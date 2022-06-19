Реформировать! Ныне самое время экспериментировать с календарем КХЛ

Идея деления команд в чемпионате страны не нова. В середине лихих 90-х мы наблюдали нечто похожее. Чемпионат Межнациональной хоккейной лиги 1995/96 разыгрывался по двухступенчатой формуле. На первом этапе 28 команд провели двухкруговой турнир в Западной и Восточной зонах, а на втором – по семь сильнейших опять-таки в два круга с учетом бонусных баллов (за первые места – 7, за вторые – 6…) определяли призеров чемпионата. Оставшиеся 14 клубов, включая ЦСКА, нижегородское «Торпедо», «Крылья Советов», «Химик», «Автомобилист», Трактор», в утешительном турнире за 15-28 места выявляли двух «счастливчиков», которые вместе с 14-ю сильнейшими разыгрывали Кубок МХЛ.

Напомним, чемпионом стала тольяттинская «Лада» (по итогам «гладкого» турнира), ставшая на Востоке только четвертой. Вазовцы же завоевали и Кубок лиги. Первые на Западе – московские динамовцы – довольствовались серебром, а лучшая команда Востока – «Магнитка» – откатилась аж на пятое место.

«Спартак», зацепившийся на первом этапе, за седьмую строчку турнирной таблицы Западной зоны, в итоге оказался 14-м с пятью победами и 21 поражением (при нуле ничьих).

«Детский сад» Виктора Тихонов – так называли тогда ЦСКА – занял на Западе 11-е место, а в общей таблице чемпионата – 15-е. В армейской команде тогда блистал 17-летний Сергей Самсонов, впоследствии лауреат «Колдер Трофи». На первом этапе он в двух матчах выходил в звене с бастовавшим в «Оттаве» Алексеем Яшиным. Однако победы над «Нефтехимиком» (7:3) и минским «Тивали» (3:0) чиновники МХЛ аннулировали по причине нелегитимного участия звезды НХЛ в чемпионате МХЛ.

Многие называли такую формулу чемпионата спорной, потому как «низы» так ни разу и не встретились с «верхами». В число первых попали такие именитые клубы, как ЦСКА, «Крылья Советов», «Химик», «Торпедо» НН, киевский «Сокол», «Трактор» – чемпионы и призеры союзного первенства.

А в олимпийском сезоне-1987/88 решили поэкспериментировать с союзным чемпионатом и определить призеров по кубковой системе, правда, в трех сериях – полуфинальной, финальной и за третье место. Идея имела под собой почву – ведь чемпионат мира в 1988-м не проводился, как и весенний турнир пяти сборных Кубок Швеции (его разыграли в 1980-м и 1984-м). Плей-офф завершился в мае! С большим трудом бессменный тогда чемпион ЦСКА одолел в полуфинале до двух побед «Крылья Советов» (все три матча венчала серия буллитов).

Абсурдной можно считать не кубковую систему, а предварительный турнир, разделенный на два этапа. Квартет полуфиналистов определяли десять лучших команд предварительного раунда (14 участников), причем без всяких бонусов и очков, а с чистого листа. В полуфинал пробились ЦСКА, московское и рижское «Динамо», «Крылья Советов». «Спартак» Бориса Майорова остался пятым.

Армейцы со скрипом защитили титул, а на серебряную ступень подиума взлетели рижане под руководством Владимира Юрзинова.

Сейчас ФХР предложила разбить 22 команды КХЛ на две конференции (имени Юрзинова и Якушева) согласно результатам в последнем сезоне. В первой – 12 команд, по второй – 10. Они сыграют в четыре круга в своих конференциях, а также проведут по два матча (на своем и чужом поле) с представителями другой конференции. Плюс дополнительные игры, чтобы суммарно получилось по 70 встреч в регулярном чемпионате.

А потом плей-офф с двумя вариантами проведения.

Жаль только, что КХЛ закрытая лига. Давно напрашивается обмен с командами из ВХЛ. Переходный турнир повысил бы мотивацию «низов», не пробившихся в плей-офф. Увы, потянуть требования КХЛ мало из Высшей лиги кто способен. «Лада» вроде бы хочет, но не может, «Югра» уже и не хочет. Этот список можно продолжить…

Не помешало бы ужесточить требования к аренам для клубов КХЛ. Команды из городов-миллионников, таких как Екатеринбург и Нижний Новгород, не должны играть в допотопных дворцах. Тем более что там возведены стадионы-красавцы к домашнему футбольному ЧМ-2018.

В свое время «Ладу» из-за заминки со строительством арены выводили из числа участников чемпионата КХЛ. Никто тогда не пожалел двукратного чемпиона России, покончившего с гегемонией московских клубов.