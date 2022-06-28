«Колорадо» доказал: искренний футбол Эдуарда Малофеева жив и способен добывать титулы даже в НХЛ

Тревожный хоккейный сезон завершен заслуженным триумфом «Колорадо». Наша игра спасена от финских роботов Ялонена, сорвавших куш на Олимпиаде и ЧМ-2022. Значит, рельсовая оборона – отнюдь не гарантия успеха.

ДА ЗДРАВСТВУЕТ АТАКА

Финны в последние годы захватили лидерство на мировой арене благодаря вышколенной защите вкупе с идеальным выполнением тренерской установки Ялонена. Неважно, кто у них в составе – ноунеймы, как на ЧМ-2019 и Олимпидае-2022, или звезды, как на ЧМ-2022, золото уезжает в Хельсинки. Беспощадные северные роботы – да и только!

«Тампа» после фиаско на старте плей-офф-2019 с «Коламбусом» тоже перестроилась с безудержной атаки на сбалансированную игру с явным креном в сторону обороны. Как результат - два подряд Кубок Стэнли и всего-то две сейчас виктории до династии. Немыслимой совсем недавно при жестком потолке зарплат.

Но кто приручил «молнию»? Самая озорная ватага НХЛ, счастье которой исключительно в противоположных воротах! Эту «лавину» действительно невозможно остановить! Две серии по 4-0 и лишь четыре поражения за весь плей-офф при 85 заброшенных шайбах или 4,25 в среднем за матч – полное торжество атаки!

Ура! Спасибо, «Колорадо», за возвращение, по великому романтику Эдуарду Малофееву, искреннего хоккея. Поблагодарим и НХЛ за новые правила, очистившие игру от мелкого фола. Это помогло резко поднять результативность, вздохнуть всей грудью игрокам-творцам. Типа Макара и Кучерова, Маккиннона и Панарина, Макдэвида и Драйзайтля, Меттьюза и Марнера, Капризова и даже Овечкина…

ПОБЕЖДАТЬ МОЖНО И БЕЗ ТОП-ВРАТАРЯ

Да, если у тебя убойное нападение, тебе подвластно все. Как Бразилии эпохи Пеле или СССР при Фирсове и Харламове. «Колорадо», располагая двумя суперзвеньями и новым Бобби Орром, доказал, что этот постулат уместен и в хоккее XXI века.

Все мы помним, как год назад Кемпер стал чемпионом мира в Риге. Но в нынешнем Кубке Стэнли только благодаря минимальной победе 2:1 в заключительной встрече финала вратарь «лавин» преодолел отметку в 90 процентов отраженных бросков – 90,2. Для сравнения: у Василевского – 92,2%, у Шестеркина – 92,9%, у Раанты («Каролина») – 92,2%, у 40-летнего Смита («Эдмонтон») – 91,3%, у Самсонова – 91,2%, у Бобровского – 91,1%, а у Биннингтона («Сент-Луис») с Оттингером («Даллас») и вовсе – 94,9% и 95,4 процента!

Однако если команда забивает в среднем за игру 4,25 гола, как «Колорадо», то это даже круче, чем было в ЦСКА и сборной СССР. Владислав Третьяк всегда говорит, что имел право на две пропущенные шайбы, ибо армейская или Красная машина в ответ три своих голешника обязательно положила бы. «Лавины» подняли эту вратарскую норму до трех шайб! Чтоб ее соблюсти, понятно, совсем не обязательно быть голкипером мирового класса. Достаточно Кемпера. Или Францоуза. Мастеров добротных, но отнюдь не выдающихся.

ПОТОЛОК ЗАРПЛАТ НЕУМОЛИМ

В финале этого Кубка Стэнли, а ранее в регулярном чемпионате, всем стало очевидно, что без сдерживающей тройки Гудроу – Гурд – Коулман действующие чемпионы потеряли запас прочности. Это звено всегда выходило против ударных сочетаний противника и изматывало их, а порой и само забивало.

Теперь выяснилось, что подмоги Кучерову, Стэмкосу, Палату просто нет. Им нужно и за вожаками оппонентов бегать и самим решать исход каждого поединка. Больше некому! Тут еще и Пойнт из-за травмы выбыл, а Киллорн весь плей-офф откатал вхолостую. В итоге провисло и большинство: две реализации за шесть матчей финала – ну куда такое годится!

Не было бы в НХЛ потолка зарплат, трио Гурда продолжало бы душить врагов «Тампы» аки слепых котят. Но ныне все эти волкодавы затихарились в разных клубах – «Сиэтле», «Калгари», «Рейнджерс». Жаль! Вместе они выжигали все живое!

В эту же ловушку угодил и «Колорадо». Без контрактов полсостава чемпионов! Включая такие знаковые фигуры, как Ничушкин и Лехконен, Кадри и Мэнсон, Бураковски и Кольяно, Джек Джонсон и Кемпер. Все они после чемпионского парада потребуют прибавки к жалованью. Но платежная ведомость не резиновая: от кого-то точно придется отказаться. А через год еще подписывать и Маккиннона, который играет за смешные для его уровня 6,3 млн долларов.

