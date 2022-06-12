Шестеркин не устоял перед «Молниями» и судьями. «Тампа» – опять в финале!

«Молнии» давно лишились лучшего снайпера прошлогоднего плей-офф Брэйдена Пойнта, пропустившего из-за травмы серии с «Пантерз» и «Рейнджерс». Его ждут к финалу с «Колорадо», стартующего в среду, 15 мая. Представьте, какой безграничным атакующим потенциалом располагает команда Джона Купера! При этом она не позволяет вольностей в обороне, давая мало шансов соперникам. Исключение – обрез в средней зоне во втором матче с «синерубашечниками» в «Мэдисон Сквер Гарден», за который наказал победным голом Мика Зибанежад (хозяева выиграли 2:1 и повели в серии 2-0).

Главный тренер «бродвейцев» Жерар Галлан в целях усиления атаки отправил в запас финна Какко, разбив молодежную тройку. Лафренье начал матч №6 в первом звене с Зибанежадом и Ватрано. Но эти перестановки не возымели действия.

Голами в стартовой 20-минутке соперники не порадовали. А на старте второго Шестеркин лишил балла за результативность соотечественника Кучерова, с проворством фокусника сработав ловушкой после его броска.

Стоит лишь удивляться, что помешало вратарю «синерубашечников» среагировать на выстрел со средней дистанции капитана хозяев на экваторе основного времени. Вскоре Шестеркин продемонстрировал стойкость и способность не рассыпаться при неудачах, когда в штрафной бокс присел Панарин.

Гости же за 40 минут потревожили Василевского всего 13 раз. Впрочем, болельщики с огромным стажем вспомнят, что столько же бросков хватило ЦСКА для ничьей 3:3 в легендарном матче в Монреале в новогоднюю ночь (31 декабря 1975 года). Хозяева заставили вступать в игру Третьяка втрое чаще, но довольствовались всего тремя голами. А могли вообще проиграть, если бы армеец Попов на 54-й минуте взял бы прицел чуть ниже – шайба угодила в перекладину ворот Драйдена и вылетела в поле.

Надо отдать должное подопечным Галлана, третий период они начали массированным наступлением, дважды заработали большинство и сравняли-таки счет.

Равновесие продержалось всего 21 секунду. Стэмкос, брошенный Кучеровым в прорыв, с помощью рикошета от своего конька забил победный гол. Могло показаться, что капитан хозяев задел вратарскую ловушку с шайбой, но судьи криминала в его действиях не нашли. У меня же сомнения в легитимности взятия ворот остаются. Думаю, в лучшей лиге мира – КХЛ – такую шайбу не засчитали бы.

Итак, «Тампа», как и ожидалось, в финале. Трое россиян получили шанс завоевать третий подряд Кубок Стэнли, а форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин – первый. Этот финал станет для него третьим в карьере. В 2013-м и 2017-м он спорил за Кубок Гагарина в КХЛ с московским «Динамо» и «Ак Барсом» и оба раза проиграл. Сначала в форме «Трактора», потом – ЦСКА.

ТАБЛО

«Тампа-Бэй Лайтнинг» – «Нью-Йорк-Рейнджерс» – 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)

Голы: Стэмкос (2) – Ватрано

Наши: Василевский, Сергачев (0+1), Кучеров (0+1) – Шестеркин, Панарин.

Броски: 31 (11+12+8) – 20 (7+6+7).

Счет в серии: 4-2.