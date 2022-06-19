Чтобы спасти финал Кубка Стэнли, «Тампе» нужно срочно подписывать Артура Бетербиева

Когда на льду Денвера все уже было ясно и при счете 7:0 команды просто убивали время до финальной сирены, американские телевизионщики принялись раскручивать следующую после хоккея трансляцию. А именно - прямой эфир из «Медисон Сквер Гарден» титульного боя в полутяжелом весе между россиянином Артуром Бетербиевым и американцем Джо Смитом-младшим по версии сразу трех боксерских организаций – WBC, IBF и WBO.

Чеченца заставили выйти на ринг без флага РФ и даже без нашивки на шортах эмблемы бойцовского клуба «Ахмат», а местные телевизионщики представляли Артура как канадца. Однако после нокаута Смита во втором раунде Бетербиев победное интервью завершил не менее мощным хуком наивного репортера, подставившего микрофон лже-канадцу:

– Ахмат – сила!

Примерно о том же говорил капитан «молний» Стив Стэмкос после катастрофы во втором матче финала Кубка Стэнли:

– Если мы – мужики, если мы – сильные личности, мы обязаны на своем льду доказать это! Собраться как команда, как уважающие себя профессионалы и показать нашим фанатам, что мы сделаны из стали, а не воска.

Ну да, теперь дважды подряд чемпионам НХЛ нужен подвиг, сравнимый с тремя викториями подряд припертой в Москве к стенке сборной Канады в Суперсерии-1972. Но после домашнего позора у Кленовых тогда была пара недель паузы перед визитом в СССР и два матча в Швеции, а у «Тампы» на перезагрузку, увы, менее 48 часов.

Вся историческая статистика против «Лайтнинг». Команда, которая, как «Колорадо», к финалу выиграла 14 матчей из 16, а таких случаев в летописи НХЛ – четыре, всегда брала Кубок Стэнли: «Айлендерс» в 1981 году, «Эдмонтон» – 1987 и 1988, «Лос-Анджелес» – 2012.

Лишь однажды в финале было зафиксирована более крупная победа. «Питтсбург» Лемье и Ягра раскатал в 1991 году «Миннесоту» – 8:0. Кто тогда пил шампанское, напоминать излишне.

«Тампа» – шестая команда в истории НХЛ, которая по ходу одного плей-офф уступала в полуфинале и финале 0-2 в серии. Ни одна из этих пяти команд не становилась чемпионом.

Да ладно – цифры. Все когда-то случается впервые. Главное – что мы видим на площадке. А там тотальное преимущество горцев! И я понимаю, почему Джон Купер не заменил Василевского ни во втором перерыве при 0:5, ни по ходу третьего периода при 0:6 и 0:7. Очевидно, тренер понимал, что при 37-летнем Эллиотте в воротах его потухшие бойцы точно огребут двузначную авоську шайб.

В общем, не вижу никакого смысла тут распинаться и глубокомысленно обсуждать завершившуюся игру. В исполнении «лавин» это был идеальный шторм. Андрей в сотом кубковом матче впервые пропустил семь шайб. Но в этот вечер гостям не помогли бы и Третьяк с Гашеком, даже если бы в рамку встали вместе.

Ну а первой звездой заслуженно признали челябинского Вэла. Хотя хет-трик Ничушкину и на сей раз не удался – Василевский в ближнем бою оказался сильнее точно так же, как «нефтяник» Смит в западном финале. Но у Валерия впереди еще минимум пара попыток продемонстрировать-таки трюк со шляпой.

«Тампе» повторить фокус восточного финала, когда после двух оплеух в «Медисон Сквер Гарден» южане нанесли «рейнджерам» четыре поражения подряд, будет неимоверно сложно. «Колорадо» по состоянию на сегодня команда вообще без слабых мест, при этом идеально подготовленная функционально и ментально.

Но есть, есть Кучерову и Ко на кого равняться! Да, я опять об эпохальном противоборстве двух лучших школ мирового хоккея. Все знают, как завершился финал Кубка Канады-1981. Но мало кто помнит, что за четыре дня до 1:8 хозяева в заключительной встрече группового этапа расплющили Красную машину – 7:3?!

Мужики у нас нашлись. Которые сыграли за себя, страну и за Валерия Харламова. А насколько крепки духом «молнии», сделаны они из металла или пластилина, увидим послезавтра.