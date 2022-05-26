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Тарасенко устроил в Денвере грандиозный ремейк Буффало! Русский квартет «Блюз» 0:3 превратил в 5:4

«Сент-Луис» героически выбрался почти из безнадежного положения: горел к середине матча с «Колорадо» – 0:3, за минуту до конца – 3:4. Однако «блюзмены» восстановили равновесие, а в овертайме дожали хозяев – 5:4 и 2-3 в серии.
Тарасенко устроил в Денвере грандиозный ремейк Буффало! Русский квартет «Блюз» 0:3 превратил в 5:4
26 мая 2022 13:58
автор: Виталий Славин
автор фото: ХК «Сент-Луис Блюз»

Поделюсь с читателями Sovsport.ru нехитрым личным лайфхаком. Для меня смотреть трансляции матчей НХЛ в прямом эфире невыносимая пытка. Понял это много лет назад, когда наши федеральные каналы начали показывать хоккей из-за океана.

Конечно, вставать в два ночи или вообще не ложиться спать – попросту убить наступающий день. В виде исключения на такое отважиться можно. Регулярно идти на подобные жертвы – не для меня.

Второе: эти сумасшедшие двухминутные рекламные паузы по три в каждом периоде. Плюс два длиннющих перерыва по 18 минут. То есть по сути в помойку в самое тяжелое для организма ночное время выброшен, считайте, час.

Эмпирическим путем я нашел способ эти мучения сильно облегчить. Повторяю, впрямую НХЛ я никогда не смотрю. Просыпаюсь часов в пять утра и захожу на трансляцию в интернете, когда матч уже заканчивается – на Востоке или в самом разгаре – на Западе. Главное – закрыть рукой на экране счет, чтоб спокойно смотреть игру с начала. Проматывая, разумеется, рекламные брейки и перерывы. Иногда получается даже догнать прямой эфир и смотреть живьем. Но куда в более удобное время!

Матч №5 западного полуфинала «Колорадо» «Сент-Луис» я именно так и наблюдал. Хозяевам оставался один шаг до третьего раунда. К середине второго периода, когда «лавины» вели 3:0 при полном игровом преимуществе, мне подумалось, что следить за этим дальше бессмысленно и хотел уже отправиться на боковую. Любопытства ради решил уточнить счет… О, я не поверил глазам! Прочитал, что Маккиннон сделал хет-трик, но его команда проиграла?! Как! Такого не может быть!

Какой тут сон?! Это же чудо наяву! Пусть я уже знаю, что оно обязательно произойдет. Но ведь игроки, тренеры, зрители на стадионе, телекомментаторы не в курсе!

Как тут не вспомнить финал молодежного чемпионата мира-2011 в Буффало. После второго периода наши летели канадцам 0:3. Однако за 20 минут заключительной трети россияне, ведомые капитаном Владимиром Тарасенко, забросили пять безответных шайб!

Сегодня сюжет выдался еще круче! Хотя, казалось бы, куда уж больше. На сей раз команды вышли на третий период при счете 3:1. Погоню возглавил все тот же Русский танк – Тарасенко словно вспомнил камбэк 11-летней давности и на 35-й минуте распечатал Кемпера.

Проходят три минуты третьего периода, пять, девять – на табло без изменений, удалений нет. Да и у вратаря хозяев работы маловато. Меня уже терзают смутные сомнения: я ничего не перепутал? Если у Маккиннона хет-трик, то «Сент-Луису» для победы нужно забросить четыре шайбы! Когда они все это успеют сделать? Идет ведь уже 50-я минута!

Но что это? Бучневич подхватывает шайбу на своей половине, прокатывает до ворот «Колорадо» и скидывает на средний пятак Томасу. Бросок в касание в дальний угол – 2:3.

Спустя пять минут Торопченко отчаянно лупит по воротам, а защитник Фолк добивает – 3:3!

Весь зал в недоумении. А «блюзмены» вроде как выдохнули и, видимо, подсознательно стали готовиться к овертайму, ослабив хватку. Маккиннон эту перемену настроения у противников мгновенно уловил и соорудил шедевр в стиле Макдэвида. Забрал шайбу за своими воротами, на бешеной скорости обкатил всех пятерых оппонентов и вколотил снаряд под планку.

«Лавины» вновь ведут 4:3, а до сирены менее трех минут. Публика в экстазе. Ха-ха. Рано глотки рвете. Я-то знаю, что все только начинается. Что все эти восклицания – «я не верю своим глазам», «невероятно», «немыслимо», «фантастика» еще впереди. Единственное, о чем я тогда даже не догадывался, что и два оставшихся гола «Блюз» организуют россияне.

59:04. Минутой ранее гости сняли вратаря. Бучневич отдает вправо под бросок Тарасенко, Кемпер парирует, первый на отскоке Томас – 4:4.

63:38. Барбашев расчетливо закидывает шайбу в угол зоны «Колорадо». Бозак первый на подборе, обыгрывается с защитником Ледди и заряжает издали – 4:5.

Радуйся, Сент-Луис! Не грусти, Денвер. Серия продолжается!

источник: «Советский спорт»
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Тарасенко устроил в Денвере грандиозный ремейк Буффало! Русский квартет «Блюз» 0:3 превратил в 5:4
Тарасенко устроил в Денвере грандиозный ремейк Буффало! Русский квартет «Блюз» 0:3 превратил в 5:4
«Сент-Луис» героически выбрался почти из безнадежного положения: горел к середине матча с «Колорадо» – 0:3, за минуту до конца – 3:4. Однако «блюзмены» восстановили равновесие, а в овертайме дожали хозяев – 5:4 и 2-3 в серии.
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