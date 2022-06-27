Суоми забрали Олимпиаду и ЧМ-2022, а теперь финн Лехконен поставил точку и в финале Кубка Стэнли

После двух поражений тогда еще действующих чемпионов на старте серии в Денвере – 3:4 и 0:7 стало очевидно: на круг «Колорадо» гораздо сильнее «Тампы», а подвоха можно ждать разве что на посту номер один. Пусть Кемпер и чемпион мира-2021, но он – не чета MVP плей-офф-2021 Василевскому. К тому же канадец в предыдущих раундах пропустил несколько матчей из-за травм.

Так и случилось. Игру номер 3 в гостях Кемпер откровенно завалил и при счете 2:5 уступил место в рамке Францоузу. Не выручил он затем и на своем льду: позволил южанам сократить разрыв в финале до минимума – 2-3.

Ну а сегодня Дарси сыграл по-чемпионски, отразив 22 броска из 23. Ключевыми стали два его сейва в заключительной трети: горя 1:2, «молнии» сподобились аж на четыре попадания в створ, причем все - во второй десятиминутке. Оба раза Кемпер переиграл Кучерова, который завершал выстрелом в касание выходы два в одного – с Перри, а затем с Палатом. Никита, к слову, организовал первый гол, но в ассистенты не попал: к Стэмкосу шайба попала транзитом через Макара. Да, будущий MVP плей-офф-2022, по обыкновению, жутко пожарил в обороне.

Ключевым в этой встрече оказался эпизод на 2-й минуте второго периода, когда Маккиннон реализовал отложенное удаление и восстановил равновесие – 1:1. Тренера хозяев Джона Купера подвело излишнее рвение помощников. Хотя их можно понять после чудовищной ошибки всех четырех судей в овертайме четвертого матча, когда они не заметили нарушение численного состава у «лавин», а шестой лишний Кадри забил победный гол.

На сей раз Купер на пару с капитаном Стэмкосом принялся доказывать арбитрам, что они обязаны были дать свисток до того, как Маккиннон забил. Дескать, Пол ранее коснулся шайбы, чем отложенный штраф нападающий «Тампы» закончил и следовало остановить игру. Но, во-первых, такие моменты под просмотр видео не подпадают и не переигрываются. А главное – телеповтор с панорамной камеры четко показал, что рефери зажег удаление, то есть поднял руку, после того как Пол прокинул шайбу.

Чистый гол. Промашку следовало достойно принять, тем более что игра до этого недоразумения у «Тампы» ладилась – забудьте и бейтесь дальше! Самое последнее дело – причину неудач вместо того, чтобы в первую очередь спросить с себя, искать чуть ли не во вселенском заговоре! Но нет: «молний» явно повело, они потеряли концентрацию. Вышли, короче, горячие флоридские парни из берегов. За что вскоре поплатились решающим голом.

Беллмар вдали от шайбы в чужой зоне сцепился с защитником гостей Мэнсоном и картинно упал. Партнеры француза тоже на мгновение остановились, вопрошая: «Где же удаление?». Мэнсон тем временем резко рванул вперед, запутал с Маккинноном защитников Чернака и Макдону – финн Лехконен пулял в дальнюю девятку уже без сопротивления. И снова у хозяев все были виноваты, кроме них: Макдона врезал клюшкой перед арбитром по льду, а Марун и вовсе сломал черенок о конек Мэнсона.

Судьи пожалели трехкратного чемпиона: хамский поступок тафгая оставили без наказания. Однако «Лайтнинг» уже ничто не могло спасти. В той рядовой кубковой заварушке они сожгли последние эмоции. Особенно это проявилось после второго перерыва: «молнии» попросту встали! Если они и преодолевали центральную линию, то чисто формально: до ворот «Колорадо» шайба не долетала в принципе. Какие там голевые моменты!

Очухались бойцы Купера только за две минуты до финальной сирены, когда сняли Василевского. Некий штурм организовать удалось. Но опять же – явно недоставало агрессии, настырности, сплоченности. Веры в себя. Объяснение простое – физически южане давно себя выжали, а эти два несправедливых, с их точки зрения, гола добили команду и морально.

Ну и, конечно, не хватило Пойнта. Без топ-снайпера двух предыдущих плей-офф просело большинство. Да и вообще, кроме ударного звена, в финале забивать оказалось некому. Все в который раз было в руках Кучерова. Но Никита не может вечно вытаскивать «Тампу». Да и Кемперу надо отдать должное.

Ничушкин, забросивший в финале рекордные для клуба четыре шайбы, в этот раз очков не набрал. Валерия перевели во второе звено к Кадри и Ландескогу, а первое составили Маккиннон и пара финнов Рантанен с Лехконеном. Они и сделали результат. Символично, что точку в сезоне поставил именно представитель Суоми, чья сборная выиграла Олимпиаду и чемпионат мира.