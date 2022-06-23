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Революция с календарем в КХЛ откладывается. На повестке перекрестный плей-офф

Деления 22 команд в регулярном чемпионате КХЛ на две группы (сильные и слабые) пока не состоится. 15-й сезон лиги пройдет в прежнем формате. Изменения могут коснуться второй стадии: есть предложение провести перекрестный плей-офф, а не внутри конференций. Кому это выгодно?
Революция с календарем в КХЛ откладывается. На повестке перекрестный плей-офф
23 июня 2022 16:02
автор: Владислав Домрачев
автор фото: ХК ЦСКА

Как всегда, сезон стартует с матча за Кубок Открытия между финалистами плей-офф. На сей раз обладатель Кубка Гагарина ЦСКА 1 сентября примет «Металлург». Регулярный чемпионат финиширует 26 февраля, плей-офф растянется на два весенних месяца – с 1 марта по 29 апреля.

На первом («гладком») этапе каждая команда проведет не 56 матчей, как в прошлом сезоне, а 68! На дюжину больше. Предусмотрена всего одна пауза под нужды сборных и звездный уик-энд КХЛ – с 12 по 18 декабря. Место встречи лучших сил лиги изменить нельзя – Челябинск, только теперь это не январь, а 10 и 11 декабря.

Китайский «Куньлунь Ред Стар», где до сих пор нет ни команды ни тренера, передислоцировали с Востока на Запад. Это логично: «драконы» по-прежнему базируются в Мытищах с непомерной арендной платой за местную одноименную арену, принимавшую 11 лет назад финал Кубка Гагарина. К слову, «Витязь» из Подольска перебазируется в Балашиху, пережившую целых три финала, в том числе и победный для «Авангарда» в 2021 году. Но это другая тема, требующая обсуждения.

Пока же остается открытым вопрос с плей-офф. ФХР предложила играть не внутри конференций, а в перекрестном формате. К чему бы это? Кому принесет выгоду новшество?

Сразу всплывает в памяти сезон-2014/15, в котором чемпионом России решили объявить победителя регулярного чемпионата. Эта поправка стояла на повестке и годом раньше, однако ее отклонил совет директоров лиги. Так с чьей подачи протащили нововведение, продержавшееся всего один год? С подачи клуба, который никак не мог завоевать трофей, добиваясь успехов в «регулярке». За поправку ратовал лично первый президент КХЛ.

По иронии судьбы в 2015-м выстрелила не его команда, а ЦСКА, годом раньше со скрипом пробившийся в плей-офф и сошедший с дистанции уже в первом круге (0-4 в серии со СКА). Московские армейцы в 33-й раз стали чемпионами страны, а питерцы впервые завоевали Кубок Гагарина.

Начиная с 2014 года, болельщиков семь раз кормили армейской серией. В 2017-м помешал «Локомотив», в 2020-м – ковид. В 2015-м СКА совершил исторический камбэк с 0-3. С тех пор ЦСКА неизменно ставит для питерцев шлагбаум на пути к заветной цели. В минувшем сезоне команда Романа Ротенберга как никогда была близка, чтобы покончить с этим комплексом, но не удержала перевес 3-2 и преимущество своего поля.

Пора бы проклятие снять. Хотя бы искусственно – при помощи перекрестного плей-офф. Впрочем, этот вариант розыгрыша трофея прорабатывается. Ждем решения.

источник: «Советский спорт»
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Революция с календарем в КХЛ откладывается. На повестке перекрестный плей-офф
Революция с календарем в КХЛ откладывается. На повестке перекрестный плей-офф
Деления 22 команд в регулярном чемпионате КХЛ на две группы (сильные и слабые) пока не состоится. 15-й сезон лиги пройдет в прежнем формате. Изменения могут коснуться второй стадии: есть предложение провести перекрестный плей-офф, а не внутри конференций. Кому это выгодно?
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