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Шестеркин обошел всех при определении «Олл Старз», но самым ценным игроком года признали американца

Несмотря на рекордное за последние 20 лет представительство россиян в НХЛ – 57 (11 вратарей, 16 защитников, 30 нападающих), лишь Игорь Шестеркин попал в число лауреатов сезона.
Шестеркин обошел всех при определении «Олл Старз», но самым ценным игроком года признали американца
22 июня 2022 13:58
автор: Виталий Славин
автор фото: ХК «Нью-Йорк Рейнджерс»

Между третьим и четвертым матчами финала Кубка Стэнли на арене «Тампы» на гала-вечере торжественно объявили обладателей главных индивидуальных призов, присуждаемых по итогам выступления в регулярном чемпионате, а также назвали три символические сборные. Увы, всех наших полевых игроков со свистом прокатили. Реноме отечественной школы поддержал только московский «рейнджер», пару лет назад отправивший на пенсию самого Лундквиста.

После Сергея Бобровского (2013, 2017 годы) и Андрея Василевского (2019) Шестеркин – третий россиянин, признанный вратарем номер один года. «Везину Трофи» Игорь выиграл с подавляющим преимуществом – 154 очка отдали ему генменеджеры клубов лиги. Шведский голкипер «Калгари» Якоб Маркстрем набрал почти в три раза меньше – 53 балла. Пятым стал Василевский – 14.

Журналисты при определении самого ценного игрока сезона поставили Шестеркина на третье место – 738 баллов. «Харт Трофи» достался американскому голеадору «Торонто» Остону Меттьюзу (1630). Прежний владелец этой награды капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид сильно отстал (1111). В топ-10 от нас еще попали Кирилл Капризов (126) – седьмая позиция, а Александр Овечкин замкнул десятку (10).

Лучшим защитником, как и ожидалось, назвали канадца Кейла Макара («Колорадо»), а новичком – немца Моритца Зайдера («Детройт»).

Ну а теперь самое интересное – три символические сборные, которые голосованием тоже выявляли корреспонденты (за первое место – 5 очков, второе – 3, третье – 1). Интересное в том смысле, что доминирование Канады осталось в прошлом. Что, впрочем, только усиливает тревогу, ибо среди сливок НХЛ россиян обошли не только североамериканцы, но и шведы, а швейцарцы и немцы с нами сравнялись. Правда, абсолютным лидером тут стал «Игор! Игор!». Олимпийский чемпион задвинул и Меттьюза, и Макдэвида, и Макара с Йози – пусть и с минимальным перевесом.

ПЕРВАЯ ОЛЛ СТАРЗ

Вратарь

Игорь Шестеркин («Рейнджерс», Россия) – 952 (188-4-0) очка

Защитники

Кейл Макар («Колорадо», Канада) – 950 (187-5-0)

Роман Йози («Нэшвилл», Швейцария) – 920 (173-18-1)

Центрфорвард

Остон Меттьюз («Торонто», США) – 805 (122-63-6)

Левый крайний

Джонни Годро («Калгари», США) – 779 (114-67-8)

Правый крайний

Митчелл Марнер («Торонто», Канада) – 697 (88-79-20)

ВТОРАЯ ОЛЛ СТАРЗ

Вратарь

Якоб Маркстрем («Калгари», Швеция) – 315 (1-87-49)

Защитники

Виктор Хедман («Торонто», Швеция) – 599 (17-171-1)

Чарли Макэвой («Бостон», США) – 286 (7-73-32)

Центрфорвард

Коннор Макдэвид («Эдмонтон», Канада) – 709 (70-119-2)

Левый крайний

Джонатан Юбердо («Флорида», Канада) – 584 (63-76-41)

Правый крайний

Меттью Ткачук («Калгари», США) – 543 (86-33-14)

ОЛЛ СТАРЗ НОВИЧКОВ

Вратарь

Джереми Свейман («Бостон», США)

Защитники

Моритц Зайдер («Детройт», Германия)

Александр Карье («Нэшвилл», Канада)

Нападающие

Тревор Зеграс («Анахайм», США)

Майкл Бантинг («Торонто», Канада)

Лукас Раймонд («Детройт», Швеция)

ИТОГО:

США, Канада – по 6 игроков

Швеция – 3

Россия, Швейцария, Германия – по 1

Самое для нас грустное, что российских защитников медиа НХЛ вообще проигнорировала, равно как центрфорвардов и новичков.

Наилучший шанс ворваться в топ был у Капризова – с 297 (12-42-111) баллами Кирилл среди левых крайних финишировал третьим. Сразу за ним расположился Овечкин – 27 (1-1-19), седьмой тут Панарин – 6 (0-1-3).

Среди правых нападающих Владимир Тарасенко оказался шестым – 25 (1-4-8), на восьмой позиции Никита Кучеров – 14 (2-0-4).

Единственное для нас утешение, что финны и чехи вообще никуда не попали. Зато олимпийского триумфатора и чемпиона мира Юкку Ялонена вроде бы ждут во «Флориде». Европейский тренер в НХЛ – это экзотика. Но с русско-финским капитаном «пантер» Барковым экс-наставник СКА точно сработается. А мы с удовольствием последим, как Ялонен привьет свой роботизированный хоккей сборной Суоми флоридскому интернационалу.

источник: «Советский спорт»
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