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«Игор! Игор!» - ревел «Мэдисон Сквер Гарден». Шестеркин и его команда выиграли второй матч у «Тампы»

Фаворит и действующий чемпион уступает в полуфинале Кубка Стэнли 0-2. Гол Никиты Кучерова, открывшего счет, не помог «Лайтнинг» сравнять счет в серии. На последней минуте основного времени сэйв российского вратаря хозяев после броска в упор капитана гостей Стивена Стэмкоса лишил обладателя трофея шанса на овертайм. «Рейнджерс» взяли верх 3:2.
«Игор! Игор!» - ревел «Мэдисон Сквер Гарден». Шестеркин и его команда выиграли второй матч у «Тампы»
04 июня 2022 08:28
автор: Владислав Домрачев
автор фото: ХК "Нью-Йорк Рейнджерс"

Заполненный под завязку «Мэдисон» скандировал фамилию нашего вратаря куда чаще, чем традиционное «Гоу, «Рейнджерс», гоу!». После финальной сирены режиссер ТВ-трансляции долго держал крупный план Шестеркина. Давая понять, кто стал главным героем матча №2. Именно он, а не Мика Зибанежад, увеличивший в третьем периоде разрыв до двух шайб. Швед, огорчавший брагинскую молодежку в финале Калгари-2012, неотразимо бросил метров с десяти в верхний ближний угол. Кто-то наверняка обвинит голкипера Андрея Василевского, но тот вынужден был тратить внимание на «синерубашечника», накатывавшего на дальнюю штангу.

Вася сыграл на твердую четверку, выручая куда чаще, чем Шестеркин, которого тоже вполне можно пожурить (при большом желании) за гол Кучерова.

Еще до первого перерыва хозяева вышли вперед. Уступая 0-4 по броскам, они быстро скорректировали эту статистику в свою пользу. Их преимущество выросло до двукратного.

Расчет «молний» на кинжальные контратаки разбил в пух и прах Шестеркин, выиграв ближний бой у прорвавшегося Стэмкоса. Капитан гостей тянул паузу, после которой попытался уложить шайбочку в узенькую щелочку между штангой и вратарским щитком, как на ее пути в сетку вырос… конек голкипера. Бросить же верхом с вытянутых рук не представлялось возможным.

Подопечные Джон Купера резко активизировались перед вторым перерывом, но их пыл на время охладил гол Зибанежада. Чемпионы все-таки пришли в себя, за четыре минуты до сирены сняли вратаря, а за две – сократили разрыв до минимума: голевую комбинацию начал Кучеров, а завершил Ник Пол, умеющий забивать архиважные голы.

Потом был яростный штурм ворот Шестеркина и решающий сэйв после броска невезучего капитана Стэмкоса. Российский вратарь все прочитал и заранее переместился из ближнего угла в дальний.

Шестеркин в очередной раз восхитил игрой клюшкой. Он без тени сомнений выбрасывал шайбу из зоны через центр, не опасаясь перехвата. А в первом периоде передачей через две линии с рикошетом от борта вывел к воротам Артемия Панарина. Но в планы Василевского не входило дарить своим соотечественникам гол и пас. Лучший вратарь мира за последние годы отразил шайбу в стойке, не опускаясь на щитки.

Не раз телезрителям показывали майки канонизированных «синерубашечников» - вратарей Эдварда Джакомина, Майка Рихтера, Хенрика Лундкиста, а также рекордсмена клуба по очкам в одном плей-офф Брайна Лича (защитника, между прочим!). Но Кубок Стэнли поднимали над головой только Рихтер и Лич. Кстати, вместе а нашей четверкой (Алексей Ковалев, Сергей Зубов, его тезка Немчинов, Александр Карповцев).

О вожделенном трофее для Шестеркина и Панарина говорить преждевременно. Пока что «рейнджеры» выиграли только два первых домашних матча (6:2 и 3:2), заставив фаворитов и чемпионов нервничать. Если команде Жерара Галлана удастся сохранить преимущество своего поля, то чем хоккейный черт не шутит…

Шестеркин совершил 29 сэйвов, выбил «десятку» побед в одном розыгрыше Кубке Стэнли. У Лунквиста – 13 викторий в 2014-м, когда «синерубашечники» добрались до финала, 16 – у легенды Рихтера в чемпионском плей-офф-1994.

Третий матч серии состоится в воскресенье на поле «Тампы» (22:00 мск). А завтра следим за серией «Колорадо» - «Эдмонтон», там тоже 2-0, но в пользу фаворита, «Эвеланш».

источник: «Советский спорт»
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«Игор! Игор!» - ревел «Мэдисон Сквер Гарден». Шестеркин и его команда выиграли второй матч у «Тампы»
«Игор! Игор!» - ревел «Мэдисон Сквер Гарден». Шестеркин и его команда выиграли второй матч у «Тампы»
Фаворит и действующий чемпион уступает в полуфинале Кубка Стэнли 0-2. Гол Никиты Кучерова, открывшего счет, не помог «Лайтнинг» сравнять счет в серии. На последней минуте основного времени сэйв российского вратаря хозяев после броска в упор капитана гостей Стивена Стэмкоса лишил обладателя трофея шанса на овертайм. «Рейнджерс» взяли верх 3:2.
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