ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Чтобы спасти финал Кубка Стэнли, «Тампе» нужно срочно подписывать Артура Бетербиева

Это, конечно, шутка. Но после беспрецедентного разгрома действующих чемпионов – 0:7 и 0-2 в серии без помощи непобедимого российского боксера «лавину» вряд ли остановить. Правда, в отличие от Смита, для «молний» это еще не нокаут.
Чтобы спасти финал Кубка Стэнли, «Тампе» нужно срочно подписывать Артура Бетербиева
19 июня 2022 12:27
автор: Виталий Славин
автор фото: ХК «Тампа-Бэй Лайтнинг»

Когда на льду Денвера все уже было ясно и при счете 7:0 команды просто убивали время до финальной сирены, американские телевизионщики принялись раскручивать следующую после хоккея трансляцию. А именно - прямой эфир из «Медисон Сквер Гарден» титульного боя в полутяжелом весе между россиянином Артуром Бетербиевым и американцем Джо Смитом-младшим по версии сразу трех боксерских организаций WBC, IBF и WBO.

Чеченца заставили выйти на ринг без флага РФ и даже без нашивки на шортах эмблемы бойцовского клуба «Ахмат», а местные телевизионщики представляли Артура как канадца. Однако после нокаута Смита во втором раунде Бетербиев победное интервью завершил не менее мощным хуком наивного репортера, подставившего микрофон лже-канадцу:

Ахмат – сила!

Примерно о том же говорил капитан «молний» Стив Стэмкос после катастрофы во втором матче финала Кубка Стэнли:

Если мы – мужики, если мы – сильные личности, мы обязаны на своем льду доказать это! Собраться как команда, как уважающие себя профессионалы и показать нашим фанатам, что мы сделаны из стали, а не воска.

Ну да, теперь дважды подряд чемпионам НХЛ нужен подвиг, сравнимый с тремя викториями подряд припертой в Москве к стенке сборной Канады в Суперсерии-1972. Но после домашнего позора у Кленовых тогда была пара недель паузы перед визитом в СССР и два матча в Швеции, а у «Тампы» на перезагрузку, увы, менее 48 часов.

Вся историческая статистика против «Лайтнинг». Команда, которая, как «Колорадо», к финалу выиграла 14 матчей из 16, а таких случаев в летописи НХЛ – четыре, всегда брала Кубок Стэнли: «Айлендерс» в 1981 году, «Эдмонтон» 1987 и 1988, «Лос-Анджелес» 2012.

Лишь однажды в финале было зафиксирована более крупная победа. «Питтсбург» Лемье и Ягра раскатал в 1991 году «Миннесоту» 8:0. Кто тогда пил шампанское, напоминать излишне.

«Тампа» шестая команда в истории НХЛ, которая по ходу одного плей-офф уступала в полуфинале и финале 0-2 в серии. Ни одна из этих пяти команд не становилась чемпионом.

Да ладно – цифры. Все когда-то случается впервые. Главное – что мы видим на площадке. А там тотальное преимущество горцев! И я понимаю, почему Джон Купер не заменил Василевского ни во втором перерыве при 0:5, ни по ходу третьего периода при 0:6 и 0:7. Очевидно, тренер понимал, что при 37-летнем Эллиотте в воротах его потухшие бойцы точно огребут двузначную авоську шайб.

В общем, не вижу никакого смысла тут распинаться и глубокомысленно обсуждать завершившуюся игру. В исполнении «лавин» это был идеальный шторм. Андрей в сотом кубковом матче впервые пропустил семь шайб. Но в этот вечер гостям не помогли бы и Третьяк с Гашеком, даже если бы в рамку встали вместе.

Ну а первой звездой заслуженно признали челябинского Вэла. Хотя хет-трик Ничушкину и на сей раз не удался – Василевский в ближнем бою оказался сильнее точно так же, как «нефтяник» Смит в западном финале. Но у Валерия впереди еще минимум пара попыток продемонстрировать-таки трюк со шляпой.

«Тампе» повторить фокус восточного финала, когда после двух оплеух в «Медисон Сквер Гарден» южане нанесли «рейнджерам» четыре поражения подряд, будет неимоверно сложно. «Колорадо» по состоянию на сегодня команда вообще без слабых мест, при этом идеально подготовленная функционально и ментально.

Но есть, есть Кучерову и Ко на кого равняться! Да, я опять об эпохальном противоборстве двух лучших школ мирового хоккея. Все знают, как завершился финал Кубка Канады-1981. Но мало кто помнит, что за четыре дня до 1:8 хозяева в заключительной встрече группового этапа расплющили Красную машину – 7:3?!

Мужики у нас нашлись. Которые сыграли за себя, страну и за Валерия Харламова. А насколько крепки духом «молнии», сделаны они из металла или пластилина, увидим послезавтра.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Чтобы спасти финал Кубка Стэнли, «Тампе» нужно срочно подписывать Артура Бетербиева
Чтобы спасти финал Кубка Стэнли, «Тампе» нужно срочно подписывать Артура Бетербиева
Это, конечно, шутка. Но после беспрецедентного разгрома действующих чемпионов – 0:7 и 0-2 в серии без помощи непобедимого российского боксера «лавину» вряд ли остановить. Правда, в отличие от Смита, для «молний» это еще не нокаут.
19.06.2022 12:27
Хоккей
автор: Виталий Славин
В руках Василевского, Кучерова, Ничушкина, Сергачева и других россиян НХЛ судьба нашего спорта
В руках Василевского, Кучерова, Ничушкина, Сергачева и других россиян НХЛ судьба нашего спорта
Накануне финала Кубка Стэнли НХЛ сделала заявление, которое в РФ не получило должной оценки. А именно: в феврале 2024 года лига намерена провести Кубок мира с участием сборной России!
17.06.2022 19:50
Хоккей
автор: Виталий Славин
Кучеров и Сергачев спасли «Тампу», но в овертайме они же все и испортили
Кучеров и Сергачев спасли «Тампу», но в овертайме они же все и испортили
«Колорадо» начал финал Кубка Стэнли с мощной победы, пусть и в дополнительное время – 4:3. С такой беззубой игрой «молниям» титул точно не сохранить!
16.06.2022 09:58
Хоккей
автор: Виталий Славин
Кучеров, Василевский, Сергачев ворвутся в летопись НХЛ или Ничушкин станет мультимиллионером?
Кучеров, Василевский, Сергачев ворвутся в летопись НХЛ или Ничушкин станет мультимиллионером?
Сегодня в три ночи по Москве в Денвере приступят к выявлению чемпиона НХЛ-2022. «Советский спорт» для разминки выделяет некоторые интриги эпохальной рубки «Колорадо» - «Тампа».
15.06.2022 13:35
Хоккей
автор: Виталий Славин
Финал Кубка Стэнли-2022: у «Колорадо» против Василевского и Кучерова ни единого шанса?
Финал Кубка Стэнли-2022: у «Колорадо» против Василевского и Кучерова ни единого шанса?
В ночь со среды на четверг по московскому времени в Денвере стартует финал Кубка Стэнли, который станет эпохальным, если «Тампа» выиграет третий раз подряд. На берегу все козыри вроде бы на руках «молний».
14.06.2022 16:53
Хоккей
автор: Виталий Славин
Шестеркин не устоял перед «Молниями» и судьями. «Тампа» – опять в финале!
Шестеркин не устоял перед «Молниями» и судьями. «Тампа» – опять в финале!
Не надо быть оракулом, чтобы предсказать исход шестого матча финала Восточной конференции. «Лайтнинг» в родных стенах дожали «Рейнджерс» 2:1 благодаря спорному голу капитана Стивена Стэмкоса, которого вывел к воротам Никита Кучеров. Чемпионы вытащили серию с 0-2.
12.06.2022 10:05
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
РасСЕРдился! Гол и передача Михаила Сергачёва принесли «Тампе» победу над «Рейнджерс»
РасСЕРдился! Гол и передача Михаила Сергачёва принесли «Тампе» победу над «Рейнджерс»
Волевая победа 3:1 «Лайтнинг» в «Мэдисон Сквер Гарден» поставила команду из Нью-Йорка на край пропасти. Главным героем и первой звездой матча №5 финала Востока по праву стал российский защитник гостей Михаил Сергачёв, забивший свой первый гол в плей-офф. «Тампа» в шаге от своего третьего подряд финала.
10.06.2022 08:54
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
Куч - круче! Гол Кучерова помог «Тампе» восстановить равновесие в серии с «Рейнджерс»
Куч - круче! Гол Кучерова помог «Тампе» восстановить равновесие в серии с «Рейнджерс»
«Молнии» одержали вторую победу подряд на своем поле, теперь 4:1. Как всегда на высоте были россияне: Никита Кучеров и Артемий Панарин забили по голу, Игорь Шестёркин побил рекорд, а Андрей Василевский справился с 33 бросками и признан первой звездой матча.
08.06.2022 11:04
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
Кучеров организовал погоню за «Рейнджерс». «Тампа» победила, отквитав две шайбы
Кучеров организовал погоню за «Рейнджерс». «Тампа» победила, отквитав две шайбы
Благодаря голу и двум передачам Никиты Кучерова «молниям» удался камбэк в третьем матче финала Восточной конференции – 3:2. Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин справился с 49 бросками, но этого для победы не хватило.
06.06.2022 09:00
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
Спасут ли Василевский и Кучеров серию с «Рейнджерс»? В воскресенье – ключевой матч
Спасут ли Василевский и Кучеров серию с «Рейнджерс»? В воскресенье – ключевой матч
5 июня в Тампе «Лайтнинг» примут в третьем матче полуфинала Кубка Стэнли «Нью-Йорк Рейнджерс» (22:00 мск), уступая в противостоянии 0-2.
05.06.2022 11:23
Хоккей
автор: Сергей Иванов
Так покинула ли Пугачева сеульский теплоход? Как СССР разбил Бразилию в футбольном финале Олимпиаде
В решающем матче Игр в Сеуле-1988 советские футболисты совершили, казалось, невозможное - победили бразильцев с Ромарио и еще тремя будущими чемпионами мира в составе. «Плеймейкер» вспоминает подробности триумфа команды Анатолия Бышовца.
«Политическая» победа Эмметта, натужный триумф Исмагулова и громкое фиаско Дураева. Итоги UFC Austin
На турнире UFC в Техасе Джош Эмметт в главном бою вечера спорно победил Кэлвина Каттара, а россиянин Альберт Дураев оглушительно проиграл Хоакину Бакли.
Василевского накрыло «лавиной». Как российский супервратарь пропустил семь голов в финале Кубка Стэнли (видео)
Во втором матче финала плей-офф НХЛ «Колорадо Эвеланш» разгромил на своем льду «Тампу» (7:0) и повел в серии 2-0.
Не судите — да не судимы будете! Как американский «насильник» вернулся в российский хоккей
Омский «Авангард» заключил контракт с 28-летним американским форвардом Ридом Буше, который ранее покинул КХЛ на фоне уголовного скандала.
Из-под одеяла – на высоту третьего этажа! Как Елена Исинбаева установила 28 мировых рекордов
Серию материалов, приуроченных к 30-летию российского спорта, продолжает портрет двукратной олимпийской чемпионки и многократной рекордсменки мира по прыжкам с шестом Елены Исинбаевой.
Левандовски хочет в «Барселону», а Погба — в «Ювентус»! Главные трансферы лета-2022
В летнее трансферное окно уже успели состояться и сорваться несколько крутых футбольных трансферов, а некоторые вот-вот станут реальностью. «Плеймейкер» составил видеоподборку самых обсуждаемых переходов в России и Европе.
«Почему «Динамо» не позвало Газзаева? Ну а «Спартак» издевается над футболом». Канчельскис — о тренерах-иностранцах в РПЛ
Бывший полузащитник сборной России и «Манчестер Юнайтед» в комментарии для «Плеймейкера» высказал недоумение по поводу того, что «Спартак» и «Динамо» вновь сделали ставку на иностранных тренеров.
Каттар и Эмметт устроят побоище, Ковбоя отправят на пенсию. Расклад на UFC Austin
В ночь на 19 июня в Техасе пройдет крупный турнир UFC, в главном бою которого столкнутся Кэлвин Каттар и Джош Эмметт. «Плеймейкер» оценивает шансы в этом и другом поединках вечера.
Бетербиев остановит Смита в «глубоких водах»! Расклад на супербой в «Мэдисон-сквер-гарден»
В ночь на 19 июня в Нью-Йорке россиянин Артур Бетербиев и американец Джо Смит оспорят сразу три чемпионских титула в полутяжелой категории. «Плеймейкер» сравнивает шансы.
Играл за «Челси» и чемпионский «Депор», выводил два клуба в АПЛ! Что за Йоканович возглавил «Динамо»
Вслед за «Спартаком» и ЦСКА определился с новым тренером еще один столичный клуб: «Динамо» заключило контракт с 53-летним сербом Славишей Йокановичем.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика