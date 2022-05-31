Кирилл Капризов: Мечтаю сыграть в тройке с Кучем и Панарой

- Как оцениваете для себя сезон? Набрали 108 (47+61) очков и установили клубный рекорд, плюс в шести матчах плей-офф забили 7 голов и отдали одну передачу –статистика звезды лиги.

- Конечно, приятно набрать больше ста очков. Когда на медиа-кубе мерцало число 100, а зал ревел от восторга. Личная статистика – хорошо, но в плей-офф мы проиграли в первом раунде «Сент-Луису». Так что будет неправильно называть этот сезон каким-то выдающимся. А меня - звездой.

- На старте сезона вы долго не могли забить. Читали негативные комментарии, в которых вас попрекали длинным рублем – жирным контрактом?

- Поначалу читал, а потом бросил. И сразу пошли голы-передачи.

- Кто ваш самый удобный партнер на льду в «Уайлд»?

- Конечно, Зукки – Матс Зуккарелло. Он такие бэкчеки выдает (отрабатывает в обороне – прим. ред.), да и в атаке мне помогает. У нас с ним сложилась хорошая «химия». Как на льду, так и вне льда. Часто шутим, подкалываем друг друга.

- Зуккарелло вспоминал свой недолгий вояж в Магнитогорск?

- Да, еще как! – смеется Капризов.

- Кстати, в «Магнитке» норвежец не зажигал. Особенно на фоне Сергея Мозякина.

- На фоне Мозякина попробуй зажги.

- Язык освоили? Можете дать интервью на английском?

- Нет еще. Хорошо, что есть Дмитрий Куликов. Он мне все объясняет, чего я не понимаю. Но мы с ним общаемся на русском.

- А с Зукки?

- А вот он мой английский понимает. Как и многие в команде. Это в первом моем сезоне возникали казусы из-за языка. А в этом – все нормально. В бытовых вопросах мне помогает приятель Кравчук. Когда приехали мои родители, стало куда веселее. Жаль, что брату – а он для меня лучший друг – не дали визу.

- В Сент-Поле, где играет «Миннесота», вас узнают?

- В этом сезоне стали узнавать. Люди подходят, берут автографы, фотографируются.

- Ваши джерси с №97 продаются?

- Видел. Стоят, кажется, 180 долларов. Как-то покупал целую партию для болельщиков, так продавец узнал меня тогда, когда ему подсказали.

Денис Бушковский / "Матч ТВ" Кирилл Капризов

- Как проводите время между играми?

- Люблю дома посидеть, поиграть на компьютере. Режемся в доту. Порой так засиживаюсь, что к нам подключаются парни из России. Еще интересуюсь киберспортом.

- Олимпиаду в Пекине смотрели?

- Смотрел все матчи сборной России. Обидно было проиграть в финале, открыв счет.

- За ЦСКА следили?

- Смотрел финал с «Магниткой». Парни молодчики, вытащили серию. Когда счет стал 2-3, я понял, что ЦСКА выиграет Кубок Гагарина.

- Вы сами завоевали Кубок Гагарина в 2019 году. ЦСКА был очень силен, победил за явным преимуществом. Как та команда смотрелась бы в НХЛ?

- Вот и мы тогда прикидывали. С Григоренко, Слепышевым, Нестеровым… Они знают НХЛ. Решили, что ЦСКА не провалился бы.

- А в плей-офф пробился бы?

- Вот ведь вопрос. В НХЛ многое непредсказуемо. В прошлом сезоне «Айлендерс» играли в полуфинале, а в этом – не попали в плей-офф. Несмотря на «сухари» Сороки (Илья Сорокин – прим. ред.).

- Чем объясните вертикальный взлет Игоря Шестеркина?

- Летом он пахал, я с ним и Сорокой тренировался, бросал им. Так что все закономерно. Шестеркину только голов теперь не хватает.

- Он может выиграть «Везину» и Кубок Стэнли?

- Трудно загадывать. Если выиграет, не удивлюсь.

- С новым вратарем сборной Иваном Федотовым, а теперь «Филадельфии» знакомы?

- Нет. Видел его только по телевизору.

- Ему по силам конкурировать в «Филадельфии» с более молодым, но уже опытным Картером Хартом?

- Конкурировать может каждый. Посмотрим.

Денис Бушковский / "Матч ТВ" Кирилл Капризов

- Успевали следить в социальных сетях за конкурсом болельщиков, которые должны были назвать вашего кумира в НХЛ?

- Следил. Было прикольно прочитать варианты. Хочу ответить: мне нравились многие игроки. Особенно из той молодежки, что выиграла чемпионат мира в Баффало - Тарасенко, Панарин, Кузнецов. Конечно, нельзя не назвать Коваля (Илья Ковальчук – прим. ред.), Овечкина, Малкина, Дацюка. С ними я играл на чемпионате мира и Олимпиаде. Но выделить кого-то одного не могу.

- Овечкин не раз признавался, что с детства мечтал сыграть в одном звене с Сергеем Федоровым. А с кем бы вы хотели выйти на лед?

- С Кучеровым и Панариным. Они такие передачи-конфетки раздают, только не зевай, держи клюшку наготове.

- Так они оба крайние нападающие. Вы готовы выйти с ними в центре?

- Да хоть где! С такими-то мастерами.

- Вернувшись в Москву, Александр Овечкин прописался на стадионах: футбол, баскетбол, снова футбол. Видели его на финале Кубка в Лужниках. А вы побывали на дерби «Спартак» - «Динамо»?

- Нет, но матч смотрел. Мне понравился.

- Круче финала Лиги чемпионов?

- Не могу сравнивать. Все-таки Лига чемпионов – вершина. А «Реал» - молодчики, выстояли, забили и победили.

- Если бы сборная России играл на ЧМ в Финляндии, приехали бы?

- У меня осталось повреждение после плей-офф. Но если бы клуб разрешил, то приехал бы. Никогда не отказывался играть за сборную.

После общения с журналистами Капризов наградил двух победителей конкурса болельщиков футболками, шарфами и шайбами со своими автографами.