Спасут ли Василевский и Кучеров серию с «Рейнджерс»? В воскресенье – ключевой матч

Серия «Рейнджерс» и «Тампы» развивается по сенсационному сценарию. Фаворит и победитель двух последних розыгрышей Кубка Стэнли проиграл в Нью-Йорке оба матча и в случае очередного фиаско – теперь уже на своем льду – встанет на край пропасти. Интрига в противостоянии невероятная. И это отличный повод для пари! Получайте Джекпоны, независимо от его результатов, всего одной ставки хватит для участия в розыгрыше 50 призов каждый день! Призовой фонд грандиозной акции – 450 миллионов рублей, присоединяйтесь к клубу победителей!

В ночь на 4 июня «Рейнджерс» выиграл второй матч – 3:2. В первом победа была куда более уверенная – 6:2, и ту осечку «Молнии» объясняли длинным перерывом между матчами у «Лайтнинг», которые легко разобрались в четвертьфинале Кубка с победителем регулярки «Флоридой» в четырех играх и несколько дней находились без практики. Ньюйоркцы же промучались с «Каролиной» в семиматчевой серии, в первом раунде они также сыграли максимальное количество игр с «Питтсбургом». Казалось бы, команда Жерара Галлана должна была подустать, но на деле ничего такого не наблюдается.

Источник фото: ХК «Нью-Йорк Рейнджерс»

На первые роли во втором поединке вышло молодежное звено «синерубашечников» – Какко, Хитил и Лафренье. В юном возрасте организм быстрее справляется с нагрузками. Это трио буквально замучило лидеров «Тампы» при каждом выходе на площадку. В результате вместо созидания Кучеров, Стэмкос и компания занимались обороной. Лишь в концовке встречи гостям удалось переломить ход игры, но спасти матч они не успели, виной чему великолепная игра Игоря Шестеркина.

Любимец ньюйоркской публики был очень хорош в обоих домашних матчах. Если наш вратарь и дальше продолжить тащить свою команду, она вполне может оказаться в финале. А вот у лучшего, как отмечают большинство специалистов, голкипера мира Андрея Василевского на старте серии былого блеска в игре нет. В чемпионские сезоны у него было в среднем 1,9 гола за игру, а сейчас – 2,58. Причем во втором матче его трижды выручал каркас ворот.

Источник фото: ХК «Нью-Йорк Рейнджерс»

Впрочем, вратарь «Тампы» уже был в таком положении в первом раунде, его дважды меняли по ходу матчей. Но в решающий момент Василевский собрался и показал суперхоккей. Такой будут ждать от него в третьем матче, и если этого не случится, то локальная сенсация может превратиться в очень большую.

Почему так происходит? Возможно, причина в том, что «Рейнджерс» просто крайне неудобный соперник для «Тампы». В регулярном чемпионате ньюйоркцы в последнее время очень удачно играют с командой Джона Купера. Артемия Панарина давно называют «убийцей молнии». И хотя в этом плей-офф прошлогодний лидер «Рейнджеров» не так хорош как прежде, но и он в первой игре отличился – 2 (1+1) очка. Плюс клуб из Нью-Йорка сыграл очень дисциплинированно: в первой игре у него было два удаления, а во второй – так вовсе одно в самом начале матча, и соперник его реализовал. Кучерову и компании необходимо заставить своих оппонентов нервничать и фолить. Большинство – убойная сила «Молнии».

Источник фото: ХК «Тампа-Бэй Лайтнинг»

«Тампа» впервые с 2019 года проиграла два кубковых матча. Тогда это случилось в серии с «Коламбусом». Не верится в третье поражение чемпионов, тем более на домашней арене. Правда, не добавляет «Лайтнинг» оптимизма травма одного из лидеров Пойнта. Он пропустил два первых поединка, что сказалось на атакующих действиях гостей.

Однако огромный кубковый опыт и наличие больших мастеров должны переломить ход противостояния. За последние годы у «Молний» была не одна критическая ситуацию, из которой они с честью выходили. Спасали Кучеров, Пойнт, Стэмкос, Хедман и, конечно же, Василевский. Стоит рискнуть и поставить на их успех.

У «Тампы» есть все, чтобы пройти «Рейнджерс». Пока не хватает куража и немного удачи. Болельщикам также стоит ее испытать вместе с букмекерской компанией «Лига Ставок». Крутите колесо фортуны и получайте возможность выиграть бесплатную ставку до 10 000 рублей и VIP-статус с первого дня! Пройти регистрацию можно тут.