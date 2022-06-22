Шестеркин получил «Везину» не благодаря таланту и везению, а за счет трудолюбия и упорства

Шестеркин выиграл «Везина Трофи» за явным преимуществом, в одну калитку. Оставив далеко за спиной Якоба Маркстрема из «Калгари» - того самого шведа, который выгреб из сетки 6 (!) шайб только за второй период в матче со сборной России (4:7) на ЧМ-2019 в Братиславе.

К слову, Шестеркина на тот турнир не взяли. Первым номером ожидаемо стал Василевский, его дублером – Александр Георгиев из «Рейнджерс», а запасным запасного – московский армеец Илья Сорокин. Свежеиспеченный обладатель и MVP Кубка Гагарина на лед так и не вышел. Хотя теперь его котировки в сильнейшей лиге мира куда весомее, чем Георгиева.

По величине таланта и отношению к делу Сорокин очень крут, в голосовании на «Везину»-2022 он стал шестым, сразу после продолжающего поход за третьим подряд Кубком Стэнли Василевского. Жаль, что «Айлендерс» после феерического прошлого сезона (пусть и усеченного) остались за бортом плей-офф.

Сорокин всегда с теплотой отзывался о своем друге и ровеснике Шестеркине. Их часто сравнивали, но первенство по большей части отдавали Илье. На МЧМ-2015 в Канаде Сорокин начал турнир, потом на первый план вышел Шестеркин, которого поставили на финал с хозяевами, но заменили после двух быстро пропущенных шайб с двух бросков. Уступая 1:5, наши ко второму перерыву почти догнали Макдэвида и Ко, но все-таки уступили 4:5. По горячим следам главный тренер россиян Валерий Брагин признался, что ошибся в выборе стартового вратаря.

Путь Шестеркина к «Везине» вышел весьма тернистым. В систему СКА он попал после дефолта «Спартака». В питерской команде, неизменно решающей максимальную задачу, ставку делали на опытных легионеров – Коскинена, Хелльберга. В чемпионском плей-офф-2017 Шестеркину дали шанс, когда финн в полуфинале с Ярославлем получил травму. Через год кредит его доверия измерялся одной (!) кубковой минутой – Игорь вышел на замену в пятом матче серии с ЦСКА, потому что Коскинену экстренно потребовался ремонт экипировки. Только в 2019-м Шестеркин отвоевал пост номер один. К тому времени финна-гренадера заменил в СКА другой великан – Хелльберг. В плей-офф шведу доверяли до второго матча серии с тем же ЦСКА в финале Западной конференции. После «бабочки» от ветерана Попова, стоившей питерцам победы в стартовом матче (1:2), играл только Шестеркин.

Он не вытащил серию, но отсрочил «смертный» приговор своей команде. Его невероятный сэйв в начале второго периода игры №3 (вратарь в падении преградил клюшкой путь шайбы в сетку после броска Григоренко) вдохновил СКА, сподобившегося на три победы в родных стенах.

К тому времени Шестеркин твердо обозначил намерение продолжить карьеру в НХЛ. Скаут «Рейнджерс» и легенда Владимир Лутченко в разговоре с автором этих строк (дело было в конце декабря 2018-го) недоумевал: «И почему Шестеркин не едет в «Рейнджерс», он уже сильнее Лундквиста?»

Игорю в какой-то мере повезло: когда он прибыл в Нью-Йорк, знаменитый шведа де-факто завершал карьеру. Шестеркин забронировал место основного голкипера клуба, долго не знавшего кубкового успеха. Дебютировал он за здравие, но прошлый сезон вышел комом.

Вернувшись летом 2021-го в творческую лабораторию покинувшего СКА тренера вратарей Рашита Давыдова, Шестеркин преобразился и выдал потрясающий сезон. Знающие толк во вратарском вопросе в один голос заявляли, что Игорь не раскисает при неудачах, умеет извлекать из них уроки, делает правильные выводы и упорно движется к цели, не замечая преград.

Да, его натаскивали в сборной. Запасным возили на чемпионаты мира и Олимпиаду в Корею. В его коллекции наград есть золото Пхенчхана, две бронзы ЧМ (в Москве-2016 и Кельне/Париже-2017). А в Копенгагене-2018 Шестеркина неожиданно поставили на четвертьфинал с Канадой. Возможно, для него самого. Увы, вратарь не выручил, наши уступили 4:5 в овертайме. Однако негативный опыт закалил Игоря.

Теперь, когда в его коллекции появилась «Везина», скептики затянули новую песнь: мол, слишком высоко Шестеркин взлетел, больно будет падать.

Впервые ваш покорный слуга побеседовал с Шестеркиным на Кубке Черного моря-2014. К тому времени в его пассиве был ЮЧМ-2013 в Сочи, где хозяева остались без медалей.

- Где бы я ни появлялся, там все рушится, - этим откровением Игорь сразил меня буквально наповал. Очевидно, он имел в виду «Крылья Советов», где начинал карьеру, и «Спартак», на один сезон взявший вынужденную паузу в КХЛ из-за финансовых проблем.

Сейчас мы восхищаемся умением Шестеркина читать игру, он дружит с клюшкой (в отличие от Сорокина и Федотова, навострившего лыжи в «Филадельфию»). Недавно вернувшийся из «Эдмонтона» новичок «Динамо» Илья Коновалов, сравнивая Шестеркина и Василевского в полуфинале Кубка Стэнли, отдал предпочтение «синерубашечнику».

Нет, «Рейнджерс» с Шестеркиным не развалились, а наоборот совершили взлет. Остается пожелать ему не ограничиваться «Везиной», а завоевать Кубок Стэнли, которым из легенд-вратарей клуба может похвастать Майк Рихтер, но не Лундквист и Джакомин, чьи свитеры радуют глаз болельщиков под сводами «Мэдисон Сквер Гарден».