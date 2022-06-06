Кучеров организовал погоню за «Рейнджерс». «Тампа» победила, отквитав две шайбы

В матче №2 (3:2 в пользу «синерубашечников») Шестеркин дважды стал камнем преткновения для капитана «Тампы» Стивена Стэмкоса. Сэйв на последней минуте третьего периода оказался решающим – Игорь отразил уантаймер и сохранил победный счет.

Вчера же ближе к полуночи вратарь гостей капитулировал после броска в касание Никиты Кучерова, реализовавшего большинство (в штрафном боксе штаны протирал защитник Джэйкоб Труба). Случилось это через минуту после второго гола гостей, забитого Крисом Крайдером тоже в большинстве.

Куч отправил шайбу в сетку «метелкой». Шестёркин изготовился к сильному броску, а шайба пошла низом, что дезориентировало вратаря, успевшего переместиться к дальней штанге.

Этот гол стал 50-м для Кучерова в плей-офф, больше на счету лишь троих россиян – Александра Овечкина (72), Евгения Малкина (67), Сергея Федорова (52). Уже в этом сезоне Куч может потеснить нашего сильнейшего энхаэловца XX века, а ныне тренера-победителя в КХЛ из тройки.

Но вернемся к Шестеркину. Он дважды зарабатывал численное преимущество. Одно из них – за нанесенный Кучеровым удар клюшкой по ноге вратаря сзади.

Надо признать: соперники преуспели в розыгрыше стандартов: четыре из пяти голов родились в численном неравенстве. Кроме последнего, решающего. Он был забит с изяществом: швед Виктор Хедман нашел Кучерова на среднем пятачке, а россиянин с лопаты переадресовал шайбу чеху Ондржею Палату, который метко бросил в ближний угол. Шестеркин просто не успел среагировать, хотя занял оптимальную позицию. До овертайма оставалось всего-то 42 секунды.

Посочувствуем Шестеркину, но похвалим Андрея Василевского, от которого в каждом эпизоде ждут подвигов. Его, кстати, назвали второй звездой матча (28 сэйвов).

Действующий чемпион одержал важную победу, однако команда Жерара Галлана по-прежнему сохраняет преимущество своего поля. Если серия затянется до седьмого матча, он пройдет в «Мэдисон Сквер Гарден».

В финале Западной конференции уже в ближайшую ночь (с понедельника на вторник) может определиться победитель. Если, конечно, «Колорадо» выиграет в Эдмонтоне. Наш Валерий Ничушкин был признан первой звездой матча №3, оформив дубль. Кто-то улыбнется: оба его гола из разряда мусорных, но они ведь не пахнут, не воняют. Большой Вэл летит на встречу с вратарями-соотечественниками. Кстати, с обоими он играл за сборные в сезоне-2012/13: в Василевским на МЧМ в Уфе, с Шестеркиным – на ЮЧМ в Сочи. Вася с лавки наблюдал, как 18-летний Ничушкин забил канадцам бронзовый гол-тачдаун в овертайме. Почему с лавки? Да потому что тренер Михаил Варнаков решил доверить ворота в утешительном финале дублеру Андрею Макарову. Уж очень тогда Василевский близко к сердцу принимал каждую мало-мальскую неудачу своей команды, даже когда его вины не было в помине. В НХЛ он научился прятать нервы.

ТАБЛО

«Тампа Бэй-Лайтнинг» – «Нью-Йорк Рейндежср» – 2:3 (0:0, 1:2, 2:0).

Наши: Панарин (0+2) – Кучеров (1+2), Сергачев (0+0)

«Эдмонтон Ойлерз» – «Колорадо Эвеланш» – 2:4 (1:1, 0:1, 1:2).

Наши: Ничушкин (2+0)