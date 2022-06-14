Финал Кубка Стэнли-2022: у «Колорадо» против Василевского и Кучерова ни единого шанса?

После запрещения в стране казино и прочих одноруких разбойников, кроме нескольких отдаленных зон, крайне популярны в России стали букмекеры. Они теперь едва ли не основные спонсоры хоккея и футбола. Потому сразу обратимся к прогнозу. Проверим, насколько обоснованно утверждение, что вратарь в плей-офф уже не полкоманды, а 70-80 процентов успеха. Если это так, то у «Колорадо» в финале просто нет вариантов. Василевский – кубковый Эверест. А кто такой Францоуз, дублер Кемпера? Чех даже в КХЛ ничего не выиграл. Когда же восстановится чемпион мира-2021, пока никто не знает. Да и форму Кемперу еще только предстоит набрать.

Ладно, это на поверхности. Копнем глубже.

Что такое «Колорадо»? Безусловно, это меч! Недаром «лавины» в нынешнем плей-офф забросили больше всех: вместе с «Эдмонтоном» - по 65 голов. Но лидируют по результативности в среднем за игру – 4,64 при 4,06 у «Ойлерз» и 4,14 у «Питтсбурга». «Тампа» тут на восьмой позиции – 3,06.

Ну а что с пробоинами ниже ватерлинии? Здесь на коне уже «молнии» - 2,41 пропущенной шайбы в среднем за матч. Меньше только у «Далласа» - 2,14, который неожиданно заставил «Калгари» использовать программу-максимум, чтоб пройти во второй раунд. Возможно, именно сил, потраченных на тушение «звезд», «огонькам» не хватило в битве при Альберте с «Эдмонтоном».

Но вот ведь обман зрения! Казалось бы, при столь сокрушительной атаке и мощных результатах с «Ойлерз» типа 8:6 и 6:5 защита «Колорадо» априори проседает. Нет! Денверцы пропустили меньше «Тампы» - 40 против 41, а по среднему числу пропущенных шайб вместе с «Каролиной» идут сразу за действующими чемпионами – 2,86.

Выходит, «Колорадо» не просто меч, но и щит? Как «Тампа», что доказано двумя блестящими викториями в Кубке Стэнли, подкрепленными титулами MVP защитника Хедмана в 2020 году и вратаря Василевского в 2021-м.

Не все так просто! Принципиальное отличие между финалистами в том, что «лавины» еще не сталкивались с топ-голкиперами!

В стартовом раунде финская скала «Нэшвилла» Сарос – номинант на «Везину»-2022! - так и не помог «хищникам». Его сменщики Риттих и Инграм не сумели вытащить даже одной игры, запустив на пару 21 шайбу – более пяти в среднем за матч!

Попробовал было затем упереться «Сент-Луис». Куда там! Кадри сломал раздухарившегося героя плей-офф-2019 Биннингтона. Ну а Хуссо хватило только на матч №5 – лучший в исполнении российского квартета «Блюз», заставившего «Колорадо» капитулировать в овертайме.

Об «Эдмонтоне» говорить вообще излишне. Если бы Макдэвид и Драйзайтль просочились бы в финал с 40-летним воротчиком Смитом, то все скаутские службы НХЛ вместе с менеджментом можно было бы упразднить! Зачем париться о резерве, если достал из чулана суперветерана – и дело в шляпе!

А с кем столкнулись «молнии»? Сплошь вратарская элита:

Кемпбелл («Торонто»), пять сухарей в регулярке;

Бобровский («Флорида»), две «Везины» и вторая зарплата в амплуа после Прайса; Шестеркин («Рейнджерс»), шесть сухарей и первый кандидат на «Везину»-2022!

И ничего – Кучеров, Стэмкос, Палат, Хедман, Сергачев и Ко даже без Пойнта, лучшего снайпера двух последних плей-офф, справились. Вот это я понимаю – меч!

Но щит-то каков! «Торонто» - чумовая атака во главе с Меттьюзом, Марнером, Таваресом, Нюландером, Михеевым. «Флорида» вовсе в регулярке забила больше всех – 337 или 4,11 шайбы в среднем за игру. «Листья», к слову, тут вторые – 312 и 3,80. Однако «Тампе» и Васе все нипочем! Вот результаты встреч, определявших победителя в серии:

2:1 с «Торонто»;

2:0 с «Флоридой»;

2:1 с «Рейнджерс».

Нападение соседей «молнии» попросту деклассировали: ни разу не позволили «пантерам» забросить более одной шайбы?!

Так что: в финале Кубка Стэнли-2022 у «Колорадо» против чемпионов двух последних сезонов нет ни единого шанса? Посмотрим! В любом случае «лавины» и букмекеры наверняка думают иначе. Всякая цифирь проверяется исключительно практикой.