признаны лучшими игроками и привели «Лайтнинг» к третьей подряд победе (5:1).
Золотой суперкамбэк Гвардиолы! Как «Ман Сити» стал чемпионом Англии, превратив за шесть минут 0:2 в 3:2
«Манчестер Сити» в заключительном туре АПЛ совершил крутой камбэк в игре с «Астон Виллой» и восьмой раз стал победителем АПЛ, опередив на очко «Ливерпуль».
Революция в Испании! Как Ферстаппен стал новым лидером чемпионата
Гран-при Испании подарил невероятный сюжет: действующий чемпион мира Макс Ферстаппен пришел к финишу первым и опередил в общем зачете Шарля Леклера, который досрочно покинул каталонскую трассу.
«Эфес» и Мицич — снова лучшие в Европе. А было бы так, если бы не санкции против ЦСКА?
В Белграде завершился «Финал четырех» баскетбольной Евролиги. Сильнейшим клубом континента второй год подряд стал турецкий «Эфес», вырвавший победу в финальном матче у мадридского «Реала» - 58:57.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика