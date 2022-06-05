ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Спасут ли Василевский и Кучеров серию с «Рейнджерс»? В воскресенье – ключевой матч

5 июня в Тампе «Лайтнинг» примут в третьем матче полуфинала Кубка Стэнли «Нью-Йорк Рейнджерс» (22:00 мск), уступая в противостоянии 0-2.
Спасут ли Василевский и Кучеров серию с «Рейнджерс»? В воскресенье – ключевой матч
05 июня 2022 11:23
автор: Сергей Иванов
автор фото: ХК «Тампа-Бэй Лайтнинг»

Серия «Рейнджерс» и «Тампы» развивается по сенсационному сценарию. Фаворит и победитель двух последних розыгрышей Кубка Стэнли проиграл в Нью-Йорке оба матча и в случае очередного фиаско – теперь уже на своем льду встанет на край пропасти. Интрига в противостоянии невероятная. И это отличный повод для пари! Получайте Джекпоны, независимо от его результатов, всего одной ставки хватит для участия в розыгрыше 50 призов каждый день! Призовой фонд грандиозной акции – 450 миллионов рублей, присоединяйтесь к клубу победителей!

В ночь на 4 июня «Рейнджерс» выиграл второй матч 3:2. В первом победа была куда более уверенная 6:2, и ту осечку «Молнии» объясняли длинным перерывом между матчами у «Лайтнинг», которые легко разобрались в четвертьфинале Кубка с победителем регулярки «Флоридой» в четырех играх и несколько дней находились без практики. Ньюйоркцы же промучались с «Каролиной» в семиматчевой серии, в первом раунде они также сыграли максимальное количество игр с «Питтсбургом». Казалось бы, команда Жерара Галлана должна была подустать, но на деле ничего такого не наблюдается.

Источник фото: ХК «Нью-Йорк Рейнджерс»

На первые роли во втором поединке вышло молодежное звено «синерубашечников» Какко, Хитил и Лафренье. В юном возрасте организм быстрее справляется с нагрузками. Это трио буквально замучило лидеров «Тампы» при каждом выходе на площадку. В результате вместо созидания Кучеров, Стэмкос и компания занимались обороной. Лишь в концовке встречи гостям удалось переломить ход игры, но спасти матч они не успели, виной чему великолепная игра Игоря Шестеркина.

Любимец ньюйоркской публики был очень хорош в обоих домашних матчах. Если наш вратарь и дальше продолжить тащить свою команду, она вполне может оказаться в финале. А вот у лучшего, как отмечают большинство специалистов, голкипера мира Андрея Василевского на старте серии былого блеска в игре нет. В чемпионские сезоны у него было в среднем 1,9 гола за игру, а сейчас 2,58. Причем во втором матче его трижды выручал каркас ворот.

Источник фото: ХК «Нью-Йорк Рейнджерс»

Впрочем, вратарь «Тампы» уже был в таком положении в первом раунде, его дважды меняли по ходу матчей. Но в решающий момент Василевский собрался и показал суперхоккей. Такой будут ждать от него в третьем матче, и если этого не случится, то локальная сенсация может превратиться в очень большую.

Почему так происходит? Возможно, причина в том, что «Рейнджерс» просто крайне неудобный соперник для «Тампы». В регулярном чемпионате ньюйоркцы в последнее время очень удачно играют с командой Джона Купера. Артемия Панарина давно называют «убийцей молнии». И хотя в этом плей-офф прошлогодний лидер «Рейнджеров» не так хорош как прежде, но и он в первой игре отличился 2 (1+1) очка. Плюс клуб из Нью-Йорка сыграл очень дисциплинированно: в первой игре у него было два удаления, а во второй так вовсе одно в самом начале матча, и соперник его реализовал. Кучерову и компании необходимо заставить своих оппонентов нервничать и фолить. Большинство убойная сила «Молнии».

Источник фото: ХК «Тампа-Бэй Лайтнинг»

«Тампа» впервые с 2019 года проиграла два кубковых матча. Тогда это случилось в серии с «Коламбусом». Не верится в третье поражение чемпионов, тем более на домашней арене. Правда, не добавляет «Лайтнинг» оптимизма травма одного из лидеров Пойнта. Он пропустил два первых поединка, что сказалось на атакующих действиях гостей.

Однако огромный кубковый опыт и наличие больших мастеров должны переломить ход противостояния. За последние годы у «Молний» была не одна критическая ситуацию, из которой они с честью выходили. Спасали Кучеров, Пойнт, Стэмкос, Хедман и, конечно же, Василевский. Стоит рискнуть и поставить на их успех.

У «Тампы» есть все, чтобы пройти «Рейнджерс». Пока не хватает куража и немного удачи. Болельщикам также стоит ее испытать вместе с букмекерской компанией «Лига Ставок». Крутите колесо фортуны и получайте возможность выиграть бесплатную ставку до 10 000 рублей и VIP-статус с первого дня! Пройти регистрацию можно тут.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Спасут ли Василевский и Кучеров серию с «Рейнджерс»? В воскресенье – ключевой матч
Спасут ли Василевский и Кучеров серию с «Рейнджерс»? В воскресенье – ключевой матч
5 июня в Тампе «Лайтнинг» примут в третьем матче полуфинала Кубка Стэнли «Нью-Йорк Рейнджерс» (22:00 мск), уступая в противостоянии 0-2.
05.06.2022 11:23
Хоккей
автор: Сергей Иванов
«Игор! Игор!» - ревел «Мэдисон Сквер Гарден». Шестеркин и его команда выиграли второй матч у «Тампы»
«Игор! Игор!» - ревел «Мэдисон Сквер Гарден». Шестеркин и его команда выиграли второй матч у «Тампы»
Фаворит и действующий чемпион уступает в полуфинале Кубка Стэнли 0-2. Гол Никиты Кучерова, открывшего счет, не помог «Лайтнинг» сравнять счет в серии. На последней минуте основного времени сэйв российского вратаря хозяев после броска в упор капитана гостей Стивена Стэмкоса лишил обладателя трофея шанса на овертайм. «Рейнджерс» взяли верх 3:2.
04.06.2022 08:28
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
«Ак Барс» опять превращается в «Казань Рейнджерс». Команду Знарка усилил Радулов
«Ак Барс» опять превращается в «Казань Рейнджерс». Команду Знарка усилил Радулов
Сегодня главная команда Татарстана официально объявила о назначении Олега Знарка на пост главного тренера. А накануне новичком «Ак Барса» стал 35-летний нападающий Александр Радулов, подписавший двухлетний контракт.
01.06.2022 08:13
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
Кирилл Капризов: Мечтаю сыграть в тройке с Кучем и Панарой
Кирилл Капризов: Мечтаю сыграть в тройке с Кучем и Панарой
Сегодня состоялась пресс-конференция форварда «Миннесота Уайлд», олимпийского чемпиона Кирилла Капризова, организованная букмекерской компанией «Лига Ставок». Без малого час лучший российский бомбардир ушедшего сезона в НХЛ отвечал на вопросы, в том числе и от «Советского спорта»
31.05.2022 20:36
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
В хоккей играют многие, в финале ЧМ – Канада и Финляндия. А в Тампере победили… судьи
В хоккей играют многие, в финале ЧМ – Канада и Финляндия. А в Тампере победили… судьи
Родоначальникам игры с клюшкой и шайбой повторить триумф Риги-2021 помешали люди в полосатых джерси. В решающем матче с хозяевами турнира шведские рефери посадили канадцев на свисток, дважды оставляли втроем, чем не преминули воспользоваться финны. Золотой гол в овертайме забил в большинстве экс-уфимец Маннинен.
29.05.2022 23:31
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
Шестеркин – 37 сейвов, удаление, две передачи, Панарин – гол, а Свечников и Славин опять в нулях
Шестеркин – 37 сейвов, удаление, две передачи, Панарин – гол, а Свечников и Славин опять в нулях
Пока ИИХФ своим придурковатым чемпионатиком смешит всю планету, русские воины через колено переписывают историю НХЛ. «Рейнджеры» бьют «Каролину» – 5:2 и клубный рекорд: шесть кубковых побед подряд!
29.05.2022 12:35
Хоккей
автор: Виталий Славин
Рекордсмены Кубка Стэнли всех времен Макдэвид и Драйзайтль идут на встречу к Василевскому и Кучерову
Рекордсмены Кубка Стэнли всех времен Макдэвид и Драйзайтль идут на встречу к Василевскому и Кучерову
«Калгари» на сей раз отважно дотянул до овертайма. Даже Макдэвида хозяева сумели закрыть. Но капитану «Эдмонтона» хватило пяти минут дополнительного времени, чтоб отправить «Флеймз» в отпуск – 5:4 в матче и 4-1 в серии.
27.05.2022 09:45
Хоккей
автор: Виталий Славин
Шведы сделали Гретцки лучшим бомбардиром ЧМ-1982. А теперь помогли канадцам избежать позора
Шведы сделали Гретцки лучшим бомбардиром ЧМ-1982. А теперь помогли канадцам избежать позора
