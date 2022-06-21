«Тампа» вернулась в финальную серию, но вслед за Пойнтом потеряла и Кучерова?

Американские телевизионщики – большие шутники. В концовке встречи, когда исход не вызывал сомнений, выдали такую информацию:

– Впервые с 1919 года в финале Кубка Стэнли команда взяла реванш, после того как проиграла с разницей в семь шайб и более!

Ха-ха-ха. Юмористы сознательно не упомянули, что таких случаев за всю более чем столетнюю историю НХЛ было всего-то три. Причем «Миннесота» поквитаться в 1991 году с «Питтсбургом» не могла чисто физически: разгромом 8:0 (Лемье – гол и три передачи, Ягр – передача) «пингвины» завершили серию и плей-офф. Да, 19 марта 1919-го «Монреаль» влетел «Сиэтлу» - 0:7 и спустя три дня реабилитировался – 4:2. После чего вновь продул – 2:7! Чемпиона, к слову, тогда так и не выявили: при счете в серии 2-2 финал остановили из-за вспышки эпидемии гриппа.

Что стряслось с «Колорадо», который доминировал в обоих домашних поединках, поймем послезавтра. Навскидку я могу объяснить 2:6 на выезде после 7:0 в Денвере исключительно провалом вратаря Кемпера. Поразительно, что вытащившего матч Василевского жюри вообще не включило в трио звезд, которое составили Стэмкос, Кучеров, Пол. Видимо, все считают, что 94,9 процента отраженных бросков – норма для Андрея. Ну да, сибиряк уже приучил публику к подвигам по расписанию.

Чемпион мира-2021 продержался до 32-й минуты. Терпение Беднара лопнуло после пятой шайбы Кемпера с 22-го броска. Вышел Францоуз, но при 2:5 никакое боржоми не поможет. На бедного канадца неудачу тренер и списал:

– Наш основной вратарь Дарси Кемпер провел посредственный матч, – зафиксировал Джаред Беднар, но тут же одумался и добавил: – Конечно, это можно сказать и обо всех остальных игроках. Мы всегда побеждаем и проигрываем вместе, всей командой. Мы понимали, что «Тампа» захочет вернуться в серию. Наша реализация под давлением была плохой, мы слишком пассивно обращались с шайбой. Думаю, «Тампа» показала лучший хоккей.

Наставник поскромничал и не упомянул, что основные проблемы у его бойцов обнаружились в обороне. Если в предыдущем матче южане за 60 минут нанесли лишь три броска из слота, то теперь все шесть голов хозяева забили со среднего либо дальнего пятака и даже из площади ворот. Причем эта экзекуция была закончена уже к 35-й минуте, когда «молнии» усилиями Перри, добившего шайбу с пары метров, впервые в финале реализовали большинство.

Весь третий период «молнии» по сути готовились в четвертой игре: берегли силы, вперед особо не лезли, недаром за десять минут лишь однажды потревожили Францоуза. Однако спокойно довести матч до логичного исхода им не удалось. Гости развязали охоту на Кучерова, после того как Никита абсолютно в рамках правил размазал в чужой зоне о борт Мэнсона. Увы, денверцы своего добились. На 54-й минуте Тейвз сознательно кинул Кучерова на борт, а у того при падении еще и нога подвернулась. Россиянин, впрочем, продолжил игру и вышел на реализацию «пять против трех». Однако быстро понял, что колено не держит и укатил на скамейку, а потом, посоветовавшись с врачами, отправился в раздевалку.

Вот вам и интрига: неужели вслед за топ-снайпером двух последних плей-офф действующие чемпионы потеряли и лучшего бомбардира обоих победных Кубков Стэнли? Да, Пойнт, отыграв оба матча в Денвере, снова взял больничный – даже на утренней раскатке не появился. Очередные два передачи помогли Кучерову повторить рекорд Тротье, Босси, Гретцки – третий плей-офф подряд набрать более 25 очков (34, 32, 26), но насколько серьезно повреждение ноги? Или у форварда что-то с ребрами?

– Оценить хит Тейвза? Послушайте, когда вы спрашиваете о подобном, то должны понимать, что задаете вопрос, ответ на который знает каждый человек на этом стадионе. Игроки прекрасно понимают, что они делают. Умные, сообразительные хоккеисты всегда манипулируют клюшкой сознательно. Мы все видели, что произошло. Состояние Никиты? Завтра будет видно, пока нет информации, – тихо негодовал на пресс-конференции тренер «Тампы» Джон Купер.

В общем, ждем вестей из лазарета «Лайтнинг».