В руках Василевского, Кучерова, Ничушкина, Сергачева и других россиян НХЛ судьба нашего спорта

Да, я согласен: впрямую Гари Беттмэн о приглашении вице-чемпионов Пекина не говорил. Но комиссар НХЛ не сказал и обратное, а это – главное! С другой стороны, может ли быть иначе, поймут ли лигу североамериканские болельщики, если за бортом единственного международного турнира всех сильнейших останутся более 50 представителей ведущей хоккейной школы? Столько россиян отметилось в нынешнем сезоне НХЛ. А сколько их в АХЛ! Да и в КХЛ хватает мастеров.

Это не мои слова. Сами заокеанские эксперты постоянно твердят, что без стыка Канада – Россия любое соревнование на родине ледовой игры мало кому интересно. НХЛ никому не подчиняется. На алчный МОК, тем более продажную ИИХФ ей глубоко плевать с вершин Скалистых гор Колорадо и небоскребов Нью-Йорка. Есть только один тормоз для барыг НХЛ – профсоюз игроков. Но он для того и создан, чтоб отстаивать чаяния трудящихся. Неважно, какой они национальности, равно как какая страна – США, Израиль, Великобритания или Россия проводит специальную операцию.

Профсоюз присутствие своих членов в Кубке мира согласовал еще несколько лет назад при продлении трудового коллективного договора. Для НХЛ парад планет властелинов шайбы – да еще в разгар сезона в феврале! - не только чистый заработок, которым не надо ни с кем делиться. Это прекрасная возможность показательно, при всем честном народе фейсом об тейбл размазать герра Баха с его бесцеремонной частной лавчонкой, нагло приватизировавшей и испоганившей самую идею Олимпиад. А без России больно укусить, как ни крути, не получится.

Вот все и сходится – без нашей страны в хоккее тупик. Это не оскопленный чемпионатик мира, где финнам давеча в Тампере, что знаменит на весь свет единственным зарубежным музеем Ленина, можно было заранее золото вручать. Достойных конкурентов ведь все равно нет. Канаде и США вояж в Европу на странное состязание с участием Франции и Австрии, Италии и Казахстана, Великобритании и Норвегии бесконечно по барабану. В отличие от России. Именно мы всегда привозим мировых звезд и делаем рейтинг этому ежегодному майскому мероприятию неблагодарных людей из ИИХФ. По сути – предателям. Не нас! Они гробят развитие и популяризацию любимой зимней забавы пока еще миллионов!

Потому-то в НХЛ все наоборот. Ибо тамошние барыги доллары считать умеют как никто на планете.

Есть одна закавыка во всей этой истории. Сами наши ребята должны ежедневно доказывать, что они товар эксклюзивный, гордость любой коллекции, а значит, без них – никуда! И это российским энхаэловцам удается, за что всем-всем огромное спасибо!

Сами посудите, ну кому нужна «Миннесота» без Капризова, а «Рейнджерс» без Шестеркина? Взяла бы два Кубка Стэнли кряду и сейчас снова билась бы в финале «Тампа» без Василевского и Кучерова? А кому «Питтсбург» обязан тремя чемпионствами? Только Кросби? Малкин к «пингвинам» просто зашел водички попить? У кого вторая после Макдэвида зарплата в НХЛ напоминать не надо? За кем весь хоккейный мир будет следить по ходу трех-четырех ближайших регулярок НХЛ в погоне за Уэйном, догадаетесь без меня? Есть ли теперь в финале более горячий и полезный форвард, чем Ничушкин?

Но извини, Вэл! В июне лично я буду болеть за «Тампу». Точнее, за наших стахановцев, нацелившихся на чемпионский хет-трик – Василевского, Кучерова, Сергачева. Если «молнии» в третий раз подряд возьмут серебряную чашу, это будет эпохальное событие. Самое важное в ХХI веке более чем в столетней летописи НХЛ. Тогда его главных творцов Беттмэн и Ко попросту не посмеют не позвать на Кубок мира-2024. А это означает разрыв международной изоляции России! Что станет сигналом и прецедентом для других видов спорта.

Тем более что положительные подвижки уже есть. Например, сегодня Европейская конфедерация фехтования послала в дальнее эротическое путешествие федерации Дании, Латвии, Литвы, Норвегии, Финляндии, Швеции, Эстонии с их назойливым предложением приостановить членство России и Белоруссии. Вчера апелляционный трибунал Международной федерации бобслея и скелетона отменил мартовское решение о временном отстранении России.

Более того, кое-где наши представители уже участвуют в соревнованиях! Ян Непомнящий сегодня в Мадриде открыл турнир претендентов на шахматную корону партией с китайцем Дин Лижэнем. В братском Улан-Баторе ждут не дождутся наших дзюдоистов на этапе «Большого шлема», который стартует 24 июня. А вот Украину в столице Монголии уже не ждут – сама отказалась.

Однако все это события местечковые. Даже шахматы не имеют той популярности, что была при Алехине, Капабланке, Ботвиннике, Фишере, Карпове, Каспарове. Да и спорт ли это? По крайней мере в программу Олимпиад еще не входит.

Хоккей – принципиально иной коленкор! Особенно в нашей стране. Да и в Канаде, северной и центральной Европе, даже в США во время Зимних игр. А потому на российских энхаэловцах особая ответственность. За весь наш спорт. Прорыв плотины начинается с маленькой дырочки. Как дамбы где-то в Нидерландах, не заткнутой пальцем некоего восьмилетнего Ханса Бринкера. В сравнение с этим ангажемент на Кубок мира-2024 это почти как айсберг в бок Титаника.

Шайбу, шайбу! Вперед, Россия! Не подкачай, старина Беттмэн!