День четвертьфиналов на ЧМ в Турку и Хельсинки войдет в историю волшебным камбэком сборной Канады, которая одержала волевую победу над «Тре Крунур» 4:3ОТ, отыграв в третьем периоде гандикап 0:3. А 40 лет назад приехавший на ЧМ Уэйн Гретцки первенствовал в бомбардирской гонке благодаря хет-трику в матче со шведами на финише турнира.
27.05.2022 08:11
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
Тарасенко устроил в Денвере грандиозный ремейк Буффало! Русский квартет «Блюз» 0:3 превратил в 5:4
Тарасенко устроил в Денвере грандиозный ремейк Буффало! Русский квартет «Блюз» 0:3 превратил в 5:4
«Сент-Луис» героически выбрался почти из безнадежного положения: горел к середине матча с «Колорадо» – 0:3, за минуту до конца – 3:4. Однако «блюзмены» восстановили равновесие, а в овертайме дожали хозяев – 5:4 и 2-3 в серии.
26.05.2022 13:58
Хоккей
автор: Виталий Славин
В это невозможно поверить! Технарь Панарин – антилидер Кубка Стэнли-2022 по косякам
В это невозможно поверить! Технарь Панарин – антилидер Кубка Стэнли-2022 по косякам
«Каролина» продолжает удивлять. В первом раунде дома все матчи у «Бостона» выиграла, а в гостях – проиграла. С «Рейнджерс» опять после двух викторий на своем льду – 2:1 ОТ и 2:0, два поражения в Нью-Йорке – 1:3 и 1:4.
25.05.2022 11:04
Хоккей
автор: Виталий Славин
Американская мечта сбылась! Как Девин Хейни стал новым абсолютным чемпионом в легком весе
В Мельбурне прошел знаковый титульный поединок, в котором американец Девин Хейни уверенно победил австралийца Джорджа Камбососа.
Венгры не встали на колени — и впервые за 60 лет победили Англию! Сенсации в Лиге наций продолжаются
<p>Венгры не встали на колени перед Англией, Манчини устоял с дублерами перед Германией. Лига наций продолжает удивлять В очередной игровой день в Лиге наций фавориты</p>
Английский «юмор». В Лондоне хотели навредить Медведеву, а сделали его номером один в мире минимум на месяц
Сомнений больше нет: 13 июня Даниил Медведев вновь возглавит рейтинг АТР. Он останется первой ракеткой планеты как минимум до конца Уимблдона, от которого был отстранен вместе с другими российскими теннисистами.
По стопам Лемье! Как наш хоккейный суперталант поборол рак
18-летний форвард из системы омского «Авангарда» Иван Мирошниченко справился с тяжелейшим недугом и вернется в хоккей, как звезда «Питтсбурга» Марио Лемье в 1993-м.
Бой с Дациком — «самоубийство» для Емельяненко?
Александр Емельяненко подписал контракт на бой по правилам бокса с Вячеславом Дациком, хотя даже его преданные фаны уверены, что ему пора завязывать. «Плеймейкер» разбирается, что происходит с некогда звездой ММА.
Лига сенсаций! Франция продула Дании, Хорватия разгромлена Австрией, а Бельгия — Нидерландами
Третий игровой день в Лиге наций принес ряд неожиданных результатов.
Четыре претендента на замещение «Лиги Ставок» в РПЛ. Букмекерский обзор
Последние новости из мира беттинга.
Девочка из рекламы наконец-то выросла! Как Дарья Касаткина «воскресла» и стала нашей героиней «Ролан Гаррос»
На турнире «Большого шлема», который в эти дни завершается в Париже, лучший результат среди россиян показал не Даниил Медведев и не Андрей Рублев, а теннисистка, чье имя за последние годы успели забыть.
Трусова прыгнет в яму! Зачем наша звезда фигурного катания решила сменить вид спорта
Александра Трусова снова в топе новостей. Серебряный призер Олимпиады-2022 в Пекине выступит... в прыжках в длину на соревнованиях по легкой атлетике. Турнир состоится в Москве 9 июня и организован ВФЛА.
Последний шанс Драго, экзамен Евлоева и дебют Фахретдинова. Расклад на UFC Vegas 56
5 июня в Лас-Вегасе пройдет турнир UFC с участием многих представителей России, включая нашего звездного тяжеловеса Александра Волкова, который столкнется с Жаирзиньо Розенстрайком. «Плеймейкер» оценивает шансы.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика