Русское шоу в Денвере: Вэл забивает и отдает; Вася, Куч и Серги отыгрывают первый матчбол «Колорадо»

После четырех игр, казалось бы, у «молний» не оставалось ни единого шанса зацепиться за третье чемпионство подряд. Несмотря на две виктории «лавин» в овертаймах первой и четвертой игры, представлялось, что это просто геройства «молний». На самом деле лучше всего соотношение сил в финале отражают 7:0 в матче №2. А 2:6 затем в Тампе ничто иное как провал вратаря «Колорадо» Кемпера, которого сняли уже в середине второго периода, после того как он запустил пятую шайбу.

Соответственно лично я единственную надежду продлить сезон видел только в очередных проколах чемпиона мира-2021. Ибо по всем остальным параметрам хозяева имели тотальное преимущество, прежде всего – по спецбригадам, а именно в неравных составах судьба большинства кубковых битв и решается.

Проблемы с большинством продолжились у «Тампы» и на сей раз. В дебюте гости дважды могли открыть счет при численном перевесе, но снова в эти четыре минуты выглядели крайне невыразительно. Если «Колорадо» реализовывал лишнего в каждой из четырех предыдущих встреч финала, то «Лайтнинг» это удалось только однажды. Короче, после того как денверцы дважды выстояли в меньшинстве все шло к тому, что теперь их очередь: либо в равных составах, либо в большинстве они обязательно распечатают Василевского первыми.

Увы, вот тут-то и сработал фактор Кемпера. Как и в матче №3. В простейшей ситуации канадский вратарь не смог справиться с открытым щелчком от бокового борта. Это был тот самый случай, когда раз в год и палка стреляет. Чешский защитник Рутта в плей-офф последний раз забивал 2 июля прошлого года. Причем произошло это тоже в финале – в третьем поединке с «Монреалем» с конца. Счастливая примета? У «Тампы» до Кубка Стэнли теперь тоже остались две виктории.

Было заметно, что эта пенка Кемпера надломила партнеров, которые и без того стартовали без привычной прыти и агрессии. До перерыва они банально отбывали номер. Да и вторую треть начали пассивно. Пока вновь не вмешались лайнсмены. Благо их ошибка не стала фатальной, как давеча во Флориде, когда четыре арбитра в овертайме не заметили у гостей нарушения численного состава и тот самый шестой полевой по фамилии Кадри забил победный гол.

Теперь судьи придумали проброс. Хотя Пол был первым на шайбе, которая к тому же, как настаивали тренеры южан, в средней зоне коснулась клюшки капитана «Колорадо» Ландескога, что автоматом отменяло проброс. Но нет: рефери назначили вбрасывание в зоне Василевского - и спустя считанные секунды шайба трепыхалась в его сетке. Тот же Пол проиграл на точке тому же Ландескогу, а затем не успел накрыть Ничушкина, который добивал в пустые ворота. Сперва показалось, что сплоховал наш Андрей: не сумел зафиксировать шайбу после заурядного наброса от синей Макара. Однако повтор показал: во всем виноват Колтон – нападающий гостей неудачно подставился. Рикошетом от его перчатки шайба резко изменила траекторию, на что Вася среагировать не успел.

Это поразительно, но именно Макар сделал и все остальные три гола. Американские телевизионщики уже нисколько не сомневаются, что MVP Кубка Стэнли-2022 признают молодого канадца, которого позавчера удостоили «Норрис Трофи» как лучшего защитника регулярного чемпионата. Недаром на экран несколько раз выводили информацию, что самый ценный игрок студенческой лиги США – а им становился Нил Бротен и Джордж Макфи, Пол Кария и Крис Друри, Джонни Годро и Джек Айкел - никогда не завоевывал «Конн Смайта». При этом вроде как ненароком упоминалось, что в 2019-м сильнейшим в NCAA назвали Кейла Макара.

Да, он и сегодня отдал и забил, заработал вторую звезду матча и по результативности с 29 (8+21) очками уступает лишь Макдэвиду (33) и Драйзайтлю (32), опережая Кучерова (27). Но в обороне 23-летний защитник порой выдает такие кренделя, что пускает под откос всю командную работу. Спишем на молодость.

Кто, спрашивается, заставлял при игре 4 на 4 фолить на Палате? Обыкновенная небрежность: Макар не контролировал свою клюшку, она оказалась меж ног чеха, тот упал – подножка! Джон Купер выпустил четырех нападающих – Перри, Палата, Стэмкоса, Кучерова. Капитан купил соперников на ложном щелчке, вернул шайбу на вершину Никите, а Перри закрыл обзор Кемперу. В отличие от концовки предыдущей встречи, штанга сыграла за россиянина: есть вторая реализация большинства «Тампы» в финале!

В начале третьего периода Макар вроде бы реабилитировался, восстановив равновесие – 2:2. Правда, гол поначалу записали на Ничушкина. Но судьи быстро разобрались, что последним шайбы коснулся не Валерий, а конек защитника южан Чернака.

Это случилось на 42-й минуте. Зрители, предвкушая скорый триумф, принялись скандировать:

- Мы хотим кубок! Мы хотим кубок!

Здесь-то «Тампа» и проявила чемпионский характер. Гости не отошли назад, не стали выжидать, а добавили в движении и захватили инициативу! Несколько раз запирали «лавин» в их зоне и после продолжительной позиционной атаки, начатой Кучеровым, дожали-таки горцев. С подачи Хедмана Палат с убойной позиции прошил Кемпера. Как и при голе Рутты передачей отметился Сергачев. Таким образом, россияне поучаствовали во всех пяти голах! Но в трио звезд к Палату и Макару на третье место определили Василевского. Андрей отразил 94,6 процента бросков – 35 из 37.

Финальная серия продолжается! До встречи в 3:00 по Москве в понедельник в Тампе.