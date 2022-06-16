Кучеров и Сергачев спасли «Тампу», но в овертайме они же все и испортили

Все было сделано еще в первом периоде. «Тампа» снова, как и в противостояниях с «Торонто» и «Рейнджерс», крайне пассивно стартовала. Хотя, казалось бы, заржаветь должны были горцы, которые не играли с 7 июня, когда в овертайме добили в Эдмонтоне «Ойлерз» – 6:5. Южане завершили разборку с ньюйоркцами в восточном финале пятью днями позже – 2:1. Причем на своем льду. А значит, спокойно готовились к поездке в Денвер трое суток.

Тем не менее после 20 минут хозяева вели 3:1. Причем совершенно по делу. Вот тогда американские телевизионщики и выдали убийственную инфу: если домашняя команда в финале Кубка Стэнли лидировала в счете в две и более шайбы, она на сегодня выиграла 64 подряд матча!

То есть у действующих чемпионов, судя по многолетней статистике, не осталось шансов уже на 18-й минуте, когда Лехконен реализовал большинство «пять на три» – 3:1. Непонятно только, чего шумели Сирелли, присоединившийся в штрафном боксе к Сергачеву, и его тренер Купер: фол на Макаре стопроцентный, а никакого офсайда у защитника «лавин» при этом близко не было.

Другую шокирующую цифирь на экран вывели в середине третьего периода при счете 3:3, чем полностью подтвердили визуальное впечатление о подавляющем преимуществе «Колорадо» – 19:10 по голевым моментам в его пользу! Иначе говоря, гостей на плаву держал исключительно Василевский! Если бы не героическая оборона Андрея, «Тампа» безнадежно горела бы точно так же, как с «Торонто» (0:5) или «Рейнджерс» (2:6) в матчах №1 первого и третьего раундов.

В чем уступали южане, в состав которых, к слову, вернулся лучший снайпер двух последних плей-офф Пойнт, занявший, как и ожидалось, место в третьей линии с Полом и Колтоном? В желании выиграть! Отсюда шло все остальное – недостаток агрессивности и нацеленности на гол, медленная скорость, покладистость к оппонентам. Те у ворот Васи делали едва ли не все, что хотели. Особенно усердствовал Ничушкин – уже в дебюте Вэл мог открыть счет, но соотечественника спасла штанга.

Челябинец все-таки стал героем вечера: на 10-й минуте удвоил результат – 2:0, а на 83-й секунде овертайма выложил шайбу на пустой угол Бураковски. Однако в трио звезд Валерия не включили: жюри предпочло автора победного гола Бураковски, капитана «Колорадо» Ландескога (гол и передача) и Рантанена (две передачи). В любом случае с шестью бросками в створ Ничушкин был самым активным в обеих командах и предъявил очередную весомую заявку на новый мультимиллионный контракт. Босс Сакик платил уральцу жалкие для его уровня 2,5 млн долларов годовых.

Ну а что же Кучеров с его девятью с половиной миллионами? Слабо, Никита, слабо! Три проваленных большинства – вина именно Куча, который в эти отрезки главный разводящий. Однако в шесть минут численного перевеса шайба почти не доходила до Кемпера, а каких-то невероятных спасений чемпиона мира-2021 вообще не вспомнить.

Да, Никита организовал на 33-й минуте гол Палата: Ондржей сократил разрыв до минимума – 3:2. Сперва идеально укротил вертикаль от Макдоны, скинув в касание шайбу Палату. Потом, когда ее чех вернул, убрал на ложном замахе Тейвза и отдал на пустой угол все тому же Палату. Однако для самого креативного форварда НХЛ все это норма жизни. Иного публика от него и не ждет. Точнее, ждет, что подобные шедевры россиянин будет выдавать постоянно. Прежде всего – в большинстве, где у него больше пространства и руки развязаны для творчества.

Увы!

Куда страшнее другое! Ладно, ты не забил сам. Возможно, в следующей смене отличатся партнеры. Как, например, это сделал Пол, распечатавший Кемпера на 13-й минуте. Или Сергачев, спустя 48 секунд после гола Палата восстановивший паритет – 3:3. Главное – тем более в овертайме! – сделай все от себя зависящее, чтоб не забил противник.

Куда там! Вопиющее разгильдяйство в первой же смене дополнительного времени проявили оба россиянина вместе с канадским капитаном «молний». Сергачев в простейшей ситуации из своей зоны выкинул шайбу прямо в нападающего «Колорадо» Кемфера, а Кучеров со Стэмкосом, в отличие от Палата, попросту плюнули на оборону! Катились назад на прямых ногах и издали наблюдали, как Кемфер, Ничушкин и Бураковски разрывают Сергачева с Хедманом. Отчаянный шпагат Васи повлиять уже ни на что не мог: с диагонали Вэла швед в касание в открытый ближний угол лупил наверняка.

Джон Купер свое негодование замаскировал эвфемизмом:

– Выиграла более правильная команда.

Его коллега Джаред Беднар похвалил Ничушкина:

– Вэл внес в победу решающий вклад. Он наш Х-фактор уже пару лет.