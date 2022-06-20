КХЛ привечает американского насильника, жирует за счет государства, но торпедирует реформы ФХР

Что за бред я регулярно слышу и читаю? Неужели Валерий Каменский про подписание «Авангардом» неких Найта (по неофициальной информации за 95 млн в год) и Буше (60 млн) сказал вот это:

– Лига никогда не запрещала и никого не выгоняла. Инициатива уехать принадлежит игрокам. «Авангард» борется за высокие места. Год назад взял Кубок Гагарина. Не люблю считать чужие деньги. Клуб – это бизнес. И это был разговор клуба и агента игрока. Любой игрок хочет заработать больше, это естественно. А клуб выбирает того, кто им больше подходит.

Честно, у меня не осталось никаких сил! От возмущения, чувства негодования от чудовищного попрания какой-либо справедливости, открытого финансового разврата на глазах миллионов граждан, еле сводящих концы с концами, просто разрывает изнутри! Неужели кто-то в нашей стране не хочет заработать больше? Но в его регионе другой работы, кроме как за копейки, нет. Неужели мужчины не мечтают хотя бы дожить до пенсии? Пусть ее хватает только на нищенское существование.

Миллион раз об этом писал: какая КХЛ, к черту, бизнес, если она полностью сидит на государственной игле, бесконтрольно поглощая миллиарды народных рублей?! Какие, к лешему, это чужие деньги, если они вытащены из карманов налогоплательщиков либо закромов госкомпаний?!

Хотите легионеров, хотите миллионных долларовых контрактов, платите всем этим «эксклюзивным властелинам шайбы планетарного масштаба» из лично заработанных вами средств! Как это принято во всем цивилизованном капиталистическом мире. Отвяжитесь раз и навсегда от государства – чего проще-то?!

Про насильника Буше, приговоренного в феврале судом США к году тюрьмы условно и четырем годам испытательного срока за изнасилование 12-летней девочки, вообще вспоминать не хочется. Это как в экскрементах копаться. Потому передам слово заслуженным ветеранам.

- Раз «Авангарду» нравятся такие люди, что тут поделаешь? Получается, что собираем у себя преступный мир, - констатирует двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников. - Будем, как заявляет клуб, давать преступникам второй шанс. Преступление подлое, дешевое. «Локомотив» правильно сделал, что расстался с Буше вскоре после приговора. Ярославцы поддерживают моральную чистоту в лиге. Буше и в НХЛ мог бы играть, но только его туда с такой судимостью никогда не возьмут. Там придерживаются строгих моральных принципов. А мы, получается, свою мораль не бережем.

– Именно КХЛ наравне с ФХР в это тяжелое для нашего хоккея время должна выдвигать реформы, искать выход из кризиса, но этого не происходит, – считает великий советский судья, обслуживавший наши матчи с НХЛ, Юрий Карандин. – За все лето лига удивила лишь раз, когда в лице «Авангарда» на деньги нашей газовой монополии вернула американского осужденного Буше. Эта пока единственная «реформа» от КХЛ больно бьет по репутации не только нашего хоккея, но и всей страны. Вот что самое печальное.

Легендарный капитан ЦСКА и сборной СССР Вячеслав Фетисов высказался еще круче:

– Не знаю, кто такой этот Буше и почему принято такое решение клубом и лигой. Будет ли это ударом по имиджу КХЛ и «Авангарда»? А он у них есть? Безусловно, моральная составляющая – важная вещь. Все остальное на совести тех, кто принимает решения. Вызвано ли приглашение Буше дефицитом легионеров? Не знаю. Если чего-то нет, значит, можно все? Думаю, нет.

И я точно так же думаю! В нормальном здоровом обществе, к тому же в стране, которая у своих границ проводит специальную военную операцию, врачи которой ценой своего здоровья только что спасли сотни тысяч жизней россиян от китайской заразы, априори должны существовать моральные принципы, пренебрегать коими не дозволено никому! Тем более за государственный счет и в публичном пространстве.

Но нет. КХЛ позорно молчит. Вместо того чтоб выгнать американского уголовника и жестко показательно наказать «Авангард» за циничное нарушение корпоративной этики, лига в лице президента Алексея Морозова принялась бесцеремонно вставлять палки в реформы ФХР. Федерация предложила в нынешней ситуации единственно верный выход – добавить в регулярном чемпионате матчей между топ-клубами. Для чего разделить КХЛ на две группы: в первой 12 команд сыграют между собой в четыре круга, во второй то же самое сделают 10 команд. Но группы не будут отделены друг от друга: их представители сыграют по матчу между собой дома и в гостях. Итого 64 тура. Еще шесть матчей будут проведены по специальному расписанию. В регулярке – 70 игр, из них 50 высшего накала: не об этом ли долгие годы рутины и увядания КХЛ с телерейтингами в размере статистической погрешности не мечтали наши болельщики?

Вот я и спрашиваю, а нужна ли нашему хоккею столь беспринципная, архаичная, принимающая в штыки все новое организация, как КХЛ? Не пора ли федерации взять проведение чемпионата страны в свои руки? Заодно устроить ревизию бюджетов клубов, паразитирующих на народных деньгах, дабы потом на годы вперед ввести жесткий финансовый мониторинг.

Уважаемый господин Каменский! Бизнес - в НХЛ, что вы прекрасно знаете, недаром отыграли там 700 матчей. Ежегодно Беттмэн и Ко только в виде подоходных налогов хоккеистов перечисляют в бюджеты США и Канады миллиарды долларов. А в КХЛ – коммунизм для кучки людей, умело и цинично осваивающих именно чужие деньги, изъятые из кошельков почти 150 миллионов россиян.

В голове просто не укладывается! Семьям погибших воинов на Украине, по словам президента РФ, выплатят по 12 с половиной миллионов, а американский насильник-бугай будет получать в КХЛ такие же деньги за два месяца потешных прогулок по льду с шайбой! Что это, если не сумасшествие?!