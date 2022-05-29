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В хоккей играют многие, в финале ЧМ – Канада и Финляндия. А в Тампере победили… судьи

Родоначальникам игры с клюшкой и шайбой повторить триумф Риги-2021 помешали люди в полосатых джерси. В решающем матче с хозяевами турнира шведские рефери посадили канадцев на свисток, дважды оставляли втроем, чем не преминули воспользоваться финны. Золотой гол в овертайме забил в большинстве экс-уфимец Маннинен.
В хоккей играют многие, в финале ЧМ – Канада и Финляндия. А в Тампере победили… судьи
29 мая 2022 23:31
автор: Владислав Домрачев
автор фото: Ассоциация хоккея Финляндии

Два периода канадцы доминировали, открыли счет: отличился в большинстве Козенс, которого мы запомнили по яркому выступлению на молодежном чемпионате мира. Чудеса начались после второго перерыва. «Кленовые листья» стали хватать глупые удаления. Дважды остались втроем.

Последний штраф шведские судьи выписали ошибочно: в визер финна угодил его же клюшка, а не канадская. Тщетно возмущался-негодовал наставник «листьев» Клод Жульен. Хозяева быстро сквитали счет: герой ЧМ-2011 Гранлунд по пустому углу не промахнулся. Плюс травмировал вратаря Дридгера, который при перемещении к дальней штанге потянул пах. Его заменил ноунейм из… шведского чемпионата. Вскоре Гранлунд оформил дубль, еще раз преуспев в большинстве. Резервный голкипер пропустил в ближний верхний угол.

А когда Армия после выигранного вбрасывания вколотил шайбу в девятку, финны мысленно повесили себе золотые медали.

Но молодые канадцы встрепенулись, навалились на владения Олкинуоры, сбежавшего из «Магнитки» в самом дебюте плей-офф. Если бы он остался, вряд ли бы «сталевары» прыгнули в финал.

Штурм гостей увенчался двумя шайбами. Первая из них влетела в сдвинутые ворота, но ее после консультации с VAR засчитали. Несмотря на протес финской лавки во главе с Юккой Ялоненом.

Как и в Риге-2021 судьбу чемпионства решил 20-минутный овертайм «3 на 3». Год назад счастье улыбнулось канадцам. Теперь же золотую шайбу забросил финн Маннинен. И опять в большинстве. Капитан «листьев» Шабо сфолил в средней зоне (зачем???). Судьи, бдительности не терявшие, среагировали. Хозяева забили и к золоту Пекина присовокупили награды высшей пробы чемпионата мира. Подобное в одном сезоне удавалось только шведам в 2006-м.

Капитан «львов» Фильппула ворвался в «Тройной золотой клуб». Бронза у чехов, одолевших в утешительном финале американцев 8:4. После разгрома 1:6 от канадцев в полуфинале лидеры чехов Крейчи и Пастрняк назвали судейство смешным. Они не слукавили. Лидер атак современного «Бостона» громко хлопнул дверью, оформив хет-трик.

Как бы после такого арбитража энхаэловцев не забанили чемпионаты мира. Особенно в Финляндии.

ТАБЛО

Финал

Финляндия - Канада - 4:3 (0:0, 0:1, 3:2, 1:0)

Голы:
0:1 – Козенс (Барзэл, Сиверсон), 24:00 (5х4)
1:1 – Гранлунд (Хейсканен, Лехтонен), 54:57 (5х3)
2:1 – Гранлунд (Лехтонен, Хартикайнен), 45:57 (5х4)
3:1 Армиа (Ламмикко), 54:04
3:2 Уайтклаул (Барзэл, Андерсон), 57:48
3:3 Комтуа (Барзэл, Батерсон), 58:36
4:3 Манинен (Гранлунд, Хайсканен), 66:42 (4х3)

Вратари: Олкинуора Дриджер (0.00 44.13), Томкинс.

Матч за третье место: Чехия – США – 8:4

источник: «Советский спорт»
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В хоккей играют многие, в финале ЧМ – Канада и Финляндия. А в Тампере победили… судьи
Родоначальникам игры с клюшкой и шайбой повторить триумф Риги-2021 помешали люди в полосатых джерси. В решающем матче с хозяевами турнира шведские рефери посадили канадцев на свисток, дважды оставляли втроем, чем не преминули воспользоваться финны. Золотой гол в овертайме забил в большинстве экс-уфимец Маннинен.
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