ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Тампа» вернулась в финальную серию, но вслед за Пойнтом потеряла и Кучерова?

Странную игру мы сегодня наблюдали во Флориде. «Колорадо» перебросал «Тампу» 39 – 32, имел массу голевых моментов, но уступил – 2:6. Тем не менее «лавины» ведут в финале Кубка Стэнли 2-1 и остаются главными фаворитами.
«Тампа» вернулась в финальную серию, но вслед за Пойнтом потеряла и Кучерова?
21 июня 2022 12:36
автор: Виталий Славин
автор фото: ХК «Тампа-Бэй Лайтнинг»

Американские телевизионщики – большие шутники. В концовке встречи, когда исход не вызывал сомнений, выдали такую информацию:

Впервые с 1919 года в финале Кубка Стэнли команда взяла реванш, после того как проиграла с разницей в семь шайб и более!

Ха-ха-ха. Юмористы сознательно не упомянули, что таких случаев за всю более чем столетнюю историю НХЛ было всего-то три. Причем «Миннесота» поквитаться в 1991 году с «Питтсбургом» не могла чисто физически: разгромом 8:0 (Лемье – гол и три передачи, Ягр – передача) «пингвины» завершили серию и плей-офф. Да, 19 марта 1919-го «Монреаль» влетел «Сиэтлу» - 0:7 и спустя три дня реабилитировался – 4:2. После чего вновь продул – 2:7! Чемпиона, к слову, тогда так и не выявили: при счете в серии 2-2 финал остановили из-за вспышки эпидемии гриппа.

Что стряслось с «Колорадо», который доминировал в обоих домашних поединках, поймем послезавтра. Навскидку я могу объяснить 2:6 на выезде после 7:0 в Денвере исключительно провалом вратаря Кемпера. Поразительно, что вытащившего матч Василевского жюри вообще не включило в трио звезд, которое составили Стэмкос, Кучеров, Пол. Видимо, все считают, что 94,9 процента отраженных бросков – норма для Андрея. Ну да, сибиряк уже приучил публику к подвигам по расписанию.

Чемпион мира-2021 продержался до 32-й минуты. Терпение Беднара лопнуло после пятой шайбы Кемпера с 22-го броска. Вышел Францоуз, но при 2:5 никакое боржоми не поможет. На бедного канадца неудачу тренер и списал:

Наш основной вратарь Дарси Кемпер провел посредственный матч, зафиксировал Джаред Беднар, но тут же одумался и добавил: Конечно, это можно сказать и обо всех остальных игроках. Мы всегда побеждаем и проигрываем вместе, всей командой. Мы понимали, что «Тампа» захочет вернуться в серию. Наша реализация под давлением была плохой, мы слишком пассивно обращались с шайбой. Думаю, «Тампа» показала лучший хоккей.

Наставник поскромничал и не упомянул, что основные проблемы у его бойцов обнаружились в обороне. Если в предыдущем матче южане за 60 минут нанесли лишь три броска из слота, то теперь все шесть голов хозяева забили со среднего либо дальнего пятака и даже из площади ворот. Причем эта экзекуция была закончена уже к 35-й минуте, когда «молнии» усилиями Перри, добившего шайбу с пары метров, впервые в финале реализовали большинство.

Весь третий период «молнии» по сути готовились в четвертой игре: берегли силы, вперед особо не лезли, недаром за десять минут лишь однажды потревожили Францоуза. Однако спокойно довести матч до логичного исхода им не удалось. Гости развязали охоту на Кучерова, после того как Никита абсолютно в рамках правил размазал в чужой зоне о борт Мэнсона. Увы, денверцы своего добились. На 54-й минуте Тейвз сознательно кинул Кучерова на борт, а у того при падении еще и нога подвернулась. Россиянин, впрочем, продолжил игру и вышел на реализацию «пять против трех». Однако быстро понял, что колено не держит и укатил на скамейку, а потом, посоветовавшись с врачами, отправился в раздевалку.

Вот вам и интрига: неужели вслед за топ-снайпером двух последних плей-офф действующие чемпионы потеряли и лучшего бомбардира обоих победных Кубков Стэнли? Да, Пойнт, отыграв оба матча в Денвере, снова взял больничный – даже на утренней раскатке не появился. Очередные два передачи помогли Кучерову повторить рекорд Тротье, Босси, Гретцки – третий плей-офф подряд набрать более 25 очков (34, 32, 26), но насколько серьезно повреждение ноги? Или у форварда что-то с ребрами?

