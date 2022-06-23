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НХЛ, не позорься: победа «Колорадо» нелегитимна! Матч надо переиграть

Такого судейского скандала финал Кубка Стэнли еще не знал. В простейший ситуации лайнсмены в овертайме не заметили нарушения численного состава у «лавин» и засчитали гол в ворота «Тампы».
НХЛ, не позорься: победа «Колорадо» нелегитимна! Матч надо переиграть
23 июня 2022 09:58
автор: Виталий Славин
автор фото: ХК «Колорадо Эвеланш»

Так на 13-й минуте дополнительного времени – ну куда же без чертовой дюжины! – счет стал 3:2 в пользу гостей, которые повели в финальной серии 3-1.

К несчастью действующих чемпионов, все их внимание в этот момент было сосредоточено на самом факте взятия ворот Василевского. Ибо никто не мог понять, куда после броска Кадри делась шайба. А она застряла между сеткой и задней верхней планкой ворот. Первым ее увидел капитан «Тампы» Стэмкос и незаметным легким движением руки выбил на лед. Разумеется, видеоповтор сразу снял все вопросы.

Мне-то поначалу показалось, что Кадри залез в офсайд: слишком глубоко он принял шайбу в зоне атаки. Но нет: стоп-кадр показал, что синюю линию нападающий преодолел правильно. При этом я обратил внимание, что, когда Кадри на всех парах летел к воротам Василевского, один игрок «Колорадо» находился на площадке прямо у своей скамейки. Однако значения этому не придал. А зря!

Вот выдержка из правил, которая вам все разъяснит:

«Правило 88. Смена игрового состава во время игровых действий.

1. Смена хоккеистов может проводиться в любое время матча при условии, что смена происходит в 1,5 метрах от борта по всей длине скамейки игроков, а заменяющиеся хоккеисты никоим образом не участвуют игровых действиях.

2. Если выходящий хоккеист покидает полутораметровую зону замены и участвует в игровых действиях до того, как хотя бы один конек уходящего хоккеиста окажется вне льда на скамейке игроков, то на его команду будет наложен штраф за нарушение численного состава».

Невероятно, но судьи не заметили, что у гостей на льду оказалось шесть полевых игроков! Причем Маккиннон – а это он стоял у лавки запасных – в полутораметровой зоне был один! Более того – и это самое вопиющее! – именно Маккиннона заменил Кадри, который и забил решающий гол. При этом находился он в средней зоне метрах в пятнадцати от бокового борта?! Потому и улетел, как пуля, от обессилевших из-за долгой смены защитников Сергачева (всего Михаил откатал 32:47) и Макдоны (29:18).

Я люблю эту лигу. Любой хоккеист мечтает выступать в НХЛ. Я горжусь игроками. Это очень-очень тяжело: в эпоху потолка зарплат бороться за третий подряд Кубок Стэнли. Но… Извините, мне трудно говорить, едва не заплакал на пресс-конференции тренер «Тампы» Джон Купер. – Сейчас мое сердце разрывается от обиды за моих ребят. Мне очень жаль их. Этот гол в овертайме нельзя было засчитывать. Поговорим с вами завтра. Вы сами все поймете, когда пересмотрите видео…

По реакции зала мне показалось, что никто из журналистов не понял Купера. Сам эрзац-герой вечера даже неудачно пошутил:

Шайба попала в заднюю часть ворот. Это конец фильма. Я не уверен в словах Купера, что гол не должен был засчитан, закольцевал сюжет перед репортерами Назем Кадри после горестного спича тренера хозяев.

Ну а что же НХЛ? Когда будет переигровка? Ведь этот эпизод решил не только исход матча №4, но и скорее всего всей финальной серии. Отыграть 1-3 «Лайтнинг», как свидетельствует историческая статистика плей-офф, просто нереально.

Увы, контора Гари Беттмана тихо умыла руки, ограничившись сухим пресс-релизом:

Штраф за нарушение численного состава вправе назначить любой из четырех судей на льду. После матча представители отдела хоккейных операций встретились с четырьмя арбитрами в соответствии с обычным протоколом. Обсуждая победный гол, каждый из судей сообщил, что не увидел нарушения численного состава во время игры. Это решение, которое не подлежит просмотру ни в видеокомнате в офисе лиги, ни судьями на льду.

Действительно: конец фильма, занавес!

Вот так: есть преступление, есть жертва, есть свидетели, а наказания нет! И это лучшая лига мира?! Позор тебе, НХЛ!

источник: «Советский спорт»
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