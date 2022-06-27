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Казань выиграла чемпионат ФХР 3Х3 - Лига ставок City Cup

На «Арене Балашиха» прошел Чемпионат ФХР 3х3 – Лига Ставок City Cup. Это второй турнир, организованный Федерацией хоккея России и ее партнером букмекерской компанией «Лига Ставок».
Казань выиграла чемпионат ФХР 3Х3 - Лига ставок City Cup
27 июня 2022 22:42

Напомним, что обозначивший новую веху в истории отечественного хоккея Чемпионат ФХР – Кубок Лиги Ставок 3х3 прошел в Москве 12-14 июня. Таким образом, два крупных соревнования в стремительно набирающей популярность разновидности любимой многими игры разделяют менее двух недель, однако даже за такой короткий срок можно добиться большого прогресса, что и доказал сегодняшний турнир.

Главное его отличие от предыдущего – аудитория. Если за событиями Чемпионата ФХР – Кубка Лиги Ставок 3х3 болельщики могли следить исключительно по телевизионным и интернет-трансляциям, то трибуны балашихинской арены были открыты для зрителей, которые самым недвусмысленным образом высказались в поддержку нового начинания ФХР.

Об успехе предыдущего турнира можно было судить по огромному количеству просмотров, превысившему 50 миллионов. Сегодня же внушительная живая аудитория подтвердила, что виртуальные цифры не лукавили: в общей сложности на матчах Чемпионата ФХР 3х3 – Лига Ставок City Cup побывали более семи тысяч болельщиков. Учитывая большую продолжительность турнира, растянувшегося на 12 часов, было понятно, что аудитория с течением времени будет меняться, на смену одним зрителям придут другие. И это хорошо, потому что, захоти они собраться одновременно, арена, вместимость которой не дотягивает и до шести тысяч, не смогла бы принять всех желающих. Но аудитория удачно распределилась по всей дистанции турнира, так что трибуны никогда не пустовали, а за решающими событиями одновременно наблюдали почти три с половиной тысячи человек. Также болельщики активно следили за турниром в прямой трансляции на телеканале Матч ТВ и в социальных сетях.

Зрительский интерес – лишь одно свидетельство успеха, сопровождающего хоккей «3 на 3» на первых шагах его развития. Столь же очевиден был и прогресс, продемонстрированный участниками непосредственно на льду. Команды явно сделали выводы по итогам предыдущего турнира, стали подходить к новой игре более системно, действовать более слаженно и тактически изощренно. Как результат – резко сократилось количество разгромных побед одного из соперников и, напротив, стало куда больше упорных матчей, исход которых до последних мгновений оставался неясен.

Таким образом, конкуренция стремительно возросла, что во все времена считалось главным качественным показателем любого соревнования. И в этом плане Чемпионат ФХР 3х3 – Лига Ставок City Cup имеет полное право именоваться турниром высшего класса.

У казанцев в составе были два игрока «Ак Барса» – защитник Данил Журавлев и форвард Дмитрий Воронков. На глазах Павла Буре и Алины Загитовой (обе звезды отечественного спорта в компании с легендарным Владиславом Третьяком приняли участие в церемонии награждения победителей и призеров) команда из столицы Татарстана стала победителем «Чемпионата ФХР 3х3 Лига Ставок City Cup».

Хоккей в формате «3 на 3» – это хоккей будущего, и нашей компании приятно и почетно стоять у истоков новой разновидности любимой игры в России, – сказал на церемонии награждения президент БК «Лига Ставок» Юрий Красовский. – Надеюсь, наши хоккеисты в этом виде спорта будут добиваться больших побед.

источник: «Советский спорт»
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Казань выиграла чемпионат ФХР 3Х3 - Лига ставок City Cup
Казань выиграла чемпионат ФХР 3Х3 - Лига ставок City Cup
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