Оценить хит Тейвза? Послушайте, когда вы спрашиваете о подобном, то должны понимать, что задаете вопрос, ответ на который знает каждый человек на этом стадионе. Игроки прекрасно понимают, что они делают. Умные, сообразительные хоккеисты всегда манипулируют клюшкой сознательно. Мы все видели, что произошло. Состояние Никиты? Завтра будет видно, пока нет информации, тихо негодовал на пресс-конференции тренер «Тампы» Джон Купер.

В общем, ждем вестей из лазарета «Лайтнинг».

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
«Тампа» вернулась в финальную серию, но вслед за Пойнтом потеряла и Кучерова?
«Тампа» вернулась в финальную серию, но вслед за Пойнтом потеряла и Кучерова?
Странную игру мы сегодня наблюдали во Флориде. «Колорадо» перебросал «Тампу» 39 – 32, имел массу голевых моментов, но уступил – 2:6. Тем не менее «лавины» ведут в финале Кубка Стэнли 2-1 и остаются главными фаворитами.
21.06.2022 12:36
Хоккей
автор: Виталий Славин
КХЛ привечает американского насильника, жирует за счет государства, но торпедирует реформы ФХР
КХЛ привечает американского насильника, жирует за счет государства, но торпедирует реформы ФХР
Мы по уши в новой реальности – без флага/гимна, без ЧМ в Питере, Омске/Новосибирске, но при полном международном бане. Однако КХЛ все по барабану: вдоволь поиздевавшись календарем над сборной, лига теперь тянет на дно весь наш хоккей.
20.06.2022 16:43
Хоккей
автор: Виталий Славин
Реформировать! Ныне самое время экспериментировать с календарем КХЛ
Реформировать! Ныне самое время экспериментировать с календарем КХЛ
Инициатива ФХР разделить команды в регулярном чемпионате КХЛ на две группы по спортивному принципу имеет право на жизнь. Когда наши сборные отлучены от международного календаря, надо смело пробовать новшества.
19.06.2022 14:38
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
Чтобы спасти финал Кубка Стэнли, «Тампе» нужно срочно подписывать Артура Бетербиева
Чтобы спасти финал Кубка Стэнли, «Тампе» нужно срочно подписывать Артура Бетербиева
Это, конечно, шутка. Но после беспрецедентного разгрома действующих чемпионов – 0:7 и 0-2 в серии без помощи непобедимого российского боксера «лавину» вряд ли остановить. Правда, в отличие от Смита, для «молний» это еще не нокаут.
19.06.2022 12:27
Хоккей
автор: Виталий Славин
В руках Василевского, Кучерова, Ничушкина, Сергачева и других россиян НХЛ судьба нашего спорта
В руках Василевского, Кучерова, Ничушкина, Сергачева и других россиян НХЛ судьба нашего спорта
Накануне финала Кубка Стэнли НХЛ сделала заявление, которое в РФ не получило должной оценки. А именно: в феврале 2024 года лига намерена провести Кубок мира с участием сборной России!
17.06.2022 19:50
Хоккей
автор: Виталий Славин
Кучеров и Сергачев спасли «Тампу», но в овертайме они же все и испортили
Кучеров и Сергачев спасли «Тампу», но в овертайме они же все и испортили
«Колорадо» начал финал Кубка Стэнли с мощной победы, пусть и в дополнительное время – 4:3. С такой беззубой игрой «молниям» титул точно не сохранить!
16.06.2022 09:58
Хоккей
автор: Виталий Славин
Кучеров, Василевский, Сергачев ворвутся в летопись НХЛ или Ничушкин станет мультимиллионером?
Кучеров, Василевский, Сергачев ворвутся в летопись НХЛ или Ничушкин станет мультимиллионером?
Сегодня в три ночи по Москве в Денвере приступят к выявлению чемпиона НХЛ-2022. «Советский спорт» для разминки выделяет некоторые интриги эпохальной рубки «Колорадо» - «Тампа».
15.06.2022 13:35
Хоккей
автор: Виталий Славин
Финал Кубка Стэнли-2022: у «Колорадо» против Василевского и Кучерова ни единого шанса?
