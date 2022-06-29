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«Питтсбург» предъявил Малкину ультиматум: бери 6 - 6,5 млн долларов или уходи

Увы, Кучерову, Василевскому, Сергачеву не удалось стать трехкратными чемпионами НХЛ. Таковой у нас сейчас в лиге один Малкин. Вот только где продолжит карьеру 35-летний Джино, большой вопрос.
«Питтсбург» предъявил Малкину ультиматум: бери 6 - 6,5 млн долларов или уходи
29 июня 2022 14:48
автор: Виталий Славин
автор фото: НХЛ

Наверное, канадскому капитану «Питтсбурга» долгие восемь лет было жутко обидно: ну как же так – он, сам Сидни Кросби, преемник Марио Лемье, двукратный олимпийский чемпион корячится в «Пингвинс» за какие-то 8,7 млн долларов годовых, а этот русский, у которого нет даже самой захудалой олимпийской медальки, зарабатывает 9,5 миллиона?! Впрочем, Сида никто не заставлял в 2012 году действовавший еще сезон контракт на 8,7 млн продлевать аж на 12 лет (!) на те же 8,7 миллиона. Малкин в 2013 году поступил иначе. Погнался не за длиной соглашения, а за ежегодным гонораром: в итоге стороны сошлись на восьми сезонах за 76 миллионов или тех самых 9,5 млн в год.

Сейчас для уральца наступил час расплаты. Он для клуба, разумеется, не Овечкин для «Вашингтона», который в те же 35 лет легко раскрутил «Кэпиталз» на 47,5 млн долларов. Никто Евгению близко не даст прежней зарплаты. Тем более что «Питтсбургом» Лемье уже не рулит.

Давайте прикинем, сколько денег россиянин выиграл по сравнению с канадцем в эти восемь минувших сезонов. Замечу, что до переподписания Малкин зарабатывал столько же, сколько Кросби – 8,7 миллиона. Итак, умножаем 800 тысяч разницы на восемь лет и имеем 6,4 млн долларов. В ближайшие два года Сиду гарантированы 17,4 млн. То есть магнитогорцу, чтобы хотя бы сравняться с капитаном, нужно заработать 11 миллионов или 5,5 за сезон.

Вот откуда, как я понимаю, просочившаяся в СМИ информация о том, что «Питтсбург» предлагает российскому центру трехлетний договор в районе 15 миллионов. Сумма в принципе логичная. Однако, глядя на роскошные условия капитана «Вашингтона», Джино хочет, конечно, большего. При этом не скрывает, что никуда переезжать не намерен. На это клуб еще весной мгновенно парировал: только Кросби неприкасаемый и обязательно завершит карьеру там, где начал. К двум другим трехкратным обладателям Кубка Стэнли – Малкину и Летангу это не относится. Евгений в ответ сообщил, что он игрок – классный и собирается гонять шайбу до 40 лет:

- Я считаю, что по-прежнему добротный нападающий, а такие игроки подписывают солидные контракты. Надеюсь, таковой мы с «пингвинами» и заключим. Прямо сейчас я могу сказать только то, что планирую играть года три или четыре. Деньги не имеют большого значения. Но у меня есть семья, родители. Я хочу для них обеспеченного будущего.

Попутно в СМИ промелькнул инсайд, что «Питтсбург» готов оставить в команде 35-летнего защитника Криса Летанга еще на четыре сезона на прежнем окладе – 7,5 млн. Тем самым, очевидно, новые хозяева франшизы дали понять Малкину, что о восьми, к примеру, миллионах ему и заикаться не стоит.

Отсюда делаем вывод: максимум, на что может рассчитывать Евгений в «Пингвинс» - от 6 до 6,5 млн долларов в зависимости от срока соглашения. И это вполне адекватная сумма! В его возрасте 35+ сейчас только четверо зарабатывают больше:

Александр Овечкин – 9,5 млн до 2026 года;

Блейк Уилер (капитан «Виннипега») – 8,25 млн до 2024 года;

Брент Бернс («Сан-Хосе») – 8 млн до 2025 года;

Марк Власик («Сан-Хосе») – 7 млн до 2026 года.

Ну с «Шаркс» все понятно. Дуг Уилсон с 2003 года явно пересидел в кресле генменеджера и напоследок наштамповал массу безумных сделок. Скажем, шведскому защитнику Эрику Карлссону незадачливый босс умудрился выписать невероятные 92 миллиона долларов! Счастливчик будет пылить за 11,5 млн аж до 2027 года, когда ему стукнет 37 лет. В сравнении с этим Бернс и Власик – просто бедняки.

Что касается Уилера, «Джетс» уже объявили, что готовы обменять американца куда-угодно после 1 июля, когда у форварда закончится вето на трейды.

Вот такая ныне жизнь в НХЛ, где все больше заправляет молодежь. Потому и затянулась сага с новым контрактом двукратного чемпиона мира, дважды лучшего бомбардира НХЛ (2009, 2012), MVP Кубка Стэнли-2009 и чемпионата НХЛ-2012. Желания ветеранов при потолке зарплат редко совпадают с возможностями клубов.

Хотя, как уверяют знающие люди, спрос на титулованного русского в НХЛ есть. Среди основных претендентов – «Каролина» и «Лос-Анджелес». Но я бы предостерег Евгения от поспешных решений. Точнее так: ему следует определиться – деньги или душевное равновесие? Уходить – если первое. Оставаться – если второе.

В свое время за длинным долларом погнался Сергей Федоров. После 13 лет в «Детройте» ушел в «Анахайм» на 40 миллионов за пять сезонов. На новом месте у трехкратного обладателя Кубка Стэнли, несмотря на абсолютное доверие руководства, не заладилось – впервые в карьере полезность ушла в минус. «Утки» в дорогостоящем ветеране разочаровались и сбагрили его в «Коламбус», а тот - в «Вашингтон».

Так что, Жене стоит хорошенько подумать, прежде чем сжигать мосты и расставаться в «Питтсбургом». Час Икс уже наступил. Сегодня источник из штаба «Пингвинс» известил: клуб не намерен удерживать Малкина любой ценой. Все идет к тому, что Джино покинет команду и станет свободным агентом, хотя несколько недель назад утверждал:

- Питтсбург — мой второй родной город. Я здесь уже 16 лет. Люблю этот город и фанатов клуба. Если команде нужна новая кровь и молодые ребята и они скажут мне двигаться дальше, то посмотрим… Я верю в своего агента и доверяю ему. Хочу продолжить играть в НХЛ здесь. Надеюсь, так и будет, что завершу карьеру в «Пингвинс».

источник: «Советский спорт»
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«Питтсбург» предъявил Малкину ультиматум: бери 6 - 6,5 млн долларов или уходи
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