Иначе говоря, «Колорадо» точно не войдет в одну реку дважды. Более того, этот сезон для «лавин» был последним в качестве безусловного топ-фаворита – сейчас или, возможно, никогда. И они справились!

ПРОСМОТРЫ ВИДЕО НАДО РАСШИРЯТЬ

Победный гол Кадри в овертайме четвертого матча финала вызвал много пересудов. Счет в серии после этого стал 3-1 в пользу «Колорадо», что предопределило общий успех денверцев. Да, «Тампа» в той встрече на 2-2 в серии не наиграла. Однако это не отменяет того, что забивать можно исключительно по правилам. Тем более в овертайме, когда ошибку рефери пострадавшей команде исправить уже невозможно.

Все признали, что четыре судьи проморгали вопиющее нарушение численного состава у «лавин», благодаря чему Кадри получил незаслуженное преимущество, легко убежал от Сергачева с Макдоной и прошил Василевского. Но кое-кто здесь парирует: мол, в том эпизоде у «молний» на льду вообще оказалось семеро полевых!

Разница тут вот в чем. В одном случае – у «Тампы» - нарушение на игру никак не повлияло, в другом – у «Колорадо» - шестой лишний решил исход матча и по сути финала. Сиречь - всего сезона.

Это как запрос тренера на просмотр незамеченного лайнсменами офсайда. Ведь челлендж берут только после пропущенного гола. То есть когда ошибка арбитров напрямую влияет на счет. А если они «вне игры» проспали, но ничего не случилось, какие проблемы – играем дальше!

Так должно быть и при нарушении численного состава. А чтобы судьям проще было ориентироваться, давно пора у обеих скамеек нанести линию в полутора метрах от борта, в пределах которой можно меняться по ходу игры.

БЕЗ СПЕЦБРИГАД НИКУДА

Что, конечно, не новость. Но «Колорадо» довел этот элемент едва ли не до совершенства – реализовывал почти каждое третье удаление: 20 голов при 61 попытке или 32,8 процента! Рядом «Рейнджерс» - 32,1%, то есть не только Шестеркиным сильны ньюйоркцы.

В НХЛ статистику в неравных составах фиксируют с 1977 года. «Лавины» за эти 45 лет по КПД уступают только чемпионам 1981 года. «Айлендерс» тогда использовали 31 из 82 попыток или 37,8 процента.

Ну а что у экс-чемпионов? Девятое место в плей-офф-2022 с 19,8 процента?! В финале у «Тампы» вообще катастрофа – жалкие два гола при 19 случаях большинства?! С 10,5% реализации рассчитывать не на что. Для сравнения: у «Колорадо» этот показатель круче, чем в целом по всему плей-офф – 37,5 процента (6 реализаций из 16 шансов)!

УМЕЙТЕ ВЕРИТЬ

На ковриках хоккеистов в раздевалке «Колорадо» было написано «Believe». Девиз «Верим» был главным для будущих чемпионов в минувшей кубковой кампании. Убежден, придумал его генеральный менеджер Джо Сакик. Ибо вся деятельность двукратного обладателя Кубка Стэнли основана именно на этом – вере в то, что каждый его подшефный способен на большее, чем даже он сам может себе представить.

Наиболее яркий пример – Валерий Ничушкин. Сакик его подобрал, можно сказать, на свалке. Оно и понятно: кому нужен нападающий, который не забивает почти сто матчей? А сейчас уралец – незаменимая, на мой вкус, фигура «Колорадо». Вэл способен играть в любом сочетании, одинаково силен в большинстве и меньшинстве, идеален в форчекинге и на пятаке. Короче, образцовый двусторонний форвард, а значит, обязан претендовать на 6-7 млн долларов годовых.

Но ведь челябинец у Сакика далеко не один такой. В качестве свободных агентов или с драфта отказов взяты Обе-Кюбель и ветеран Хельм, студент О'Коннор, чешский экс-тракторист Францоуз и американский защитник Джек Джонсон.

А как здорово менеджмент горцев сработал перед закрытием трасферного рынка! Умыкнул из «Монреаля» Лехконена, из «Сан-Хосе» Кольяно, из «Миннесоты» Штурма. Все они как влитые вошли в основу «Колорадо». Лехконен быстро дорос до первой спецбригады, а в финале и вовсе поставил чемпионскую точку.

Долгие годы в клубе верили – Believe! - в выбранных на драфте Маккиннона, Ландескога, Рантанена, попали в точку и с юными Макаром, Байрамом, Ньюхуком.

Согласитесь, очень похоже на то, как строилась чемпионская команда в «Тампе». Или в «Детройте» времен Русской пятерки.