Финал Кубка Стэнли-2022: у «Колорадо» против Василевского и Кучерова ни единого шанса?
В ночь со среды на четверг по московскому времени в Денвере стартует финал Кубка Стэнли, который станет эпохальным, если «Тампа» выиграет третий раз подряд. На берегу все козыри вроде бы на руках «молний».
14.06.2022 16:53
Хоккей
автор: Виталий Славин
Шестеркин не устоял перед «Молниями» и судьями. «Тампа» – опять в финале!
Шестеркин не устоял перед «Молниями» и судьями. «Тампа» – опять в финале!
Не надо быть оракулом, чтобы предсказать исход шестого матча финала Восточной конференции. «Лайтнинг» в родных стенах дожали «Рейнджерс» 2:1 благодаря спорному голу капитана Стивена Стэмкоса, которого вывел к воротам Никита Кучеров. Чемпионы вытащили серию с 0-2.
12.06.2022 10:05
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
РасСЕРдился! Гол и передача Михаила Сергачёва принесли «Тампе» победу над «Рейнджерс»
РасСЕРдился! Гол и передача Михаила Сергачёва принесли «Тампе» победу над «Рейнджерс»
Волевая победа 3:1 «Лайтнинг» в «Мэдисон Сквер Гарден» поставила команду из Нью-Йорка на край пропасти. Главным героем и первой звездой матча №5 финала Востока по праву стал российский защитник гостей Михаил Сергачёв, забивший свой первый гол в плей-офф. «Тампа» в шаге от своего третьего подряд финала.
10.06.2022 08:54
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
Кучеров и Василевский реанимировали «Тампу»! Как клуб-чемпион размочил счет в финале Кубка Стэнли (видео)
Две голевые передачи Никиты Кучерова и 37 сэйвов Андрея Василевского помогли «молниям» выиграть третий матч финала плей-офф НХЛ у «Колорадо» (6:2) и сократить отставание в серии (1-2).
Суперстарт Непомнящего в Мадриде и «амнистия» в дзюдо. Новые приключения наших нейтралов
Обзор соревнований, где российские спортсмены продолжают выступать в нейтральном статусе.
Только политика — никакого спорта. Как поляки не простили Рыбусу перехода в «Спартак»
Польский футбольный союз фактически наложил запрет на участие Мацея Рыбуса в чемпионате мира в Катаре.
Трансферы «Зенита», ЦСКА, «Динамо» «Спартака» в обзоре футбольных мемов
Главные футбольные события в картинках.
Федотов с ЦСКА против «Сочи» и «Зенита». Крутые афиши «Кубка PARI Премьер»
21 июня стартует представительный турнир "Кубок PARI Премьер 2022" с участием топ-клубов РПЛ.
Еженедельный розыгрыш «Джекпота» от «Лиги Ставок» 20.06.2022: на кону 4 150 000 рублей!
20 июня 2022 года состоится очередной розыгрыш акции «Джекпот. Большой куш», которую проводит букмекерская компания «Лига Ставок».
Футбольный агент Алексей Сафонов — о будущем Дзюбы и Тюкавина, шансе российской молодежи и войне с Толстых
Один из самых влиятельных футбольных агентов России Алексей Сафонов рассказал «Плеймейкеру» о том, что ждет молодого лидера «Динамо» Константина Тюкавина, почему Артем Дзюба не перейдет в команду Леонида Слуцкого, и вспомнил старую историю «про Николая Толстых и адвоката».
Ферстаппен выиграл битву у Сайнса, Хэмилтон спустя три месяца вернулся на подиум. Итоги Гран-при Канады
Девятый гоночный уик-энд «Формулы-1» завершился трудовой победой действующего чемпиона и лидера нынешнего сезона Макса Ферстаппена в Монреале.
У Медведева воскресенье — выходной? Как наш Даня проиграл пятый финал подряд и наорал на тренера
На турнире в Галле Даниил Медведев в финальном матче вчистую уступил поляку Хуберту Хуркачу – 1:6, 4:6.
Проколы по-парижски. «ПСЖ» не уговорил Зидана и не переубедил звезду «Реала»
По сообщениям СМИ, Зинедин Зидан окончательно отказался возглавить этим летом «ПСЖ», ряды которого также не пополнит Винисиус Жуниор.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика