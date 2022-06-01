«Ак Барс» опять превращается в «Казань Рейнджерс». Команду Знарка усилил Радулов

Раньше в Казань переехали обладатель «Золотой клюшки» Вадим Шипачев и двукратный обладатель Кубка Стэнли и Кубка Гагарина Вячеслав Войнов, оба продлили контракты до 2025 года. Сменил Омск на столицу Татрстана чемпион России 2021 года в составе «Авангарда», вице-чемпион Пекина-2022 форвард Кирилл Семенов, оборонцы Василий Токранов и олимпионик Пхенчхана Динар Хафизуллин. «Ак Барс» собрал чумовой состав и нацеливается исключительно на Кубок Гагарина, который не выигрывал с 2018 года.

После двух неудачных сезонов во главе «Спартака» недоброжелатели успели закруглить карьеру Знарка в КХЛ. Но в Казани верят в чемпионский опыт тренера, трижды бравшего Кубок Гагарина с двумя командами (московским «Динамо» и СКА).

Проиграв в 2010-м финал «Ак Барсу», возглавлявший тогда ХК МВД Знарок публично пообещал поквитаться с Казанью. Теперь реванш откладывается. Тренеру-победителю придется решать максимальную задачу в столице Татарстана. В одной упряжке с Александром Радулровым.

Радулов вернулся в КХЛ после 6-летнего перерыва. Уезжал он в 2016-м в том числе и от Знарка, который забанил его в сборной – на домашнем ЧМ-2016, Кубке мира-2016. Говорят, Радулов заработает за сезон в «Ак Барсе» 120 миллионов рублей, а еще в его контракте прописаны бонусы.

За что такие деньжищи насыпали ветерану? Умом Казань не понять. В последнее время Александров редко расчехлял клюшку. Не штамповал он шайбы и в золотом для «Салавата Юлаева» финале-2011, а также в проигранном ЦСКА «Магнитке» в 2016-м.

Теперь Радулов и Знарок встретились в клубе. Посмотрим, принесет ли их творческий союз вожделенный трофей.

В 2004-м, когда в НХЛ грянул локаут, «Ак Барс» уже собирал состав, нашпигованный звездами разного калибра. Команду возглавил вернувшийся с Кубка мира Зинэтула Билялетдинов (заменил Владимира Вуйтека), пришли вратарь Николай Хабибулин, защитники Алексей Житник, Дарюс Каспарайтис, Руслан Салей, форварды Алексей Ковалев, Илья Ковальчук, Дэни Хитли, Брэд Ричардс, Венсан Лекавалье, чуть позже Вячеслав Козлов и Микаэль Нюландер. Однако «Казань Рейнджерс» сошел с дистанции уже в первом раунде плей-офф (четвертьфинале), уступив ярославскому «Локомотиву».

MVP чемпионского для «Тампы» плей-офф-2004 Ричардс надолго в Казани не задержался, наступившего на пробку Хабибулина Билл собирался отчислить, но воздержался от скандального решения, отправив его на лавку в двух последних матчах плей-офф (ворота защищал Фрэд Брэтуэйт).

Теперь на посту номер один амбициозный Тимур Билялов. Но способен ли он провести плей-офф под стать Эмилю Гарипову, геройствовавшему в 2018-м? Или «Ак Барс» займется поисками вратаря-легионера. Ныне это затея рискованная. Доказано уже бывшим вратарем «Локомотива» Эдди Паскуале. Может, рановато расстались с Адамом Рейдеборном? В прошлом сезоне швед полировал лавку в ЦСКА, выйдя в плей-офф на несколько минут в третьем матче финальной серии.