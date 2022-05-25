В это невозможно поверить! Технарь Панарин – антилидер Кубка Стэнли-2022 по косякам

В НХЛ настолько привыкли к подвигам Шестеркина, что 30 его сегодняшних сейвов при одной пропущенной шайбе или 96,8% отраженных бросков никого не впечатляют. Для Игоря, надо понимать, это уже норма жизни, а потому в трио звезд голкипера «Рейнджерс» не включили. Жюри отдало предпочтение одноклубникам москвича – Эндрю Коппу (гол, две передачи, полезность «плюс 2»), Райану Линдгрену (две передачи, «плюс 3»), Фрэнку Ватрано (гол, передача).

А где же наш Хлебушек? Хороший вопрос! Как тут не вспомнить жмота Петрыкина от гениального Ролана Быкова:

- Мне бы Ляпишева Геннадия повидать, а…

- Мне бы тоже!

Ладно, конечно, Панарина на льду мы видим. На сей раз Артемий откатал 17 минут, в том числе пять с половиной в большинстве. Проблема в том, что эта не та «десятка», к которой мы все привыкли. Самый улыбчивый форвард НХЛ совершенно не похож на себя. Не знаю, может, во всем некая засекреченная травма виновата. Но второй после Макдэвида по зарплате игрок НХЛ излишне скован, выбирает самые простые решения, не идет в обыгрыш, не обостряет. Словом, банально отбывает номер. Более того, складывается впечатление, что он попросту боится шайбы и старается как можно быстрее от нее избавиться.

Ранее все было наоборот. Артемий всегда требовал шайбу. Потому что очень любил повозиться с ней, а партнерам оставалось только выбраться на ударную позицию и поставить клюшку на лед. Через мгновение, какой бы ни был трафик у ворот, шайба лежала на крюке. Подставляй, забивай, отдавай! Ибо Панарин, как правило, стягивал на себя нескольких оппонентов, и тот, кому он пасовал, имел время и пространство для любого продолжения атаки.

Главное – в каждом движении уральца чувствовалась уверенность, запас прочности. За счет совершенной техники, чувства дистанции, идеального видения площадки он всегда имел резерв в пару мгновений, чтоб исполнить прием, прежде чем соперник его накроет. При этом бросалось в глаза, что все делает Артемий абсолютно без напряга – орудовал клюшкой с таким же изяществом и виртуозностью, как Паганини смычком скрипки.

Куда только все подевалось в плей-офф?! В серии с «Каролиной» Панарин за четыре матча сподобился на жалкий один ассистентский балл. Защитник-домосед Линдгрен сегодня умудрился набрать очков в два раза больше!

А вот с чем у россиянина на 11,6 млн долларов полный порядок, так это, увы, с косяками! Сказывается, очевидно, нервозность. Ведь все видят: отдача игрока не соответствует вложениям клуба, что в профессиональном спорте – самое страшное. По сути приговор. Верно говорил Павел Дацюк: главное – не заключить контракт, а его полностью отработать!

В это невозможно поверить, но один из самых мастеровитых нападающих НХЛ сейчас антилидер Кубка Стэнли-2022, причем с отрывом – 28 потерь шайбы! Или 7,32 в среднем за 60 минут. Вряд ли тренеров ньюйоркцев успокоит тот факт, что следом идут еще четыре их подопечных: Труба – 22 потери, Копп – 21, Крайдер – 20, Миллер – 18. Скорее, это лишний раз подчеркивает решающую роль в успехах команды Шестеркина. Вратарь подчищает все эти огрехи партнеров, причем, в отличие от них, права на ошибку не имеет. Недаром Игорь в этом плей-офф отразил больше всех бросков – 369. Четвертую сотню еще разменяли только Майк Смит («Эдмонтон») – 349 и Андрей Василевский («Тампа») – 343.

Подозреваю, коуч «синих рубашек» Жерар Галлан приводит в пример Панарину соотечественников из «Сент-Луиса». У четырех наших «блюзменов» в сумме потерь меньше: у Бучневича и Тарасенко – по 4, у Барбашева – 2, у Торопченко – 0. Или взять всегда рискующего Кучерова – 10 «подарков» противнику. А ведь за весь минувший регулярный чемпионат Артемий допустил лишь 71 потерю или 2,95 в среднем за 60 минут – это 80-е место в НХЛ.

Благо в «Рейнджерс» разыгрались Крайдер и Зибанежад, Копп и Ватрано, а Фокс с 13 (4+9) очками и вовсе возглавил список бомбардиров-защитников плей-офф. Их усилий пока хватает, чтоб держать паритет в споре с «Каролиной». Но, чтобы пройти в восточный финал, «рейнджерам» необходимо зацепить хотя бы одну игру в Роли. Без действенной помощи Хлебушка гости вряд ли справятся.